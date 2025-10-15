Jürgen Klopp is szerepet játszhat az Újpest felemelkedésében – mi lesz ebből?

Lassan két hónapja, augusztus 23. óta nem nyert meccset az Újpest (akkor Zalaegerszegen győzött 4-1-re az NB I-ben), kilenc forduló után mindössze a nyolcadik helyen áll a tizenkét csapatos élvonalban, miközben már a Magyar Kupából is kiesett. Egyelőre az eredmények nem tükrözik azt, hogy a Mol tulajdonába került futballklubnál megváltoztak a dolgok, és az Újpest hamarosan újra kihívója lehet az NB I-et uraló ősi riválisának, a Fradinak. A háttérben ugyanakkor zajlik a munka, aminek fontos állomása lehet a klub keddi bejelentése: a lila-fehérek együttműködési megállapodást kötöttek a Jürgen Klopp vezetése alá tartozó Red Bull-futballhálózattal.

Jürgen Klopp Mario Gomez és Lőw Zsolt társaságában a Lipcse meccsén, de már az Újpest is a látókörébe kerülhet. Fotó: JAN WOITAS / DPA

A Red Bull egyre jelentősebb tényező az európai klubfutballban. Ausztriában a Salzburg a Red Bull 2005-ös hatalomátvétele óta 14 bajnoki címet szerzett, és olyan sztárokat nevelt ki, mint Erling Haaland vagy Szoboszlai Dominik. Németországban a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig rendre a dobogós helyekért van harcban a Bundesligában, és amikor ez nem sikerül, mint az elmúlt idényben, az óriási csalódás. A Red Bullhoz köthető legújabb sikerprojekt pedig a Paris FC, amely idén feljutott a francia élvonalba. De Európán kívül is sikeres a márka: a New York Red Bulls tavaly második lett az MLS-ben.