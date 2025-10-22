A Fradi lejáró szerződésű sztárja visszatér oda, ahol egy magyart istenítettek

A kapus lila zoknit viselhet az idegenbeli meccseken. Ez volt az a megalázó ajánlat, amely húsz évvel ezelőtt annyira felbőszítette a Salzburg szurkolóit, hogy fellázadtak a csapatot felvásároló Red Bull ellen. A konfliktus és az indulatok földrajzilag Ausztriára korlátozódtak, annak határain túl viszont a salzburgi futballklub főleg azzal ejtette ámulatba a világot, hogy mennyi sztárt nevelt ki vagy legalábbis futtatott fel: Sadio Mané, Naby Keita, Erling Haaland és a klub történetében a legtöbb pénzért eladott Szoboszlai Dominik sikerei támasztják alá a Red Bull profi munkáját. Ugyanakkor a Fradi soron következő Európa-ligás ellenfelének fénye kissé megkopott mostanra.

Szoboszlai itt még a Red Bull Salzburg mezében, az osztrák csapat lesz a Fradi következő ellenfele. Fotó: Meng Dingbo Xinhua/eyevine/Northfoto

A Ferencváros a cseh Viktoria Plzen elleni hazai 1-1, majd a belga Genk otthonában aratott 1-0-s győzelem után csütörtökön Ausztriában, a Red Bull Salzburg vendégeként folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Az osztrák klubnak még pontja, sőt gólja sincs a sorozatban, igaz, az FC Porto (0-1) és a Lyon (0-2) ellen is esélyesebb csapatoktól kapott ki eddig. Papíron most a Salzburg a nagyobb csapat, amelynek a keretértéke 130 millió euró, szemben a Fradi 46,15 milliójával. A különbség csaknem háromszoros, de mint tudjuk, ez a pályán nem mindig érvényesül.

Már nem olyan domináns, mint a Fradi itthon?

A Salzburg leszálló ágban van az utóbbi időben. Korábban 2014 és 2023 között zsinórban tízszer nyerte meg az osztrák bajnokságot, a dominanciája ugyanolyan nyomasztó volt az ottani Bundesligában, mint az NB I-et 2019 óta uraló Fradié Magyarországon. Csakhogy az elmúlt két évben már a feltámadó Sturm Graz szerezte meg az osztrák bajnoki címet, amely jelenleg is magabiztosan vezet a Salzburg előtt, eggyel kevesebb meccset lejátszva is hárompontos előnnyel.

Korábban ez nem lett volna meglepetés, de a Red Bull 2005-ös feltűnése óta elszoktak attól Salzburgban, hogy nem hozzájuk igazodik a mezőny. A Salzburg a 90-es években már bajnoki címeket nyert, sőt 1994-ben története legnagyobb nemzetközi sikerét elérve döntőt játszott az UEFA-kupában, amelyet az olasz Internazionale ellen elveszített. Később azonban pénzügyi nehézségek adódtak, és az igazi stabilitást Red Bull hozta el, amely Salzburgban indította be a ma már Lipcsében és New Yorkban is sikeres futballhálózatát, amelynek napjainkban Jürgen Klopp a feje, és nemrég az Újpesttel is szakmai együttműködést jelentett be.