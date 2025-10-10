Ez a mélypont? Már akkor sem tud nyerni az Újpest, ha betartja a magyarszabályt

Tavasszal szinte nemzeti ünnepet rendeztek annak örömére a lila-fehér szurkolók, hogy végre elhagyta a főváros IV. kerületét az a belga üzletember, Roderick Duchatelet, aki addig tán a leggyűlöltebb emberré vált a klubnál. Senki sem hitte akkor, hogy az Újpest odáig süllyed a távozása után, hogy a lelátó népe már-már visszakívánja a belga tulajdonos alatti eredményeket, ha már Duchatelet urat biztosan nem. Ugyanis hiába érkezett meg a Mol a milliárdjaival, nem vált hirtelen minden tejjel-mézzel folyó Kánaánná, annak ellenére, hogy Ratatics Péter elnök határozottan megígérte, az Újpest a Ferencváros legnagyobb kihívója akar lenni a bajnoki címért zajló harcban, míg Hernádi Zsolt, a Mol elnöke ehhez hozzátette, tíz éven belül a lila-fehérek stabil tagjai lesznek valamelyik nemzetközi kupasorozat alapszakaszának, nem titkolván, hogy elsősorban a Bajnokok Ligájára gondol.

Ebben a szezonban szinte megszokott kép: az Újpest kapujában a labda Fotó: Vajda János / MTI

Az Újpest egyelőre reménytelenül zuhan vissza a bajnoki tabellán

A gyepen azonban semmi sem akart látszódni a vezetők által felvázolt tervekből. Igaz, az első két bajnoki után még büszkén mondták Megyeren, íme az új és eredményes csapatunk, hiszen két forduló alatt 4 ponttal várta a folytatást az Újpest. És innentől kezdve megmagyarázhatatlan zuhanórepülésbe kezdett a csapat, ami aztán előbb a tabellán elfoglalt helyezésben, majd a nézőszám radikális csökkenésében is meglátszódott.

Az Újpest statisztikája a jelenlegi idényben

NB I: 9 meccs, 2 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség – 9 pont, 8. hely a tabellán, két pontra akieső helyektől

Magyar Kupa: 1 meccs, 1 vereség

összesen: 10 meccs, 2 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség

nézőszám alakulása hazai pályán

Diósgyőr: 10.550 néző

Paks: 8.650 néző

Kisvárda és MTK: 7.800 néző

Nyíregyháza: 4.430 néző

Sok jót az sem ígért, hogy csapatépítés címen a klubtulajdonos egy év alatt 22 új játékost igazolt le, összesen 6,2 millió euróért cserébe. Ráadásul az újpestiek második csapata jó úton halad az NB III-ból való kiesés felé, ugyanis az utolsó előttiek a csoportjukban – 10 meccsből mindssze egyszer nyertek és kétszer játszottak döntetlent hét vereség mellett –, és némi túlzással csak az nem veri el őket, aki éppen mással játszik.