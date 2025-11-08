NB IKisvárdaPaks

A Paks nyerte meg az NB I őszi idényének eddigi legjobb meccsét

Látványos játékkal, nagy gólokkal nyerte meg 5-3-ra a Paks a Kisvárda elleni rangadót a labdarúgó NB I 13. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 21:10
Paks
A Paks joggal ünnepelt, nagyszerű játékkal verte meg a Kisvárdát Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ha valaki idén júliusban azt mondja, hogy a Paks és a Kisvárda NB I-es mérkőzése rangadó lesz az NB I-ben, akkor biztosan kinevetik az illetőt. 2025 novemberében azonban a tolnai csapat a második, míg a szabolcsi együttes a harmadik helyen állt a tabellán, így nem volt semmi túlzás abban, hogy ennek a két csapatnak az összecsapása jelentette a hétvége rangadóját.

A meccs első gólját a Paks lőtte

A 23. percben szerezte meg a vezetést a Paks csapata. Horváth lövése a kapufáról az éppen jó helyen álló Hahn János elé pattant, akinek nem volt nehéz dolga, a paksi játékos kettő méterről helyezte a kapuba a labdát. 

A 36. percben némileg váratlanul egyenlített a Kisvárda. Popoola 18 méterről váratlanul lövésre szánta el magát, a labda a bal alsó sarokban kötött ki, de úgy, hogy az megpattant egy hazai játékoson, majd a vizes füvön is megcsúszott. Ezzel a góllal lett 1-1 az állás, ami az első félidőben már nem is változott.

A második félidő is paksi góllal kezdődött. Az 54. percben Szabó János a tizenhatos bal oldali oldalvonalánál a túlsó sarokba tekerte a labdát. Pazar mozdulat volt, de abban nem lehetünk egészen biztosak, hogy a paksi játékos nem beadásnak szánta-e ezt? A lényegen azonban nem változtatott mindez, újra a Paks vezetett. Nem sokkal később viszont a Kisvárda hagyott ki elképesztő helyzetet: Soltész hét méterről ajtó-ablak lehetőséget teremtett magának, de fölé durrantott. 

Ekkor még senki sem gondolta, hogy a meccs perceken belül eldől a Paks javára, pedig így történt. Az 57. percben Hahn János 18 méterről óriási gólt lőtt, ezzel 3-1 lett az állás. Egy perccel később Böde Dániel következett, aki a jobb alsó sarokba lőtt, ezzel 4-1 lett az állás. A Kisvárda a kiütés szélére került, az oldalvonal mellett Révész Attila, a várdaiak edzője tehetetlenül nézte csapata vergődését.

A 62. percben a várdai Bíró Bence négy méterről lőtt a bal alsó sarokba, 4-2-re változtatva ezzel a meccs állását, de a szabolcsiak még mindig nagyon messze voltak az egyenlítéstől. 

Ám a 78. percben egycsapásra minden megváltozott. Ismét Bíró Bence volt az, aki ezúttal tíz méterről vette be a kaput, 4-3, megint nyílt lett a meccs. Ki gondolta volna ezt 4-1-es paksi vezetésnél? 

A 82. percben viszont minden eldőlt: a 17 éves paksi Galambos János élete első NB I-es gólját szerezve 5-3-ra módosította az állást. Látványos ollózás volt ez, amely kilenc méterről került a várdai kapuba.

Ez végképp kiütötte a Kisvárdát, amely nem tudott már újabb gólokkal felelni, de a szabolcsiak így is minden elismerést megérdemelnek, mert nagyon nagy meccset játszottak Bognár György együttesével. 

A nyolc találatot hozó összecsapás az egész őszi idény egyik legjobb, ha nem a legjobb mérkőzése lett.

A Paks ezzel a győzelemmel átvette a vezetést a bajnokságban.

NB I, 13. FORDULÓ
Szombat

  • Újpest FC–ETO FC 0-3 (0-1) Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző, Jv.: Bognár. Gólszerző: Schön (27.), Benbuali (54., 70.)
  • Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 1-0 (0-0), Zalaegerszeg, 3000 néző, Jv: Karakó. Gólszerző: Skribek (55.)
  • Paksi FC–Kisvárda Master Good 5-3 (1-1), Paks, 2000 néző, jv: Erdős. Gólszerző: Hahn (23., 57.), Szabó J. (54), Böde (58.), Galambos (82.), illetve Popoola (36.), Bíró (62., 78.)

Vasárnap

  • 12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (tv: M4 Sport)
  • 15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (tv: M4 Sport)
  • 17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (tv: M4 Sport+)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

