FerencvárosSzaszaBusai AttilaEurópa-liga csoportkör

Hidegrázás kerülgette a razgradiakat a Fradi-stadionban, még a szpíker hangja is elakadt + videó

A Ferencváros veretlenül menetel a labdarúgó Európa-ligában, a magyar bajnok a 4. fordulóban 3-1-re legyőzte hazai pályán a bolgár Ludogorec Razgradot. Közel 20 ezren drukkoltak a helyszínen a zöld-fehéreknek, pedig egyáltalán nem volt szurkolóbarát a csütörtök esti időpont és hűvös idő sem. A mérkőzés után a Fradi korábbi támadója, Busai Attila hidegrázós hangulatról számolt be, ugyanakkor hiányolta Varga Barnabást. A sokat látott szpíker, Szendrei Zsolt „Szasza” szerint mindent vitt a hangulat. A Ferencváros játékosai és szurkolói újra bizonyítottak.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 07. 5:15
A Ferencváros szurkolói plusz energiát adtak a csapatuknak Fotó: Mirkó István
A Ferencváros a Ludogrec elleni 3-1-es sikerével óriási lépést tett a továbbjutás felé, mi több, a 3. helyen áll a labdarúgó Európa-ligában! A magyar bajnok veretlenül, három győzelemmel és egy döntetlennel áll. Érdekesség, hogy először nyert az El-idényben hazai pályán Robbie Keane együttese, amit alaposan meg is ünnepeltek a szurkolók, akik ezúttal is kitettek magukért. A Fradi hangosbemondója, azaz szpíkere elárulta, hogy érezte magát.

Ferencváros
Nem csak fogadkoztak, teljesítettek is a Ferencváros játékosai Fotó: Csudai Sándor

– Tökéletesen! Nem egyszerű ellenfél és van tapasztalatunk ellenük. 

Az itthoni katlan, ez a hangulat mindig megadja a módját: ez a stadion megszólal! Ez vitt mindent. Tele is volt az egész, ilyenkor még hangosabban szól a dolog.

 Nem hiába kapta meg 2015 legjobb stadionja címet a Groupama Aréna, az egész olyan, mintha egy hangszóróban ülnénk benne. Amikor itt a hang megindul, az egy orkán, egy áradat – mondta az Origónak nyilatkozva Szendrei Zsolt „Szasza”, a Ferencváros labdarúgó mérkőzéseinek hangja. 

Előrelépő Ferencváros

Számos ismert személyiség és korábbi kiválóság között ott volt a lelátón Busai Attila is, aki 2012 és 2017 között erősítette a Fradit. A közel 100 meccsen 28 gólt szerző támadó középpályás is magával ragadta az Üllői úti stadion atmoszférája.

– Az Európa-liga-meccsekre mindig megtelik a stadion, és a szurkolók ma is kitettek magukért. Megint hidegrázós volt a hangulat. Nagyon örülök, hogy ezt sikerült győzelemmel megkoronázni.

 Nagy lépést tettünk a továbbjutás felé. Nem volt benne, hogy gólt kapunk, 2-1 után kicsit izgulni kellett a végén, de aztán a srácok lehozták szépen – értékelt Busai Attila, aki egy dolgot azért hiányolt.

– Én is meglepődtem a kezdőrúgásnál, hogy nem volt a pályán a Varga Barni. Akik játszottak, jól helyettesítették, ugyanakkor úgy gondolom, neki a pályán van a helye!

Mint beszámoltunk róla, Varga Barnabás lágyéksérüléssel bajlódik, csak a hajrára állt be. 

Ferencváros
Busai Attila egykor a Ferencváros mezében Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Az Origó videós összeállítását a Fradi újabb sikeres Európa-liga-mérkőzéséről az alábbi felvételen láthatják:
 

 

