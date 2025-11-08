Több áldozata is van a légicsapásoknak Libanonban

A légicsapásban az autó kigyulladt, és a két férfi életét vesztette. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy légicsapást hajtottak végre Sebaa térségében, és ebben meghalt a Hezbollah terrorszervezet irányítása alatt működő Libanoni Ellenállási Brigád terrorszervezet két tagja. A hadsereg szerint a két ember a Hezbollah által használt fegyverek csempészésében vett részt, ami az Izrael és Libanon közötti megállapodások súlyos megsértése".

A 2024 novemberében, a Hezbollah libanoni fegyveres mozgalommal folytatott több mint egy éven át tartó ellenségeskedések után megkötött tűzszünet ellenére Izrael továbbra is rendszeres támadásokat hajt végre az Irán-barát szervezet erősségei ellen.

A libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy az izraeli hadsereg egy másik légicsapással is megölt egy embert, négy társát pedig megsebesítette a dél-libanoni Baraasit térségében. Egy harmadik izraeli támadás szombat reggel a dél-libanoni Bint Dzsbeil városban egy gépkocsit talált el, heten megsebesültek a tárca szerint. Izrael az utóbbi napokban fokozta libanoni támadásai intenzitását arra hivatkozva, hogy meg akarja akadályozni a síita mozgalmat katonai létesítményei helyreállításában. A Hezbollah rendkívül meggyengült az Izraellel vívott legutóbbi háborúban, és az Egyesült Államok is nyomást gyakorolt a libanoni vezetésre a síita mozgalom lefegyverzése érdekében, amit az elutasít.