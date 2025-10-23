Ezt üzente Szoboszlai, akivel az UEFA kibabrált az elképesztő teljesítménye után

Gól és gólpassz, Szoboszlai Dominik teljesítményén ámul a brit sajtó az Eintracht Frankfurt ellen 5-1-re megnyert BL-meccs után. A legtöbb lapnál a magyar játékos kapta a legjobb, vagy az egyik legjobb osztályzatot, többek között a This is Anfield és a Liverpool.com is őt választotta meg a meccs emberének. Sőt a Liverpool hivatalos szavazásán is Szoboszlai volt a mérkőzés legjobbja, de az UEFA nem neki, hanem a szintén gólszerző Virgil van Dijknak adta a meccs embere címet.

Szoboszlai igazi vezér volt, ha kellett, lelkileg is támogatta Liverpool játékosait, csak az UEFA nem értékelte ezt (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Mit nézett az UEFA?

„A csapat vezére volt, szervezte a védelmet, folyamatosan kommunikált a társakkal és mindig részt vett a játékban. A Frankfurtnak csak két lehetősége volt, fantasztikus teljesítményt nyújtott a posztján, és verhetetlen volt az egy egy elleni szituációkban és a levegőben is” – indokolta a holland védő,Van Dijk kitüntetését az UEFA, amely azonban Szoboszlait is választhatta volna a meccs legjobbjának, írja az Origó.

A magyar középpályás számai magukért beszélnek, a gólja és a gólpassza csak a jéghegy csúcsa volt. Jó példa erre a Liverpool negyedik gólja, amelynél Florian Wirtz jegyezte a gólpasszt és Cody Gakpo a gólt, de Szoboszlai szerzett labdát, majd ő dobta játékba a németet egy gyönyörű passzal. Szoboszlai igazi vezér volt.

A Liverpoolnál Szoboszlai volt a meccs embere (Fotó: Liverpool FC)

Vagy ahogy a Liverpool Echo újságírója, Keifer MacDonald fogalmazott: ő volt a Liverpool szívdobbanása a pályán:

„Szoboszlai Dominik ma esti teljesítménye mindent felülmúl, amit egy Liverpool játékostól elvárhatunk. Ő az, aki mindent lendületbe hoz. Az intelligenciája és a kimeríthetetlen energiája a csapat szívdobbanása. Különleges játékos.”

Szoboszlai számai magukért beszélnek

Nem csoda, hogy az UEFA-val ellentétben a Liverpool hivatalos oldalán Szoboszlai lett a meccs embere (az idényben már harmadszor, ami Ryan Gravenberch mellett a legtöbb), hiszen a számai magukért beszéltek az Eintracht Frankfurt ellen:

1 gól

1 gólpassz

4 kialakított helyzet (a legtöbb a meccsen)

5 kulcspassz

7 labdaszerzés (holtversenyben a legtöbb a Liverpoolban)

17 passz a támadó harmadban (a második legtöbb)

110 passzból 105 pontos (95%)

100 százalékban megnyert fejpárbajok

Ezt üzente a Liverpool magyar hőse

Szoboszlai a frankfurti győzelem után röviden üzent a hivatalos közösségi oldalán:

Visszatértünk, gyerünk, Vörösök!

Az Eintracht elleni meccs előtt Szoboszlai elmondta, soha nem történt még vele olyan, hogy egymás után négy meccset elveszítsen, és Frankfurtban a csapat élére állt, hogy lezáruljon a Liverpool rossz sorozata.