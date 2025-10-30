Ferencvároseurópa-ligaLudogorec

Nagy a káosz a következő El-ellenfelénél, ez a Fradi malmára hajthatja a vizet

A Ferencváros eddigi teljesítményére nem lehet panasz a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában, a Ludogorecre viszont ez cseppet sem igaz. A bolgár csapat nemcsak a nemzetközi porondon, hanem a hazai pályákon is szenved, emiatt a klub vezetői nem láttak más kiutat, menesztették a Ferencváros következő El-ellenfelének vezetőedzőjét, Rui Motát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 12:36
A Ferencvárosnak már van sikerélménye a Ludogorec ellen ebben az idényben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Míg a Ferencváros megállás nélkül gyűjti a pontokat – két győzelemmel és egy döntetlennel az Európa-liga élmezőnyének tagja, és három forduló után a hetedik, a nyolcaddöntőbe való egyenes ági továbbjutást biztosító hetedik helyen tanyázik –, addig jövő csütörtöki ellenfelének, a Ludogorecnek nem áll ilyen jól a szénája. A bolgárok ugyan megnyerték az első meccsüket az alapszakaszban, 2-1-re verték idegenben a Malmőt, azóta viszont megtorpantak, és a hazai élvonalban, illetve az El-ben sem terem nekik babér. Öt tétmérkőzés, vagyis szeptember vége óta nyeretlenek, jelenleg zsinórban két vereségnél tartanak, ezzel a bajnokságban tizennégyszeres címvédőként a negyedik helyre csúsztak, az Európa-ligában pedig a vert mezőnyben, a 26. helyen szerepelnek.

A Ludogorec már Rui Mota nélkül utazik el a Ferencváros elleni mérkőzésre
A Ludogorec már Rui Mota nélkül utazik el a Ferencváros elleni mérkőzésre (Fotó: AFP/Nikolay Doychinov)

Leváltotta Rui Morát a Ludogorec

A klub vezetősége abban látta a megoldást, ha meneszti Rui Mota vezetőedzőt. A portugál trénert júliusban nevezték ki, szűk négy hónapot töltött el a posztján, tíz győzelem mellett nyolc döntetlen és öt vereség volt a mérlege. Utóbbi két halmazba tartoztak a Ferencváros elleni mérkőzései is, mert bizony a két csapat már találkozott egymással az idényben: a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában az idegenbeli 0-0 után otthon 3-0-ra ütötte ki ellenfelét Robbie Keane együttese.

Ki irányít a Ferencváros ellen?

Jövő csütörtökön 21 órakor tehát megint találkoznak egymással a felek, a Groupama Arénában kerül sor a mérkőzésre, de még nem tudni, hogy akkor ki irányítja majd a Ludogorecet. A klub egyelőre annyit közölt, hogy a csütörtöki, Csernomorec Burgasz elleni kupamérkőzésen a Ludogorec második csapatának edzője, Todor Zsivondov áll majd az oldalvonal mellett, miközben Rui Mota és stábja szerződésének felbontásáról tárgyalnak. 

A Ferencváros elleni mérkőzés előtt lesz még egy bajnokijuk a bolgároknak, vasárnap a Cserno Morével találkoznak.

A Ludogorecnél egyébként egy edző sem marad meg sokáig mostanában: 2020 óta tíz trénert fogyasztott el a 14-szeres bajnok.

Rui Mota alig négy hónapja még a Ludogorec új vezetőedzőjeként mosolygott:

Meddig jut a Fradi?
