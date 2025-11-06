Az üldözött keresztények megsegítése nemzeti küldetés

Libanoni történelmi templomok restaurálásáról szóló kiállítás nyílt november 4-én a Falconieri-palotában, melyet Magyarország szentszéki nagykövetsége közbenjárásával és a külügyminisztérium védnökségével valósítottak meg. A Remény a romokban című gyűjtemény azon nyolcéves küldetés (2018–2025) eredményeit mutatja be, amely lehetőséget nyújtott 63 történelmi templom és kolostor helyreállítására és újraindítására Libanonban. A kiállítás megnyitójával egy időben konferencia keretében mutatták be a Magyarország kormánya által támogatott programot.

A jubileumi szentév során a magyar kereszténység, a magyar katolicizmus különböző programjai, zarándoklatai érkeznek Rómába, és ebbe a sorba illeszkedik ez a kiállítás is, amely azt mutatja be, hogyan áll ki Magyarország a világon üldöztetést szenvedő vagy nehézségnek kitett keresztény közösségek mellett. – Konkrétan arról a projektről van szó, amelyet a magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül támogatott és amelynek a keretében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a libanoni Karski Szentlélek Egyetem régészei 63 libanoni templomot mentettek meg az enyészettől – mondta lapunknak Azbej Tristan.

A Római Magyar Akadémia épületében megtekinthető kiállítás tehát 63 kivételes értékű kulturális örökség és épület megmentését mutatja be, amelyek közül számos középkori és nagy jelentőségű. A megsegített libanoni közösségek visszajelzéseiből azonban az derül ki, hogy nemcsak az épületek felújításáról van szó, hanem sokkal többről, a keresztények fennmaradásáról a Szentföldön

– számolt be az államtitkár.

Kitért arra is, hogy egészen pontosan a megújuló templom körül megújuló közösségekről van szó, olyan keresztény emberekről, családokról, közösségekről, akik a válságok sújtotta Libanonban kezdték feladni a reményüket, hogy nekik ott maradásuk van. – Már az elköltözést fontolgatták és mégis az újjáéledő, gyönyörű, egyébként is nagyon értékes templomaik azt a meggyőződésüket erősítik, hogy nekik Libanonban jövőjük van – fogalmazott Azbej Tristan.

Ők Libanonhoz tartoznak immáron kétezer éve. Hiszen jól tudjuk, hogy kereszténység bölcsőjének egyházairól, gyülekezeteiről van szó. Ők azon a földön élnek, ahol a bibliai események megtörténtek, ahol Jézus Krisztus élt, tanított, keresztre feszítették és feltámadt. Ahonnan a keresztény vallás és a keresztény civilizáció kiindult

– magyarázta az államtitkár. Hozzáfűzte, úgy gondolják, hogy a keresztény civilizáció végét jelentené, ha a Szentföldről elvesznének a keresztények. Szolidaritást és felelősségvállalást éreznek a Közel-Kelet keresztényei iránt, ugyanakkor ez önmagunkról is szól.