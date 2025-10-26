BarcelonajátékvezetőEl ClásicoJoan LaportaReal Madrid

A Barca-elnök vádaskodása miatt már az El Clásico előtt kitörhet a botrány

Megszokott, hogy a Real Madrid–Barcelona összecsapások már a meccs előtti üzengetéssel és a másik fél kritizálásával megkezdődnek. Ezúttal az FC Barcelona elnöke, Joan Laporta vádolta meg a Real Madridot azzal, hogy a klub televíziós csatornája nyomást próbál gyakorolni a játékvezetőkre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 11:19
Ismét feszült mérkőzésre van kilátás Fotó: Gongora Forrás: NurPhoto/AFP
Joan Laporta nyilatkozata nem az egyedüli csepp abban a bizonyos pohárban, amely már a vasárnapi mérkőzés előtt megtelhet: Lamine Yamal korábban szintén kritizálta a Real Madridot, s bár a fővárosban nagy felháborodást keltettek a 18 éves támadó szavai, Gerard Piqué megvédte az ifjú futballistát.

Joan Laporta már az El Clásico előtt szítja a feszültséget
Joan Laporta már az El Clásico előtt szítja a feszültséget. Fotó: Urbanandsport/NurPhoto/AFP

A katalánok első számú embere optimistán nyilatkozott csapata vasárnapi esélyeiről, ám az ellenfél praktikáitól már kevésbé volt elragadtatva. – Olyan mérkőzésre készülünk, amelyen meggyőződésünk szerint a csapatunk nagy örömöt szerez majd nekünk. Az viszont elfogadhatatlan, milyen atmoszférát teremt az ellenfelünk a játékvezetői csapat körül.

A Real Madrid televíziós csatornája megpróbálja befolyásolni a játékvezetőket, egy ilyen stratégiának nem lenne szabad léteznie.

„Nem mondhatják, hogy a játékvezetők ellenünk vannak vagy hogy minket favorizálnak. De nem akarjuk játszani az áldozat szerepét, ismét megpróbálunk nyerni a Santiago Bernabéuban” – idézi a Marca Laportát.

A Real Madrid és a Barcelona rangadója vasárnap 16.15-kor kezdődik, az összecsapást Magyarországon a Spíler2 közvetíti élőben.

 

