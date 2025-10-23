Rendkívüli

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma

Real MadridBajnokok LigájaArda GülerXabi Alonso

Arda Güler nem hazudott: Madridban már istenítik, vastapssal hangolt a Barca ellen

Arda Güler is meglepődött rajta, hogy a Real Madrid–Juventus elleni 1-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen a legjobb játékosnak választották meg. Arda Güler vastaps közepette hagyta el a pályát a második félidőben, majd Xabi Alonsónak adott hálát, hogy ilyen szintű bizalmat ad neki.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 12:54
Arda Güler sem számított ekkora elismerésre
Arda Güler sem számított ekkora elismerésre Fotó: GUILLERMO MARTINEZ Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerda este a Real Madrid a harmadik Bajnokok Ligája-mérkőzését is megnyerte a mostani idényben. A madridi meccs nyerőembere Jude Bellingham volt, a második félidőben az angol válogatott középpályás lőtte be a kapufáról kipattanó labdát, a Real pedig ezzel nyert 1-0-ra a Juventus ellen. A kezdőben ismét ott volt Arda Güler, aki a második félidőben vastaps közepette jött le a pályáról.

Arda Güler (jobbra) volt a Real Madrid–Juventus Bajnokok Ligája-meccs legjobbja
Arda Güler (jobbra) volt a Real Madrid–Juventus Bajnokok Ligája-meccs legjobbja  Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Arda Güler ismét a Real egyik legjobbja volt, az UEFA is egyetértett ebben

A húszéves középpályás a válogatott szünetben adott interjút, amelyben felelevenítette, hogy Carlo Ancelotti még azt mondta neki és a sajtónak, hogy egyszer ő lesz a világ legjobb középpályása. Imponáló teljesítményt nyújtott ismét Güler:

  • 7 kulcspassz
  • 6/6 hosszú indítás
  • 97 százalékos passzpontosság (68/71)
  • 10 labdaszerzés

A pálya minden pontján feltűnő törököt tehát nem véletlen, hogy a Real-szurkolók megtapsolták a lecserélésekor. Emellett a spanyolok imádják Gülert, a szerdai játékát egyesek világklasszisnak nevezték. 

Mindezt az UEFA is jutalmazta, nem Bellingham lett a meccs embere, hanem Güler – Szoboszlai Dominiktól egy gól és egy gólpassz kevés volt ezen díj elnyeréséhez Frankfurtban.

Güler reakciója, amikor megtudta, hogy ő lett a mérkőzés legjobbja:

„Fontos tagja vagyok a csapatnak Xabi Alonsónak köszönhetően, aki valós bizalmat adott nekem – kezdte Güler a díjjal a kezében a meccs után. – Igyekszem a legjobbamat nyújtani minden meccsen. Alonso azt kéri tőlem, hogy kontrolláljam a tempót és legyek közben kreatív. Ha azt kérik tőlem, hogy közel játsszak a kapuhoz, akkor azt csinálom, de ha kell, akkor egy sorral hátrébb is focizok.”

Güler és a Real Madrid előtt nagy feladat áll, ugyanis vasárnap az idény első El Clásicóját rendezik, a Barcelona a spanyol fővárosban fog pályára lépni. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.