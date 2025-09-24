A számok nem hazudnak: Újpesten kisöpörték a múltat, na de milyen áron!

Amikor a Mol úgy döntött, hogy annak belga tulajdonosától, Roderick Duchatelettől megvásárolja Magyarország egyik legpatinásabb futballklubját, a szurkolók azt gondolták, az új éra nemcsak gazdagságot, hanem jól játszó, eredményes csapatot is eredményez majd. Nos, az Újpest jelenlegi helyzetében kijelenthető, hogy ember nem tévedt még akkorát, mint a lila-fehérek hívei. A csapatuk legutóbb attól a Kazincbarcikától szenvedett 2-0-s vereséget, amely addig egyetlenegy árva pontocskát szerzett az NB I abszolút újoncaként. Az Újpest csupán 3 pontra van a kiesést jelentő 11. helytől, és az utolsó öt meccséből négyet elveszített. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az előző szezonban a másodosztályba kiesett Kecskemét máris kiejtette a lila-fehéreket a Magyar Kupából. Egyre borúsabb az összkép.

Ebben a szezonban szinte megszokott kép: az Újpest kapujában a labda (Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség)

A szurkolók az Újpest mögött álltak, de már unják a „majd jövőre” szlogent

Amikor egy évvel ezelőtt Kovács Zoltánt kérdeztük az újpesti tervekről, az azóta már a Diósgyőr sportigazgatói székébe távozó népszerű Kokó elmondta, elnöki főtanácsadóként szeretne komoly szerepet játszani abban, hogy szeretett klubja visszatérjen az őt megillető helyre a bajnokságban. Hozzátette, nagyon örül annak, hogy az új tulajdonosi kör fontosnak tartja a magyar fiatalok beépítését a csapatba. Kiemelte, hogy amikor egy éve két vereseggel rajtoltak a lila-fehérek a bajnokságban, teljes joggal háborodtak fel a Mol érkeztét követően teljesen másban reménykedő szurkolók.

Eleve a szurkolóinknak volt köszönhető, hogy a csapatunk korábban kiemelkedően szerepelt, de az is, hogy az elmúlt években nem estünk ki az élvonalból. Ha most csalódottak és kiéhezettek a jó eredményre, az abból fakad, hogy a szurkolóink kiváló játékosokhoz és jelentős sikerekhez szokhattak hozzá a hosszú évtizedek alatt. Teljesen érthető, hogy kialakult bennük egyrészt egyfajta nosztalgia, másrészt egy bizonyos elvárás a csapat felé

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kovács Zoltán.

Az Újpest fanatikusai nagyon unják már a csapat gyenge teljesítményét (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Azóta már nincs a klubvezetésben a népszerű Kokó, nyilván azért, mert nem marasztalták, ám az eredmények nem igazolják vissza a döntés helyességét. Holott csak nyáron több játékost igazoltak azzal a reménnyel, hogy Megyeren rövidesen felveszik a versenyt a nagy rivális Ferencvárossal. Ugyanis azt vizionálják a lila-fehér klubvezetők, hogy a zöld-fehérek után ők is állandó résztvevői lehetnek valamelyik nemzetközi kupasorozat alapszakaszának.