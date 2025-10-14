Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Dőlnek a dominók, újabb ország tárgyalna Izraellel

Libanonnak tárgyalnia kell Izraellel annak érdekében, hogy lezárják a két ország közötti vitás kérdéseket – szögezte le hétfőn az arab állam elnöke, hozzátéve, hogy a régióban jelenleg „a kompromisszum hangulata uralkodik”.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 7:42
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Joseph Aoun egy gazdasági újságírók számára rendezett fórumon emlékeztetett arra, hogy Libanon korábban – az ENSZ és az Egyesült Államok égisze alatt – már egyeztetett a zsidó állammal a két ország tengeri határairól. Hétfőn Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök – az izraeli parlamentben felszólalva – leszögezte, lát lehetőséget az arab, illetve iszlám országokkal kötendő további békeegyezményekre.

Joseph Aoun, libanoni elnök tárgyalna Izraellel
Joseph Aoun libanoni elnök tárgyalna Izraellel
(Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Mi lenne hát az akadálya, hogy ezt megismételjük, a tárgyalást a még függőben lévő ügyekkel kapcsolatban, különösen úgy, hogy a háború nem vezetett semmi eredményre?

– tette fel a kérdést Aoun, akinek szavait a libanoni elnöki palota tolmácsolta. 

Libanon területén tavaly novemberben robbant ki fegyveres konfliktus az arab országban működő, Irán-barát síita milícia, a Hezbollah és Izrael között, a zsidó állam pedig a harcokat lezáró tűzszünetet követően sem hagyott fel a milícia libanoni állásai ellen elkövetett támadásaival, és ellenőrzése alatt tartja Libanon öt térségét. Akkor írtunk róla, hogy a Hezbollahtól szabadulna Libanon. A két ország 2022 októberében, Amos Hochstein amerikai energiaügyi megbízott közvetítésével írta alá a két ország közötti földközi-tengeri határt rögzítő egyezményt, amely a tengeri földgázmezőkről is rendelkezik.

Borítókép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

