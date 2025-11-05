Robbie Keane lapunknak elárulta, mit veszíthet a Fradi a Ludogorec ellen

Hat év alatt immár hetedszer csap majd össze tétmérkőzésen a Ferencváros és a Ludogorec, ezúttal a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A szezon elején a Fradi nyerte a két csapat BL-párharcát, ám azóta menesztették Rui Motát , aki helyett a tartalékok trénere, Todor Zsivondov irányítja a bolgár bajnokot. Robbie Keane számára ez az igazi kihívás.

Robbie Keane (középen) szerint jó állapotban vannak a játékosai Fotó: Csudai Sándor

– Nekünk abból kell kiindulnunk, amit a korábbi meccseken láttunk tőlük. A tartalékcsapat vezetőedzője ugrik be, nyilván a játékosok mellett ő is bizonyítani akar, ahogy a csapat élén maradhasson.

Ezek a helyzetek mindig veszélyesek lehetnek ránk nézve. Alapvetően nagyon jól ismerjük az ellenfelet. Az, hogy a szisztémában lesz-e változás a Ludogorecnél, nem tudjuk.

Azt mondtam reggel a fiúknak: készüljünk fel minden egyes eshetőségre. Lehet, hogy riválisuk hatalmas nyomást akar ránk helyezni. Készen állunk rá – beszélt az ismeretlen tényezőről Robbie Keane. A Ferencváros vezetőedzője méltatta is az augusztusban a Bajnokok Ligája selejtezőjében az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 3-0-ra legyőzött bolgár együttest.

– A sebessségük kiemelkedő, a legutóbbi ellenük vívott találkozón is megtapasztalhattuk, milyen gyorsak támadásban. Ráadásul ügyes játékosaik vannak.

Egy nagyon jó csapat ellen fogunk játszani, kemény meccs lesz. Ezek a nemzetközi mérkőzések arra is jók, hogy kiszakadjon az ember a saját bajnokságából, ez az ellenfélre is igaz lehet.

Robbie Keane és a Fradi augusztusban 3-0-ra legyőzte a Ludogorec együttesét Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Harc a csapatba kerülésért

Érdekesség, hogy mindkét csapat csupán a negyedik helyen áll a saját bajnokságában, ám amíg a Ferencváros vesztett pontok tekintetében ugyanott tart, mint az éllovas, addig a bolgárok tetemes hátrányt szedtek össze.

A Ludogorec 3, a Fradi már 7 pontos, az előkelő hetedik helyen áll az Európa-ligában, kérdés, mennyit vettek ki az eddigiek Varga Barnabásékból.

– Nagyon jó a csapat erőállapota és a játékosok mentális állapota, hozzáállás. Remek a csapatszellem, miközben mindenki szeretne bekerülni a kezdőtizenegybe. Focistaként ezek a mérkőzések azok, ahol igazán megmutathatják magukat a mieink – mondta felvetésünkre az ír tréner, akit arról is megkérdeztünk, mekkora jelentőséggel bír, hogy ezúttal nem egyenes kieséses szakaszban találkoznak a felek.

Mindig van veszítenivaló, itt például a három pont megszerzése a tét. Nekem ugyanaz a hozzáállásom minden mérkőzéshez. Állandóan győzni szeretnék. Ha újra nyernék, az nagy lépést jelentene a továbbjutás felé, de nem figyelem a tabellát. Kizárólag a mérkőzésre koncentrálok.

– adott határozott választ Robbie Keane.