A Barca-elnök vádaskodása miatt már az El Clásico előtt kitörhet a botrány

Joan Laporta nyilatkozata nem az egyedüli csepp abban a bizonyos pohárban, amely már a vasárnapi mérkőzés előtt megtelhet: Lamine Yamal korábban szintén kritizálta a Real Madridot, s bár a fővárosban nagy felháborodást keltettek a 18 éves támadó szavai, Gerard Piqué megvédte az ifjú futballistát.

Joan Laporta már az El Clásico előtt szítja a feszültséget. Fotó: Urbanandsport/NurPhoto/AFP

A katalánok első számú embere optimistán nyilatkozott csapata vasárnapi esélyeiről, ám az ellenfél praktikáitól már kevésbé volt elragadtatva. – Olyan mérkőzésre készülünk, amelyen meggyőződésünk szerint a csapatunk nagy örömöt szerez majd nekünk. Az viszont elfogadhatatlan, milyen atmoszférát teremt az ellenfelünk a játékvezetői csapat körül.

A Real Madrid televíziós csatornája megpróbálja befolyásolni a játékvezetőket, egy ilyen stratégiának nem lenne szabad léteznie.

„Nem mondhatják, hogy a játékvezetők ellenünk vannak vagy hogy minket favorizálnak. De nem akarjuk játszani az áldozat szerepét, ismét megpróbálunk nyerni a Santiago Bernabéuban” – idézi a Marca Laportát.

A Real Madrid és a Barcelona rangadója vasárnap 16.15-kor kezdődik, az összecsapást Magyarországon a Spíler2 közvetíti élőben.