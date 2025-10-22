A Fradi csodafegyverétől félnek a Salzburgnál

A Fradi elleni Európa-liga-találkozót felvezető szerdai sajtótájékoztatón az osztrákok részéről elhangzott: mi más lehetne a mottó, mint az, hogy „Mikor, ha nem a Ferencváros ellen?!”

Az osztrákok szerint Varga Barnabás fejjátéka erős fegyvere a Fradinak (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Fradi fegyvere még gondot okozhat

Thomas Letsch vezetőedző határozottan óva intett mindenkit attól, hogy alábecsüljék a magyar rekordbajnokot, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csapatának pontokat kell szereznie csütörtökön.

– Egy győzelem mindent megváltoztat, és ez a mi kezünkben van. Ha tovább akarunk jutni, most kell gólokat szereznünk. A Ferencváros kiváló együttes, de nem szabad túlzásba esnem a dicséretekkel, mert a végén elhiszi, hogy nyerhet – viccelődött Letsch, majd hozzátette, a magyar csapat egyik játékosának különösen nagy figyelmet kell szentelniük. –

Varga Barnabás fejjátéka egészen kiemelkedő, és ez nagy fegyvere a Ferencvárosnak.

– Nem volt könnyű a korábbi ellenfelekkel, a Portóval és a Lyonnal szemben sem. A Ferencváros ellen azzal a szándékkal lépünk pályára, hogy nyerjünk, és ezt meg is fogjuk tenni – tette hozzá a hazaiak 18 éves tehetsége, Kerim Alajbegovic.

Az egy-egy győzelemmel és döntetlennel a 11. helyen álló magyar bajnok – amelyet várhatóan 1500 szurkoló kísér el – a Salzburgon kívül még a Nottinghammel, a Ludogoreccel, a Fenerbahcéval, a Glasgow Rangersszel és a Panathinaikosszal játszik az alapszakaszban, amelynek nyolc fordulója után az első nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. hely között záró csapatokra egy oda-visszavágós párharc vár a 16 közé kerülésért.

A Salzburg–Ferencváros találkozó csütörtökön 18.45-kor kezdődik a Red Bull Arenában.