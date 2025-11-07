idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép:
Magyar Péterfarizeustemető 2025. 11. 07. 15:42

Ócska, szemét farizeus ez…

               
       
       
       

