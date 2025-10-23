Slot: Ez mutatja meg a legjobban, mit gondolok Szoboszlairól

Négy fájdalmas vereség után az ötödik mérkőzésén, szerda este is viszonylag korán hátrányba került a Liverpool. Általában ilyenkor az a forgatókönyv, hogy Arne Slot csapata nagy nehézségek árán egyenlít, ám az utolsó perces gólokkal 2-1-re elbukja a találkozókat. Az Eintracht Frankfurt elleni BL-meccsen azonban más volt a helyzet. A németek vezető góljára hárommal válaszolt a Liverpool a szünet előtt, egy sikeres kontratámadás után két fejesgól jött szögletből (az egyik esetben Szoboszlai Dominiké volt a gólpassz), majd a második félidőben Cody Gakpo és Szoboszlai egy-egy akciógólt szerzett, a Vörösök 5-1-re győzték le a Frankfurtot.

Szoboszlai Dominik megint kitett magáért a Liverpool mezében Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai lett a mérkőzés legjobbja

Nem kérdés, a magyar válogatott csapatkapitányának remek meccse volt, a szurkolók a klub honlapján még a Liverpool legjobbjának is megválasztották – immár harmadszor az idényben. Mestere is elismerő szavakkal beszélt róla:

Dominik ismét jól teljesített. Amióta itt vagyok, ő az egyik olyan játékos, aki — talán Virgil (van Dijk – a szerk.) és Mo (Szalah – a szerk.) után — a legtöbb percet játszotta nálam. Ez mindent elárul arról, mit gondolok róla

– fogalmazott Slot.

A Liverpool edzője mellett a különböző szakportálokon is a dicséreteket gyűjtötte Szoboszlai, nagyszerű osztályzatokat kapott:

BBC közönségszavazása: 7,95, a második legjobb a mezőnyben

7,95, a második legjobb a mezőnyben Sky Sports: 7, sokadmagával holtversenyben a második

7, sokadmagával holtversenyben a második This is Anfield: 9, a meccs legjobbja. „Most úgy teljesített, mint ahogy Magyarország csapatkapitányaként szokott. Magára vállalta a felelősséget, uralta a középpályát. A meccs elején magabiztosan osztogatta a labdákat, de több társával együtt hibázott, amikor hatalmas lyuk maradt a középpályán a Frankfurt első góljánál. A második félidőben viszont uralta a játékot duzzadt az önbizalomtól. A negyedik gól kulcsszereplője volt: labdát szerzett a pálya közepén, majd egy hajszálpontos, zseniális passzal indította Wirtzet, aki gólpasszt adott Gakpónak. Szeret vezérként tündökölni, elkerülhetetlen volt, hogy gólt szerezzen, 23 méterről leadott, lapos lövéssel állította be az 5-1 végeredményt. Remek este volt ez a Liverpool nyolcasának.”

9, a meccs legjobbja. „Most úgy teljesített, mint ahogy Magyarország csapatkapitányaként szokott. Magára vállalta a felelősséget, uralta a középpályát. A meccs elején magabiztosan osztogatta a labdákat, de több társával együtt hibázott, amikor hatalmas lyuk maradt a középpályán a Frankfurt első góljánál. A második félidőben viszont uralta a játékot duzzadt az önbizalomtól. A negyedik gól kulcsszereplője volt: labdát szerzett a pálya közepén, majd egy hajszálpontos, zseniális passzal indította Wirtzet, aki gólpasszt adott Gakpónak. Szeret vezérként tündökölni, elkerülhetetlen volt, hogy gólt szerezzen, 23 méterről leadott, lapos lövéssel állította be az 5-1 végeredményt. Remek este volt ez a Liverpool nyolcasának.” Liverpool.com: 8, holtversenyben a legjobb. „Rengeteget futott a pálya közepén Jones mellett, energiával töltötte meg a Liverpool középpályáját. A magyar játékos adta a gólpasszt Konaté találatához, a 8. percben pedig egy remek emeléssel hozta helyzetbe Alexander Isakot – újabb erős teljesítmény volt ez Szoboszlaitól. Kései gólja volt a legszebb a Vörösök találatai közül.”

8, holtversenyben a legjobb. „Rengeteget futott a pálya közepén Jones mellett, energiával töltötte meg a Liverpool középpályáját. A magyar játékos adta a gólpasszt Konaté találatához, a 8. percben pedig egy remek emeléssel hozta helyzetbe Alexander Isakot – újabb erős teljesítmény volt ez Szoboszlaitól. Kései gólja volt a legszebb a Vörösök találatai közül.” Goal.com: 8, a legjobb a mezőnyben. „Rengeteget kellett futnia az első félidőben, mert néha szinte ő volt az egyedüli pajzs a védelem előtt. Az idő múlásával egyre magabiztosabb lett, remek szerelései voltak. Tőle indult a Gakpo találata előtti támadás, és maga is lőtt egy mutatós, távoli gólt.”

8, a legjobb a mezőnyben. „Rengeteget kellett futnia az első félidőben, mert néha szinte ő volt az egyedüli pajzs a védelem előtt. Az idő múlásával egyre magabiztosabb lett, remek szerelései voltak. Tőle indult a Gakpo találata előtti támadás, és maga is lőtt egy mutatós, távoli gólt.” Mirror: 8, holtversenyben a legjobb. „A Liverpool egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó játékosa az idényben, akár középpályán, akár jobbhátvédként vetik be. Gyönyörű gólt szerzett, ő egy sokoldalú futballista.”

Wirtz otthon villogott

Szoboszlai általában a Liverpool első gólját szerző Hugo Ekitikével, az estét egy assziszttal és egy taláattal záró Gakpóval és a két gólpasszt is kiosztó Florian Wirtz-cel vetekedett a mérkőzés legjobbjának járó címért. Utóbbinak mintha csak arra lett volna szüksége, hogy visszatérjen Németországba. Eddig gyötrődött a Vörösök mezében, most viszont több jó megoldása is volt, és ha Mohamed Szalah önzetlenebb a mérkőzés hajrájában, akkor Wirtz bizony a gólszerzők közé is feliratkozott volna.