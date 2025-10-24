Dibusz a következményekről: a Fradi-szurkolók csupa jóra készülhetnek Salzburg után

Dibusz Dénes a Salzburg góljáról nem tehetett, a hajrában aztán a védéseivel ő is hozzátette a magáét a Ferencváros 3-2-es győzelméhez az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A meccs után készségesen nyilatkozott, szóba került a sérülése, a továbbjutás esélye és persze a szurkolókat ért sérelem is.

Az FTC játékosai betartották az ígéretüket a szurkolóknak. Dibusz Dénes szerint akár már a következő fordulóban meg lehet a továbbjutás az Európa-ligában Fotó: Mirkó István

– Nem éreztem semmi problémát, reméljük, hogy holnap sem fogok. Bár azért nyilván nem mondom, hogy a legideálisabb volt egy ilyen közelítő sérülés után ez a pálya, de szerencsére nem volt semmi probléma – mondta a találkozó után Dibusz a kihevert sérüléséről, amiről két hete, elképesztő pletyka kapott szárnyra.

Mese Zachariassennek Tokmac góljáról

A meccs csodás nyolc percéről, amikor a Fradi három gólt is szerzett, a Fradi kapusa így beszélt:

– Pont erről beszélgettünk az öltözőben, én nem nagyon emlékszem arra, hogy bármilyen mérkőzésen ilyen rövid idő alatt háromszor sikerült volna betalálnunk. Nagyszerűen reagáltunk az első félidőre. Sajnos Barni kihagyta a büntetőt, nyilván ennél nagyobb lehetőség nem kell, de ettől függetlenül hittünk abban, hogy itt lehet keresnivalónk, mert éreztük, hogy ez a Salzburg nem jobb nálunk, és bármikor be tudunk találni, és pontokkal tudunk innen távozni.