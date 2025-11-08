Az egyik leghíresebb magyart Orbán Viktornak hívják

A magyar emberek számára a legnagyobb értéke a Trump–Orbán-találkozónak, hogy a megkötött egyezség nélkül a háztartások két-háromszoros rezsiköltséggel és elszabaduló üzemanyagárakkal számolhattak volna – mondta el Az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsora speciális, washingtoni különkiadásban Szánthó Miklós, a központ főigazgatója. (Orbán Viktor miniszterelnököt az Alapjogokért Központ delegációja is elkísérte az amerikai fővárosba.) A magyar kormányfő és az amerikai elnök megállapodásának köszönhetően nem fog emelkedni a rezsi, marad a rezsicsökkentés. Ezért érdemes Istenért, hazáért, családért lobbizni az USA-ban, kivételt kaptunk a szankciók alól – hangsúlyozta a főigazgató.

Az amerikai és a magyar kormányzat közös világnézetének fontosságát hangsúlyozta Törcsi Péter, a központ operatív igazgatója is. Közös alapok nélkül nem tudnánk szakpolitikai kérdésekről beszélni. Biden elnöksége és hogy Trump négy évre ellenzékbe kényszerült, arra volt jó, hogy az amerikai és a magyar jobboldal tudott a közös értékekre fókuszálni.

– Most ez egy jó alapzat, amely most megszikkadt, megerősödött, kellett hozzá négy év, ami nekünk nagyon rossz volt, Pressman volt az amerikai nagykövet Budapesten, voltak szankciók, gazdasági nehézségek, de lett egy erős bázisa annak, amire el tudjuk kezdeni építeni azokat a szakpolitikai együttműködéseket, amelyekben ma megegyezett a két vezető – fejtette ki az operatív igazgató.

– Az egyik első CPAC volt, még 2020-ban itt kint az USA-ban, amikor a beszédem után odajött hozzám egy MAGA-sapkás, trumpista figura és kérdezte, hogy én Magyarországról vagyok-e, abból az országból, ahol Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt – idézte fel Szánthó Miklós. – Mondtam, hogy igen, és erre nagyon megörült, mert saját bevallása szerint nem sokat tud Magyarországról, de biztos benne, hogy ez az Orbán egy jó gyerek, mert ugyanazokat a rosszakat írja róla is a New York Times, mint amit Donald Trumpról ír. Mert ha Donald Trumpról hazugságokat írnak, akkor biztos benne, hogy az Orbán Viktorról írottak is ugyanolyan hazugságok – emlékezett vissza az Alapjogokért Központ főigazgatója.

– Két évvel később együtt voltunk a dallasi CPAC-en, és jött velünk szembe egy társaság texasi cowboykalapban – idézte fel Törcsi Péter. Látták a belépőnkön a nevünket, amiről látták, hogy biztos nem angolok vagyunk, ti nem magyarok vagytok?

Mondtuk, hogy dehogynem, és rögtön közös fotó, elkezdték éltetni a magyar miniszterelnököt. Nem gondoltuk volna még pár évvel azelőtt, hogy az egyik leghíresebb magyar egy élő magyar lesz és Orbán Viktornak fogják hívni, és Texas alsón is a cowboyok ismerni fogják – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ operatív igazgatója.