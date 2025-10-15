Újpest FCJürgen KloppLabdarúgó NB ILőw Zsolt

Jürgen Klopp is szerepet játszhat az Újpest felemelkedésében – mi lesz ebből?

Nem a legszebb napjait éli az Újpest labdarúgócsapata, de a klub kedden nagyszerű hírt közölt. A lila-fehérek szakmai együttműködési megállapodást kötöttek a Jürgen Klopp vezetésével működő Red Bull-futballhálózattal, amely többek között a német élvonalbeli RB Leipziget is működteti. A megállapodás létrejöttében nagy szerepet játszott az Újpesthez ezer szállal kötődő Lőw Zsolt, aki Klopp közvetlen munkatársa. A tudásmegosztás hozzájárulhat ahhoz, hogy az Újpest erőre kapjon, ami az évek óta Fradi-uralom alatt álló NB I-nek is jót tehetne.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 10:59
Lőw Zsolt, Ratatics Péter, Jürgen Klopp és Mario Gomez az Újpest és Red Bull együttműködéséről állapodtak meg
Lassan két hónapja, augusztus 23. óta nem nyert meccset az Újpest (akkor Zalaegerszegen győzött 4-1-re az NB I-ben), kilenc forduló után mindössze a nyolcadik helyen áll a tizenkét csapatos élvonalban, miközben már a Magyar Kupából is kiesett. Egyelőre az eredmények nem tükrözik azt, hogy a Mol tulajdonába került futballklubnál megváltoztak a dolgok, és az Újpest hamarosan újra kihívója lehet az NB I-et uraló ősi riválisának, a Fradinak. A háttérben ugyanakkor zajlik a munka, aminek fontos állomása lehet a klub keddi bejelentése: a lila-fehérek együttműködési megállapodást kötöttek a Jürgen Klopp vezetése alá tartozó Red Bull-futballhálózattal.

Jürgen Klopp Mario Gomez és Lőw Zsolt társaságában a Lipcse meccsén, de már az Újpest is a látókörébe kerülhet
Jürgen Klopp Mario Gomez és Lőw Zsolt társaságában a Lipcse meccsén, de már az Újpest is a látókörébe kerülhet. Fotó: JAN WOITAS / DPA

A Red Bull egyre jelentősebb tényező az európai klubfutballban. Ausztriában a Salzburg a Red Bull 2005-ös hatalomátvétele óta 14 bajnoki címet szerzett, és olyan sztárokat nevelt ki, mint Erling Haaland vagy Szoboszlai Dominik. Németországban a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig rendre a dobogós helyekért van harcban a Bundesligában, és amikor ez nem sikerül, mint az elmúlt idényben, az óriási csalódás. A Red Bullhoz köthető legújabb sikerprojekt pedig a Paris FC, amely idén feljutott a francia élvonalba. De Európán kívül is sikeres a márka: a New York Red Bulls tavaly második lett az MLS-ben.

 

Mit kaphat az Újpest és az NB I a Jürgen Klopp-féle Red Bulltól?

A Red Bull futballhálózatának Jürgen Klopp a vezetője, a Dortmund és a Liverpool korábbi legendás német edzője. Közvetlen munkatársa pedig Lőw Zsolt, akit a tavasszal a Lipcse irányításával is megbízott Klopp a Bundesligában. Lőw ezer szállal kötődik az Újpesthez, ott kezdődött a profi pályafutása labdarúgóként, onnan igazolt Németországba 2002-ben. Lőw nagy szerepet játszott abban, hogy létrejött a szakmai megállapodás az Újpest és a Red Bull között. Ennek jegyében az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter a napokban New Yorkban találkozott a Red Bull csoport képviselőivel: Lőw mellett személyesen Kloppal és a korábbi német válogatott csatárral, Mario Gomezzel.

„Az Újpest FC tulajdonosa, a Mol Retail és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt” – áll a klub közleményében.

Az a szakmai tudás, amivel a Red Bull felépíti és sikeressé teszi a futballklubokat, most már több országban bizonyítottan működött. Az Újpest csak profitálhat abból, ha iránymutatást kap a fejlődéshez. Nem mellesleg az NB I-nek is jót tenne, ha a bajnoki címeket 2019 óta leuraló Fradi a jelenleginél nagyobb versenyre lenne késztetve a hazai porondon is. Az Újpest vasárnap épp a Fradi ellen játszik az NB I-ben, és a legutóbbi harminc meccsen nem tudott győzni az ősi rivális elleni rangadókon.

 

