Döbbenet az Üllői úton: Varga Barnabást kihagyta a Ludogorec elleni kezdőcsapatból Robbie Keane

A Ferencváros tovább erősítheti a pozícióját a nemzetközi porondon: a zöld-fehér együttes három forduló után veretlenül a hetedik helyen állt az Európa-liga táblázatán. A Plzen elleni pontmentés óta kétszer is idegenben nyertek Kristoffer Zachariassenék, akik a Genk (1-0) és a Salzburg otthonából is elhozták a három pontot.

Robbie Keane ezúttal Varga Barnabás nélküli Ferencvárost álmodott meg Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Varga nélkül a Ferencváros

Amikor a magyar bajnok augusztus 12-én a magyar bajnok 3-0-ra verte az Üllői úton és ugyanilyen összesítéssel kiejtette a Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai – Makreckis, O'Dowda, Tóth, Ötvös, Kanichowsky – Joseph, Varga kezdőtizenegyet küldte a pályára Robbie Keane. Az ellenfél azóta történt edzőváltása miatt veszélyes ellenfélre számító Fradi-vezetőedző ezúttal váratlan lépésre szánta el magát: