Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

FerencvárosLudogorecEurópa-liga csoportkör

Döbbenet az Üllői úton: Varga Barnabást kihagyta a Ludogorec elleni kezdőcsapatból Robbie Keane

A bolgár bajnokot fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. Az augusztusban a BL-selejtezőjében legyőzött Lugogorec ellen a nyáron duplázó Varga Barnabás ezúttal nem került be a kezdőcsapatba. A 31 éves csatár a szezonban 20 mérkőzésen 17 gólt szerzett a Fradiban. Az Alekszandar Pesic, Yusuf Bamidele támadókettősnek szavazott bizalmat Robbie Keane.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 06. 20:06
Ferencváros Salzburg, 2025. október 22. Varga Barnabás a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a salzburgi Red Bull Arenában 2025. október 22-én. A csapat másnap az osztrák Red Bull Salzburg vendégeként lép pályára az Európa-liga alapszakasz
Varga Barnabás kimaradt a Ferencváros kezdőtizenegyéből Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros tovább erősítheti a pozícióját a nemzetközi porondon: a zöld-fehér együttes három forduló után veretlenül a hetedik helyen állt az Európa-liga táblázatán. A Plzen elleni pontmentés óta kétszer is idegenben nyertek Kristoffer Zachariassenék, akik a Genk (1-0) és a Salzburg otthonából is elhozták a három pontot

Ferencváros
Robbie Keane ezúttal Varga Barnabás nélküli Ferencvárost álmodott meg Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Varga nélkül a Ferencváros

Amikor a magyar bajnok augusztus 12-én a magyar bajnok 3-0-ra verte az Üllői úton és ugyanilyen összesítéssel kiejtette a Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai – Makreckis, O'Dowda, Tóth, Ötvös, Kanichowsky – Joseph, Varga kezdőtizenegyet küldte a pályára Robbie Keane. Az ellenfél azóta történt edzőváltása miatt veszélyes ellenfélre számító Fradi-vezetőedző ezúttal váratlan lépésre szánta el magát: 

az akkor duplázó Varga Barnabást kihagyta a csapatból. Legalábbis a kezdőből, miközben arról nem érkezett hír, hogy a bombaformában játszó válogatott csatár sérült lenne... A támadósorba Pesic és Yusuf került be, összesen hat helyen változtatott a három hónappal ezelőtti felálláson Robbie Keane, aki Cissét, Keitát, Cadut és a remek formába lendült Zachariassent is harcba küldte. 

 

 

