A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Forrnak az indulatok az El Clásico előtt: Ne öljük meg Yamalt!

Nagy felháborodást keltett a királyi gárda öltözőjében Lamine Yamal egy kijelentése a vasárnapi El Clásico (16.15, tv: Spíler2) előtt. A Barcelona 18 éves labdarúgója a Real Madridot kritizálta, amit a katalánok klublegendája, Gerard Piqué szerint a kora miatt el kell nézni neki, a blancók pedig amúgy is csak irigykednek, mert nekik nincs Yamaljuk.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 7:01
Lamine Yamal miatt irigy lenne a Real Madrid a Barcelonára? (Fotó: NurPhoto/Gongora)
Lamine Yamal ágyéksérülése már a múlté, a fiatal szélső nagy kedvvel készül a Barcelonával a vasárnapi Real Madrid elleni csúcsmeccsre (16.15, tv: Spíler2). Közben még viccelődni is támad kedve, és egy műsorban megjegyezte, a királyi gárda nem tesz mást, mint lop és panaszkodik.

Gerard Piqué minden alkalmat kihasznál, hogy odaszúrjon a Real Madridnak. Most éppen Yamalt is megvédte közben
Gerard Piqué minden alkalmat kihasznál, hogy odaszúrjon a Real Madridnak. Most éppen Yamalt is megvédte közben (Fotó: NurPhoto/Luis de la Mata)

Piqué szerint még nem nőtt be Yamal feje lágya

Madridban nagy felháborodást keltettek Yamal szavai. A madridi Dani Carvajal el akar beszélgetni honfitársával a bajnoki mérkőzést követően, de a Barcelona egykori játékosa, Gerard Piqué szerint a legjobb az lenne, ha mindenki békén hagyná a 18 éves tinédzsert.

– Fogadjuk el, hogy Lamine olyan, amilyen. Természetesen idővel tapasztaltabb lesz, senki sem ugyanolyan tizennyolc és harmincnyolc évesen – kezdte a mondókáját a katalánok legendás védője. – Lamine Yamal nagyon különleges. Érthető, hogy a Real Madridtól kritizálják őt, ők is szeretnék, ha lenne egy Lamine-jük. 

Nem tudhatjuk, hogy meddig élvezhetjük a játékát, szóval ne öljük meg Yamalt!

Napjainkban futballjában mindenkinek vigyáznia kell magára. Az újonnan felbukkanó játékosok másként élik meg a futballt, de törődnek magukkal. Ezt el kell fogadnunk.

A Barcelona győzelmi szériában van a Real Madrid ellen

Gerard Piqué jól ismeri az El Clásicók hangulatát, hiszen ő 42 alkalommal csapott össze a Real Madriddal. Ezeket a mérkőzéseket is felidézte a vasárnapi rangadó előtt:

– Ha kikapsz a Real Madrid ellen, mindig beléd kötnek. Nem tudom, mi lesz Lamine-nal – folytatta a spanyol exfutballista. – A Barcelona és a Real Madrid közötti rivalizálás mindig is létezett. Ők azt mondják ránk, hogy lopunk, mi meg ugyanezt mondjuk rájuk. Az egyetlen határ, amit a rivalizálás közben átléptek, Mourinho ujja volt Tito (Vilanova – a Barcelona egykori edzője – a szerk.) szemében. Az utóbbi években sokat változott a csapat, és a Barcelona jól szerepel ezeken a meccseken. A Real Madrid viszont mostanában nem éppen – utalt Piqué arra, hogy a legutóbbi négy El Clásicóról a Barcelona távozott győztesen.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

