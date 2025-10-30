Vinícius csak a legfontosabbról feledkezett meg – már a távozására készül?

A Real Madrid játékosai diadalmasan ugrálva ünnepelték vasárnap a Barcelona felett aratott 2-1-es győzelmet. Nagy siker volt ez nekik, hiszen az ezt megelőző négy El Clásicót a katalánok nyerték, és végre sikerült megszakítaniuk a rossz szériát. A csapat szurkolói emiatt boldogok lehettek, de a sokat balhézó Vinícius Júnior még ekkor is képes volt jelenetet rendezni. Amikor 72 perc elteltével lecserélte őt Xabi Alonso, látványosan kiakadt, mutogatott, és a mondanivalójában nem volt köszönet, edzőjének is bőven jutott a káromkodásaiból. A brazil szélső kezet sem fogott a mesterrel, azonnal bevonult az öltözőbe, és csak később, már lenyugodva tért vissza a kispadra.

Vinícius nem tartotta magában, hogy mennyire elégedetlen volt Xabi Alonso döntésével (Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin)

Vinícius bocsánatot kért, de…

A mérkőzés után pedig a megszokott forgatókönyv következett, Vinícius közleményben kért elnézést, amiért elkapta a hév.

„Ma szeretnék bocsánatot kérni minden madridistától a reakciómért, amit a lecserélésem idején mutattam a Clásicón.

Ahogy már személyesen is megtettem a mai edzésen, ismét szeretnék bocsánatot kérni a csapattársaimtól, a klubtól és az elnöktől is.

Néha a szenvedély felülkerekedik rajtam, mert mindig nyerni akarok és segíteni a csapatomnak. A versenyszellemem abból a szeretetből fakad, amit e klub és minden olyan dolog iránt érzek, amit képvisel. Megígérem, hogy minden másodpercben harcolni fogok a Real Madridért, ahogy az első naptól kezdve tettem” – írta a 25 éves fenegyerek a közösségi oldalain.

Igen ám, csakhogy a szemfülesek kiszúrhatták (a Real Madrid szurkolói meg is tették), hogy

Vinícius egy fontos személytől, az edzőjétől elfelejtett bocsánatot kérni.

Emögött a rossz nyelvek szerint nem a figyelmetlenség áll. A spanyol sajtóban az a hír járja, hogy a brazil játékos nem jön ki jól Xabi Alonsóval, és most a közleménnyel is kifejezte, mennyire nem tiszteli. A pályán való kifakadásakor Vinícius azt is elejtette, ennyi erővel akár távozhat is, és úgy tudni, ez nem üres fenyegetés, valóban továbbállna a jövő nyáron, ha a baszk tréner kezében marad a gyeplő.

A Real Madrid több játékosa is elégedetlen lenne Xabi Alonsóval?

A The Athletic riportja alapján a klubnál nagyon elégedettek az edző eddigi munkásságával, viszont a tapasztalt játékosok közül nem Vinícius az egyetlen, aki panaszkodik Xabi Alonso szabályai miatt. Az edző a nyári megérkezése után azonnal közölte az elvárásait a futballistáival, és világossá tette nekik, hogy senki helye sem biztos a csapatban. Sok játékos távolságtartónak és megközelíthetetlennek tartja Alonsót, főleg az elődjével, Carlo Ancelottival összehasonlítva, és úgy látják, hogy nem tiszteli őket eléggé. A hírek szerint Federico Valverde is ebbe a csoportba tartozik, aki már hangot is adott a nemtetszésének amiatt, hogy átvezényelték a középpályáról a védelembe, miközben neki nem ez a terepe.