Vinícius elküldte a fenébe Xabi Alonsót, áll a bál Madridban a Barcelona elleni siker után

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid drámai küzdelemben 2-1-re nyert az ősi rivális Barcelona ellen. A találkozón minden volt, mint a búcsúban: piros lap, tizenegyes, meg nem adott gól, sőt Vinícius Júnior még a sajátjainak is majdnem nekiment. Nem kétséges, hogy az idény első klasszikusáról még sokáig fognak beszélni.
Vinícius Júniornál elszakadt a cérna
Hiába született három gól is az összecsapáson, a derbi legmegdöbbentőbb jelenete a 72. percben történt, amikor Xabi Alonso lekapta Vinícius Júniort a pályáról. A brazil támadó a mérkőzés egyik legjobbja volt, a második gól a villámléptű szélső beadása után született. Azonban Xabi Alonso úgy ítélte meg, hogy elöl szükség van egy kis vérfrissítésre, így Vinícius helyére Rodrygót küldte fel a pályára. Vini azonban nem viselte túl jól, hogy idő előtt el kellett hagynia a pályát, nagyon mondta a magáét a kispad felé.
– Én! Én! Én?! – ismételgette Vinicius, miután a negyedik játékvezető felmutatta a mezszámát, majd beszólt Xabi Alonsónak is:
Menj a fenébe!
Ráadásul a brazil szélső le sem ült a kispadra, hanem duzzogva beviharzott az öltözőbe.
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Xabi Alonso sem ment el Vinícius Júnior viselkedése mellett:
– Sok jó dolgot látok Vini játékában. Nem akarom, hogy lekerüljön a fókuszt a legfontosabbról: Vini rengeteget hozzáadott a mai sikerhez, akárcsak a többi játékos. Megérdemeltük a győzelmet, hiszen rengeteg helyzetet dolgoztunk ki a találkozón. Úgy érzem, a mai siker erőt adhat nekünk, és újra versenyképesek leszünk a nagy meccseken. A többit majd megbeszéljük Vinivel. Mindenkinek más a személyisége, és ezt mindenkinek meg kell értenie. Most élvezzük a sikert, és utána beszélni fogok vele természetesen – zárta le a Vinícius témát diplomatikusan a Real Madrid vezetőedzője.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Vinícius csaknem 20 perc után megnyugodott, Luis Llopisnak, a Real Madrid kapusedzőjének sikerült megnyugtatnia az öltözőben, így a 25 éves támadó a találkozó utolsó perceit már Xabi Alonso mögött töltötte a kispadon.
Vinícius nyugalma azonban nem tartott sokáig, ugyanis a találkozó utolsó percében Pedri kiállítása után kisebb lökdösődés alakult ki a kispadoknál, amiben a nemrég visszatért brazil is részt vett. A felvételek tanúsága szerint Vini több Barcelona-játékosnak, többek között Ferran Torresnek és Lamine Yamalnak is neki akart menni, úgy kellett visszafogni.