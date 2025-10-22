Fradieurópa-ligaRed Bull SalzburgSzoboszlai Dominik

A Fradi lejáró szerződésű sztárja visszatér oda, ahol egy magyart istenítettek

Egyfelől a Red Bull Salzburg iskolapéldája annak, hogyan lehet a játékoseladásokból igen jövedelmező futballklubot működtetni, másfelől a Ferencváros csütörtöki Európa-liga ellenfele a legrosszabb példa, amely szembeköpte a saját hagyományait. Visszatérhet Ausztria kirakatcsapatának stadionjába a Fradi nemzetközileg legismertebb sztárja, Naby Keita, akihez hasonlóan Erling Haaland vagy épp Szoboszlai Dominik pályafutása is Salzburgban gyökerezett. Volt egy magyar, akit ott istennek is hívtak, de nem a millióival csúcstartó Szoboszlai volt az.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 5:45
Naby Keita most a Fradi játékosaként térhet vissza Salzburgba, de korábban a Liverpoollal ezt már megtette Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
A kapus lila zoknit viselhet az idegenbeli meccseken. Ez volt az a megalázó ajánlat, amely húsz évvel ezelőtt annyira felbőszítette a Salzburg szurkolóit, hogy fellázadtak a csapatot felvásároló Red Bull ellen. A konfliktus és az indulatok földrajzilag Ausztriára korlátozódtak, annak határain túl viszont a salzburgi futballklub főleg azzal ejtette ámulatba a világot, hogy mennyi sztárt nevelt ki vagy legalábbis futtatott fel: Sadio Mané, Naby Keita, Erling Haaland és a klub történetében a legtöbb pénzért eladott Szoboszlai Dominik sikerei támasztják alá a Red Bull profi munkáját. Ugyanakkor a Fradi soron következő Európa-ligás ellenfelének fénye kissé megkopott mostanra.

Szoboszlai itt még a Red Bull Salzburg mezében, az osztrák csapat lesz a Fradi következő ellenfele
Szoboszlai itt még a Red Bull Salzburg mezében, az osztrák csapat lesz a Fradi következő ellenfele. Fotó: Meng Dingbo Xinhua/eyevine/Northfoto

A Ferencváros a cseh Viktoria Plzen elleni hazai 1-1, majd a belga Genk otthonában aratott 1-0-s győzelem után csütörtökön Ausztriában, a Red Bull Salzburg vendégeként folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Az osztrák klubnak még pontja, sőt gólja sincs a sorozatban, igaz, az FC Porto (0-1) és a Lyon (0-2) ellen is esélyesebb csapatoktól kapott ki eddig. Papíron most a Salzburg a nagyobb csapat, amelynek a keretértéke 130 millió euró, szemben a Fradi 46,15 milliójával. A különbség csaknem háromszoros, de mint tudjuk, ez a pályán nem mindig érvényesül.

Már nem olyan domináns, mint a Fradi itthon?

A Salzburg leszálló ágban van az utóbbi időben. Korábban 2014 és 2023 között zsinórban tízszer nyerte meg az osztrák bajnokságot, a dominanciája ugyanolyan nyomasztó volt az ottani Bundesligában, mint az NB I-et 2019 óta uraló Fradié Magyarországon. Csakhogy az elmúlt két évben már a feltámadó Sturm Graz szerezte meg az osztrák bajnoki címet, amely jelenleg is magabiztosan vezet a Salzburg előtt, eggyel kevesebb meccset lejátszva is hárompontos előnnyel.

Korábban ez nem lett volna meglepetés, de a Red Bull 2005-ös feltűnése óta elszoktak attól Salzburgban, hogy nem hozzájuk igazodik a mezőny. A Salzburg a 90-es években már bajnoki címeket nyert, sőt 1994-ben története legnagyobb nemzetközi sikerét elérve döntőt játszott az UEFA-kupában, amelyet az olasz Internazionale ellen elveszített. Később azonban pénzügyi nehézségek adódtak, és az igazi stabilitást Red Bull hozta el, amely Salzburgban indította be a ma már Lipcsében és New Yorkban is sikeres futballhálózatát, amelynek napjainkban Jürgen Klopp a feje, és nemrég az Újpesttel is szakmai együttműködést jelentett be.

A Red Bull-lal egy magyar is érkezett, akit istenítettek

A Red Bull 2005-ben azonban nem egyszerűen felvásárolta az addigi klubot, hanem egyben el is akarta törölni a föld színéről. Megváltoztatták a nevét, a címerét, még az alapszíneit is: a lilát piros-fehérre cserélték. A Red Bull teljesen új korszakot akart nyitni, aminek semmi köze a múlthoz, csak az osztrák szövetség nyomására ismerte el egyáltalán jogelődjének a régi Austria Salzburgot.

A hagyományaikhoz ragaszkodó szurkolók persze kiborultak, és ekkor volt az utolsó csepp a pohárban az a bizonyos lila zokni. A klub ajánlata az volt, hogy a kapus viselhet lila sportszárat az idegenbeli (!) meccseken, így maradhat meg valami a Salzburg eredeti színéből. A drukkerek ezt okkal vehették provokációnak, válaszul beintettek a Red Bullnak, és megalapították a régi csapat hagyományaira alapozva az SV Austria Salzburgot, amely jelenleg a másodosztályban szerepel.

Az, ahogy a Red Bull húsz éve a salzburgi szurkolókkal bánt, elrettentő példa, de az kétségtelen, hogy profi, gazdaságilag is jövedelmező futballklubot épített fel. A kezdeti években sztárokkal erősítették meg a csapatot: az első vezetőedző Giovanni Trapattoni lett, a segítője Lothar Matthäus, a keretbe pedig olyan volt Bayern München-játékosok érkeztek, mint Thomas Linke, Alexander Zickler és Niko Kovac. A Red Bull-éra első igazolásai között volt a magyar válogatott jobbhátvéd, Bodnár László is, aki a 2008–2009-es évadban például kilenc gólpasszt adott a csapatban, amiért istenítették.

– Két százkilencven centis csatárunk volt, Alexander Zickler és Marc Janko, akik érkeztek a kapu elé, én meg a fejükre tettem a labdát. El is neveztek „beadóistennek” – mesélte Bodnár a Magyar Nemzetnek adott 2021-es interjúban.

Naby Keita nem először tér vissza Salzburgba

Mindeközben a Salzburg komoly játékosmegfigyelő-hálózatot épített ki, és nemzetközi szintű akadémiát hozott létre. A szakmai munka 2012-től Ralf Rangnick irányításával zajlott, akinek a hívására Lőw Zsolt is Salzburgban kezdte edzői pályafutását. Hamarosan a klub a rutinos sztárokat lecserélte a saját maga által felépített játékosokra, ami elképesztő nyereséget hozott. 2014-ben Sadio Mané 23 millió euróért került a Southamptonhoz, 2016-ban Naby Keita 29,75 millióért Lipcsébe, később mindketten a Liverpool sztárjai lettek. 

A Fradival december végéig szerződésben álló Keita most a magyar bajnok középpályásaként térhet vissza Salzburgba az El-meccsen. Keita a Liverpoollal már játszott volt csapata ellen, sőt 2019-ben gólt is lőtt a salzburgi BL-találkozón.

Nagy dobás volt 2016-ban Dayot Upamecano eladása is 18,5 millióért, aki jelenleg a Bayern sztárja. 2020-ban Erling Haaland hozott 20 milliót a konyhára, amikor Dortmundba igazolt, majd Szoboszlai következett, aki a későbbi bónuszokkal együtt 36 millióért került Lipcsébe – ez a mai napig klubrekord Salzburgban. Azóta is voltak nagy bevételek: 2022-ben Karim Adeyemi 30 millióért igazolt Dortmundba, 2023-ban Benjamin Sesko 31,65 millióért Lipcsébe.

Most is vannak a Salzburgnak ígéretes tehetségei, de a legértékesebb játékosai közül kettő, az egyaránt 15 millió eurót érő dán irányító, Mads Bidstrup és az elefántcsontparti gólvágó, Karim Konaté is sérült, így vélhetően nem léphetnek pályára a Fradi ellen. Az ugyancsak 15 milliós 19 éves francia középhátvéd, Joane Gadou viszont összecsaphat Varga Barnabással.

A Salzburg legdrágábban eladott futballistái:

  • Szoboszlai Dominik (Lipcse) 36 millió euró
  • Brenden Aaronson (Leeds United) 32,84 millió
  • Benjamin Sesko (Lipcse) 31,65 millió
  • Karim Adeyemi (Dortmund) 30 millió
  • Patson Daka (Leicester City) 30 millió

 

