Vinícius elküldte a fenébe Xabi Alonsót, áll a bál Madridban a Barcelona elleni siker után

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid drámai küzdelemben 2-1-re nyert az ősi rivális Barcelona ellen. A találkozón minden volt, mint a búcsúban: piros lap, tizenegyes, meg nem adott gól, sőt Vinícius Júnior még a sajátjainak is majdnem nekiment. Nem kétséges, hogy az idény első klasszikusáról még sokáig fognak beszélni.

Vinícius Júnior még Lamine Yamallal is összeszólalkozott az el Clásico végén (Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP)

Vinícius Júniornál elszakadt a cérna

Hiába született három gól is az összecsapáson, a derbi legmegdöbbentőbb jelenete a 72. percben történt, amikor Xabi Alonso lekapta Vinícius Júniort a pályáról. A brazil támadó a mérkőzés egyik legjobbja volt, a második gól a villámléptű szélső beadása után született. Azonban Xabi Alonso úgy ítélte meg, hogy elöl szükség van egy kis vérfrissítésre, így Vinícius helyére Rodrygót küldte fel a pályára. Vini azonban nem viselte túl jól, hogy idő előtt el kellett hagynia a pályát, nagyon mondta a magáét a kispad felé.

Je comprends totalement la réaction de Vinicius de se frustrer.



Ça fait un petit moment qu’il reprend confiance et retrouve son niveau et tu le sors tout le temps.



J’aime pas le traitement que Xabi Alonso porte envers Vinicius. pic.twitter.com/f4ePecq1CO — Kenpachi (@Kenpachi1070) October 26, 2025

– Én! Én! Én?! – ismételgette Vinicius, miután a negyedik játékvezető felmutatta a mezszámát, majd beszólt Xabi Alonsónak is:

Menj a fenébe!

Ráadásul a brazil szélső le sem ült a kispadra, hanem duzzogva beviharzott az öltözőbe.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Xabi Alonso sem ment el Vinícius Júnior viselkedése mellett:

– Sok jó dolgot látok Vini játékában. Nem akarom, hogy lekerüljön a fókuszt a legfontosabbról: Vini rengeteget hozzáadott a mai sikerhez, akárcsak a többi játékos. Megérdemeltük a győzelmet, hiszen rengeteg helyzetet dolgoztunk ki a találkozón. Úgy érzem, a mai siker erőt adhat nekünk, és újra versenyképesek leszünk a nagy meccseken. A többit majd megbeszéljük Vinivel. Mindenkinek más a személyisége, és ezt mindenkinek meg kell értenie. Most élvezzük a sikert, és utána beszélni fogok vele természetesen – zárta le a Vinícius témát diplomatikusan a Real Madrid vezetőedzője.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Vinícius csaknem 20 perc után megnyugodott, Luis Llopisnak, a Real Madrid kapusedzőjének sikerült megnyugtatnia az öltözőben, így a 25 éves támadó a találkozó utolsó perceit már Xabi Alonso mögött töltötte a kispadon.

Vinícius nyugalma azonban nem tartott sokáig, ugyanis a találkozó utolsó percében Pedri kiállítása után kisebb lökdösődés alakult ki a kispadoknál, amiben a nemrég visszatért brazil is részt vett. A felvételek tanúsága szerint Vini több Barcelona-játékosnak, többek között Ferran Torresnek és Lamine Yamalnak is neki akart menni, úgy kellett visszafogni.