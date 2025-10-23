Szoboszlai DominikUEFABajnokok LigájaLiverpool FC

Ezt üzente Szoboszlai, akivel az UEFA kibabrált az elképesztő teljesítménye után

Szoboszlai Dominik volt a Liverpool vezére az Eintracht Frankfurt ellen idegenben 5-1-re megnyert BL-meccsen. Nemcsak a gólja és a gólpassza miatt, hanem az összteljesítménye miatt is ő volt a mérkőzés embere, legalábbis a Liverpool hivatalos oldalán igen. Az UEFA mást hozott ki a legjobbnak, pedig Szoboszlai számai magukért beszélnek. A magyar játékos magabiztosan üzent a meccs után.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 7:44
Szoboszlai és Florian Wirtz jól kijöttek egymással a Frankfurt ellen Fotó: ARNE DEDERT Forrás: DPA
Gól és gólpassz, Szoboszlai Dominik teljesítményén ámul a brit sajtó az Eintracht Frankfurt ellen 5-1-re megnyert BL-meccs után. A legtöbb lapnál a magyar játékos kapta a legjobb, vagy az egyik legjobb osztályzatot, többek között a This is Anfield és a Liverpool.com is őt választotta meg a meccs emberének. Sőt a Liverpool hivatalos szavazásán is Szoboszlai volt a mérkőzés legjobbja, de az UEFA nem neki, hanem a szintén gólszerző Virgil van Dijknak adta a meccs embere címet.

Szoboszlai igazi vezér volt, ha kellett lelkileg is támogatta Liverpool játékosait, csak az UEFA nem értékelte ezt
Szoboszlai igazi vezér volt, ha kellett, lelkileg is támogatta Liverpool játékosait, csak az UEFA nem értékelte ezt (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Mit nézett az UEFA?

„A csapat vezére volt, szervezte a védelmet, folyamatosan kommunikált a társakkal és mindig részt vett a játékban. A Frankfurtnak csak két lehetősége volt, fantasztikus teljesítményt nyújtott a posztján, és verhetetlen volt az egy egy elleni szituációkban és a levegőben is” – indokolta a holland védő,Van Dijk kitüntetését az UEFA, amely azonban Szoboszlait is választhatta volna a meccs legjobbjának, írja az Origó.

A magyar középpályás számai magukért beszélnek, a gólja és a gólpassza csak a jéghegy csúcsa volt. Jó példa erre a Liverpool negyedik gólja, amelynél Florian Wirtz jegyezte a gólpasszt és Cody Gakpo a gólt, de Szoboszlai szerzett labdát, majd ő dobta játékba a németet egy gyönyörű passzal. Szoboszlai igazi vezér volt.

A Liverpoolnál Szoboszlai volt a meccs embere
A Liverpoolnál Szoboszlai volt a meccs embere (Fotó: Liverpool FC)

Vagy ahogy a Liverpool Echo újságírója, Keifer MacDonald fogalmazott: ő volt a Liverpool szívdobbanása a pályán:

„Szoboszlai Dominik ma esti teljesítménye mindent felülmúl, amit egy Liverpool játékostól elvárhatunk. Ő az, aki mindent lendületbe hoz. Az intelligenciája és a kimeríthetetlen energiája a csapat szívdobbanása. Különleges játékos.”

Szoboszlai számai magukért beszélnek

Nem csoda, hogy az UEFA-val ellentétben a Liverpool hivatalos oldalán Szoboszlai lett a meccs embere (az idényben már harmadszor, ami Ryan Gravenberch mellett a legtöbb), hiszen a számai magukért beszéltek az Eintracht Frankfurt ellen:

  • 1 gól
  • 1 gólpassz
  • 4 kialakított helyzet (a legtöbb a meccsen)
  • 5 kulcspassz
  • 7 labdaszerzés (holtversenyben a legtöbb a Liverpoolban)
  • 17 passz a támadó harmadban (a második legtöbb)
  • 110 passzból 105 pontos (95%)
  • 100 százalékban megnyert fejpárbajok

Ezt üzente a Liverpool magyar hőse

Szoboszlai a frankfurti győzelem után röviden üzent a hivatalos közösségi oldalán:

Visszatértünk, gyerünk, Vörösök!

Az Eintracht elleni meccs előtt Szoboszlai elmondta, soha nem történt még vele olyan, hogy egymás után négy meccset elveszítsen, és Frankfurtban a csapat élére állt, hogy lezáruljon a Liverpool rossz sorozata.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

