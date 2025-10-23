Arda Güler nem hazudott: Madridban már istenítik, vastapssal hangolt a Barca ellen

Szerda este a Real Madrid a harmadik Bajnokok Ligája-mérkőzését is megnyerte a mostani idényben. A madridi meccs nyerőembere Jude Bellingham volt, a második félidőben az angol válogatott középpályás lőtte be a kapufáról kipattanó labdát, a Real pedig ezzel nyert 1-0-ra a Juventus ellen. A kezdőben ismét ott volt Arda Güler, aki a második félidőben vastaps közepette jött le a pályáról.

Arda Güler (jobbra) volt a Real Madrid–Juventus Bajnokok Ligája-meccs legjobbja Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Arda Güler ismét a Real egyik legjobbja volt, az UEFA is egyetértett ebben

A húszéves középpályás a válogatott szünetben adott interjút, amelyben felelevenítette, hogy Carlo Ancelotti még azt mondta neki és a sajtónak, hogy egyszer ő lesz a világ legjobb középpályása. Imponáló teljesítményt nyújtott ismét Güler:

7 kulcspassz

6/6 hosszú indítás

97 százalékos passzpontosság (68/71)

10 labdaszerzés

A pálya minden pontján feltűnő törököt tehát nem véletlen, hogy a Real-szurkolók megtapsolták a lecserélésekor. Emellett a spanyolok imádják Gülert, a szerdai játékát egyesek világklasszisnak nevezték.

Mindezt az UEFA is jutalmazta, nem Bellingham lett a meccs embere, hanem Güler – Szoboszlai Dominiktól egy gól és egy gólpassz kevés volt ezen díj elnyeréséhez Frankfurtban.

Güler reakciója, amikor megtudta, hogy ő lett a mérkőzés legjobbja:

Arda Güler’s reaction when he found out he was named Man of the Match 😂🤍 pic.twitter.com/WQY4Y9zAGH — Arda (@kingbeofguler) October 22, 2025

„Fontos tagja vagyok a csapatnak Xabi Alonsónak köszönhetően, aki valós bizalmat adott nekem – kezdte Güler a díjjal a kezében a meccs után. – Igyekszem a legjobbamat nyújtani minden meccsen. Alonso azt kéri tőlem, hogy kontrolláljam a tempót és legyek közben kreatív. Ha azt kérik tőlem, hogy közel játsszak a kapuhoz, akkor azt csinálom, de ha kell, akkor egy sorral hátrébb is focizok.”

Güler és a Real Madrid előtt nagy feladat áll, ugyanis vasárnap az idény első El Clásicóját rendezik, a Barcelona a spanyol fővárosban fog pályára lépni.