Hidegrázás kerülgette a razgradiakat a Fradi-stadionban, még a szpíker hangja is elakadt + videó

A Ferencváros a Ludogrec elleni 3-1-es sikerével óriási lépést tett a továbbjutás felé, mi több, a 3. helyen áll a labdarúgó Európa-ligában! A magyar bajnok veretlenül, három győzelemmel és egy döntetlennel áll. Érdekesség, hogy először nyert az El-idényben hazai pályán Robbie Keane együttese, amit alaposan meg is ünnepeltek a szurkolók, akik ezúttal is kitettek magukért. A Fradi hangosbemondója, azaz szpíkere elárulta, hogy érezte magát.

Nem csak fogadkoztak, teljesítettek is a Ferencváros játékosai Fotó: Csudai Sándor

– Tökéletesen! Nem egyszerű ellenfél és van tapasztalatunk ellenük.

Az itthoni katlan, ez a hangulat mindig megadja a módját: ez a stadion megszólal! Ez vitt mindent. Tele is volt az egész, ilyenkor még hangosabban szól a dolog.

Nem hiába kapta meg 2015 legjobb stadionja címet a Groupama Aréna, az egész olyan, mintha egy hangszóróban ülnénk benne. Amikor itt a hang megindul, az egy orkán, egy áradat – mondta az Origónak nyilatkozva Szendrei Zsolt „Szasza”, a Ferencváros labdarúgó mérkőzéseinek hangja.

Előrelépő Ferencváros

Számos ismert személyiség és korábbi kiválóság között ott volt a lelátón Busai Attila is, aki 2012 és 2017 között erősítette a Fradit. A közel 100 meccsen 28 gólt szerző támadó középpályás is magával ragadta az Üllői úti stadion atmoszférája.

– Az Európa-liga-meccsekre mindig megtelik a stadion, és a szurkolók ma is kitettek magukért. Megint hidegrázós volt a hangulat. Nagyon örülök, hogy ezt sikerült győzelemmel megkoronázni.

Nagy lépést tettünk a továbbjutás felé. Nem volt benne, hogy gólt kapunk, 2-1 után kicsit izgulni kellett a végén, de aztán a srácok lehozták szépen – értékelt Busai Attila, aki egy dolgot azért hiányolt.

– Én is meglepődtem a kezdőrúgásnál, hogy nem volt a pályán a Varga Barni. Akik játszottak, jól helyettesítették, ugyanakkor úgy gondolom, neki a pályán van a helye!

Mint beszámoltunk róla, Varga Barnabás lágyéksérüléssel bajlódik, csak a hajrára állt be.

Busai Attila egykor a Ferencváros mezében Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

