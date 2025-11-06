Döbbenet az Üllői úton: Varga Barnabást kihagyta a Ludogorec elleni kezdőcsapatból Robbie Keane

A Ferencváros tovább erősítheti a pozícióját a nemzetközi porondon: a zöld-fehér együttes három forduló után veretlenül a hetedik helyen állt az Európa-liga táblázatán. A Plzen elleni pontmentés óta kétszer is idegenben nyertek Kristoffer Zachariassenék, akik a Genk (1-0) és a Salzburg otthonából is elhozták a három pontot.
Varga nélkül a Ferencváros
Amikor a magyar bajnok augusztus 12-én a magyar bajnok 3-0-ra verte az Üllői úton és ugyanilyen összesítéssel kiejtette a Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai – Makreckis, O'Dowda, Tóth, Ötvös, Kanichowsky – Joseph, Varga kezdőtizenegyet küldte a pályára Robbie Keane. Az ellenfél azóta történt edzőváltása miatt veszélyes ellenfélre számító Fradi-vezetőedző ezúttal váratlan lépésre szánta el magát:
az akkor duplázó Varga Barnabást kihagyta a csapatból. Legalábbis a kezdőből, miközben arról nem érkezett hír, hogy a bombaformában játszó válogatott csatár sérült lenne... A támadósorba Pesic és Yusuf került be, összesen hat helyen változtatott a három hónappal ezelőtti felálláson Robbie Keane, aki Cissét, Keitát, Cadut és a remek formába lendült Zachariassent is harcba küldte.