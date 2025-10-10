Ez a mélypont? Már akkor sem tud nyerni az Újpest, ha betartja a magyarszabályt

Rendkívüli

Vélhetően a legpesszimistább lila-fehér szurkolók sem gondolták azt, hogy október közepére olyan mélységekbe süllyed kedvenc klubjuk, ahonnan talán nincs is lejjebb. Az Újpest a Mol-milliárdokkal a háta mögött lassan kieső helyen áll a bajnokságban, kiesett a kupából egy másodosztályú csapat ellen, míg szerdán egy edzőmeccset sem tudott megnyerni kétgólos vezetésről. Ráadásul, ha véget ér a válogatott miatti szünet, jön a meglehetősen jó formában lévő Ferencváros elleni derbi.

Molnár László
2025. 10. 10. 12:46
A megszokott látvány: az újpesti játékosok magyarázkodnak a szurkolóknak a gyenge teljesítményük után
A megszokott látvány: az újpesti játékosok magyarázkodnak a szurkolóknak a gyenge teljesítményük után Forrás: Facebook
Tavasszal szinte nemzeti ünnepet rendeztek annak örömére a lila-fehér szurkolók, hogy végre elhagyta a főváros IV. kerületét az a belga üzletember, Roderick Duchatelet, aki addig tán a leggyűlöltebb emberré vált a klubnál. Senki sem hitte akkor, hogy az Újpest odáig süllyed a távozása után, hogy a lelátó népe már-már visszakívánja a belga tulajdonos alatti eredményeket, ha már Duchatelet urat biztosan nem. Ugyanis hiába érkezett meg a Mol a milliárdjaival, nem vált hirtelen minden tejjel-mézzel folyó Kánaánná, annak ellenére, hogy Ratatics Péter elnök határozottan megígérte, az Újpest a Ferencváros legnagyobb kihívója akar lenni a bajnoki címért zajló harcban, míg Hernádi Zsolt, a Mol elnöke ehhez hozzátette, tíz éven belül a lila-fehérek stabil tagjai lesznek valamelyik nemzetközi kupasorozat alapszakaszának, nem titkolván, hogy elsősorban a Bajnokok Ligájára gondol.

Ebben a szezonban szinte megszokott kép: az Újpest kapujában a labda
Ebben a szezonban szinte megszokott kép: az Újpest kapujában a labda    Fotó: Vajda János / MTI

Az Újpest egyelőre reménytelenül zuhan vissza a bajnoki tabellán

A gyepen azonban semmi sem akart látszódni a vezetők által felvázolt tervekből. Igaz, az első két bajnoki után még büszkén mondták Megyeren, íme az új és eredményes csapatunk, hiszen két forduló alatt 4 ponttal várta a folytatást az Újpest. És innentől kezdve megmagyarázhatatlan zuhanórepülésbe kezdett a csapat, ami aztán előbb a tabellán elfoglalt helyezésben, majd a nézőszám radikális csökkenésében is meglátszódott.

Az Újpest statisztikája a jelenlegi idényben

  • NB I: 9 meccs, 2 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség – 9 pont, 8. hely a tabellán, két pontra  akieső helyektől
  • Magyar Kupa: 1 meccs, 1 vereség
  • összesen: 10 meccs, 2 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség

nézőszám alakulása hazai pályán

  • Diósgyőr: 10.550 néző
  • Paks: 8.650 néző
  • Kisvárda és MTK: 7.800 néző
  • Nyíregyháza: 4.430 néző

Sok jót az sem ígért, hogy csapatépítés címen a klubtulajdonos egy év alatt 22 új játékost igazolt le, összesen 6,2 millió euróért cserébe. Ráadásul az újpestiek második csapata jó úton halad az NB III-ból való kiesés felé, ugyanis az utolsó előttiek a csoportjukban – 10 meccsből mindssze egyszer nyertek és kétszer játszottak döntetlent hét vereség mellett –, és némi túlzással csak az nem veri el őket, aki éppen mással játszik.

Damir Krznar vezetőedző egyre többször kénytelen magyarázkodni a türelmetlen és joggal elégedetlen szurkolóknak
Damir Krznar vezetőedző egyre többször kénytelen magyarázkodni a türelmetlen és joggal elégedetlen szurkolóknak     Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Damir Krznar csapata már edzőmeccsen sem tud nyerni

A válogatott szünetet kihasználva több NB I-es klubhoz hasonlón az Újpest is edzőmeccset játszott, hogy mire október 1-én az idény első derbijén a Ferencvárost fogadják a lila-fehérek, valamelyest formába lendüljenek. 

Nos, ha a Fradi bármelyik szakembere megnézte a Dunaszerdahely elleni találkozót, azzal az érzéssel távozhatott a Megyeri útról, hogy túl nagy veszély nem fenyegetheti a zöld-fehéreket majd a rangadón sem. 

Pedig jól indult az újpestiek számára a mérkőzés, melyen – valószínűleg csak kíváncsiságból – kipróbálták a lilák, milyen az, ha betartják a magyarszabályt, azaz egyszerre öt magyar játékos is helyet kapott a kezdőben.

Túl sokat a magyar kontingens – Banai Dávid, Geiger Bálint, Tamás Krisztián, Kaczvinszki Dominik és Tajti Mátyás – nem tett hozzá a mérkőzéshez, ugyanakkor a Szlovéniából igazolt Aljosa Matko újfent bebizonyította, abszolút nem volt kidobott pénz az érte áldozott 500 ezer euró. 

A csapat egeredményesebb támadója – ő szerezte az Újpest elmúlt három bajnoki gólját – kétszer is beköszönt a DAC-nak, és úgy tűnt, akár ez a találkozó lehet az első azon az úton, amikor a csapat elindulhat felfelé. Ám be kellett látnia mindenkinek, nem a felvidéki gárda ellen kezdi meg a szárnyalását az Újpest, ugyanis a DAC még a félidő előtt kiegyenlített, majd végül a győzelmet is megszerezte, miután 3-2-re nyert az újpestiek ellen.

Mindenki tudja, ahhoz, hogy az NB I színvonala emelkedjen, illetve a nemzetközi mezőnyben játszó csapataink jobban szerepeljenek, ahhoz 

egy jó Újpestre szüksége van a magyar labdarúgásnak. 

Hogy Damir Krznarral vagy mással, azt már a Megyeri úton kell eldönteni.

