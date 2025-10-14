Dőlnek a dominók, újabb ország tárgyalna Izraellel

Joseph Aoun egy gazdasági újságírók számára rendezett fórumon emlékeztetett arra, hogy Libanon korábban – az ENSZ és az Egyesült Államok égisze alatt – már egyeztetett a zsidó állammal a két ország tengeri határairól. Hétfőn Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök – az izraeli parlamentben felszólalva – leszögezte, lát lehetőséget az arab, illetve iszlám országokkal kötendő további békeegyezményekre.

Joseph Aoun libanoni elnök tárgyalna Izraellel

(Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Mi lenne hát az akadálya, hogy ezt megismételjük, a tárgyalást a még függőben lévő ügyekkel kapcsolatban, különösen úgy, hogy a háború nem vezetett semmi eredményre?

– tette fel a kérdést Aoun, akinek szavait a libanoni elnöki palota tolmácsolta.