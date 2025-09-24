Rendkívüli

A számok nem hazudnak: Újpesten kisöpörték a múltat, na de milyen áron!

Ha valahol, hát a főváros negyedik kerületében bőven bíztak abban, hogy a Mol megérkezése a futballcsapathoz tulajdonosként azonnali, gyors előrelépést hoz a lila-fehér klub életében. Ugyan a pénz megérkezett az Újpest csapatához, ám mintha még nagyobb lenne a zűrzavar. Az NB I-ben kis túlzással, az NB III-ban pedig szó szerint mindenki üti-veri a lila-fehéreket, akik a Magyar Kupából már kiestek, holott a Transfermarkt adatai alapján a nemrég zárult átigazolási piacon a csapat megerősítése címén 2,165 millió eurót költöttek el.

Molnár László
2025. 09. 24. 5:44
Damir Krznar vezetőedző magára vállalta a felelősséget az eddigi szereplésért Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Amikor a Mol úgy döntött, hogy annak belga tulajdonosától, Roderick Duchatelettől megvásárolja Magyarország egyik legpatinásabb futballklubját, a szurkolók azt gondolták, az új éra nemcsak gazdagságot, hanem jól játszó, eredményes csapatot is eredményez majd. Nos, az Újpest jelenlegi helyzetében kijelenthető, hogy ember nem tévedt még akkorát, mint a lila-fehérek hívei. A csapatuk legutóbb attól a Kazincbarcikától szenvedett 2-0-s vereséget, amely addig egyetlenegy árva pontocskát szerzett az NB I abszolút újoncaként. Az Újpest csupán 3 pontra van a kiesést jelentő 11. helytől, és az utolsó öt meccséből négyet elveszített. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az előző szezonban a másodosztályba kiesett Kecskemét máris kiejtette a lila-fehéreket a Magyar Kupából. Egyre borúsabb az összkép.

Ebben a szezonban szinte megszokott kép: az Újpest kapujában a labda
Ebben a szezonban szinte megszokott kép: az Újpest kapujában a labda (Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség)

A szurkolók az Újpest mögött álltak, de már unják a „majd jövőre” szlogent

Amikor egy évvel ezelőtt Kovács Zoltánt kérdeztük az újpesti tervekről, az azóta már a Diósgyőr sportigazgatói székébe távozó népszerű Kokó elmondta, elnöki főtanácsadóként szeretne komoly szerepet játszani abban, hogy szeretett klubja visszatérjen az őt megillető helyre a bajnokságban. Hozzátette, nagyon örül annak, hogy az új tulajdonosi kör fontosnak tartja a magyar fiatalok beépítését a csapatba. Kiemelte, hogy amikor egy éve két vereseggel rajtoltak a lila-fehérek a bajnokságban, teljes joggal háborodtak fel a Mol érkeztét követően teljesen másban reménykedő szurkolók.

Eleve a szurkolóinknak volt köszönhető, hogy a csapatunk korábban kiemelkedően szerepelt, de az is, hogy az elmúlt években nem estünk ki az élvonalból. Ha most csalódottak és kiéhezettek a jó eredményre, az abból fakad, hogy a szurkolóink kiváló játékosokhoz és jelentős sikerekhez szokhattak hozzá a hosszú évtizedek alatt. Teljesen érthető, hogy kialakult bennük egyrészt egyfajta nosztalgia, másrészt egy bizonyos elvárás a csapat felé 

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kovács Zoltán.

Az Újpest fanatikusai nagyon unják már a csapat gyenge teljesítményén
Az Újpest fanatikusai nagyon unják már a csapat gyenge teljesítményét (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Azóta már nincs a klubvezetésben a népszerű Kokó, nyilván azért, mert nem marasztalták, ám az eredmények nem igazolják vissza a döntés helyességét. Holott csak nyáron több játékost igazoltak azzal a reménnyel, hogy Megyeren rövidesen felveszik a versenyt a nagy rivális Ferencvárossal. Ugyanis azt vizionálják a lila-fehér klubvezetők, hogy a zöld-fehérek után ők is állandó résztvevői lehetnek valamelyik nemzetközi kupasorozat alapszakaszának.

Az Újpest nyári igazolásai (Transfermarkt adatai alapján)

  • Gleofilo Vlijter: középcsatár, 25 éves, OFK Beograd, 1 millió euró
  • Tiago Goncalves: balhátvéd, 24 éves, Nagyszeben, 650 ezer euró
  • Aljosa Matko: támadó, 25 éves, NK Celje, 500 ezer euró
  • Iuri Medeiros: támadó, 30 éves, H-Beér Seva ingyen
  • Arijan Ademi: védekező középpályás, 34 éves, Dinamo Zagreb, ingyen
  • Dombó Dávid: kapus, 32 éves, Kazincbarcika, kölcsön

Ők érkeztek Újpestre a nyáron, de érdemes megnézni a 2024-es nyári átigazolási időszakot is, hiszen a Mol ekkor kezdte a saját csapatát kialakítani.

Az Újpest tavaly nyári igazolásai (Transfermarkt adatai alapján)

  • Fran Brodic: középcsatár, 27 éves, 1,5 millió euró
  • Horváth Krisztofer: csatár, 22 éves, Torino, 1 millió euró
  • Gergényi Bence: hátvéd, 26 éves, Fehérvár, 450 ezer euró
  • André Duarte: belső védő, 26 éves, NK Osijek, 400 ezer euró
  • Damian Rasak: védekező középpályás, 28 éves, Gornik Zabrze, 300 ezer euró
  • Kachvinszki Dominik: belső védő, 18 éves, Honvéd, 300 ezer euró
  • Milan Tucic: csatár, 30 éves, NK Bravo, 120 ezer euró
  • Tom Lacoux: középpályás, 22 éves, Bordeaux, ingyen
  • Giorgi Beridze: szélső, 27 éves, Kocaelispor, ingyen
  • Mamoudou Karamoko: csatár, 25 éves, Koppenhága, kölcsön
  • Joao Nunes: belső védő, 28 éves, Casa Pia, ingyen
  • Bese Barnabás: hátvéd, 30 éves, Fehérvár, ingyen
  • Fiola Attila: hátvéd, 35 éves, Fehérvár, ingyen
  • Riccardo Piscitelli: kapus, 30 éves, Mezőkövesd, ingyen
  • Babós Levente: belső védő, 20 éves, Puskás Akadémia, ingyen
  • Dénes Adrián: szélső, 20 éves, Fiorentina U20, ingyen

Ha tehát a klubtulajdonos Mol egy évét vizsgáljuk az átigazolások terén, kijelenthető, hogy teljesen kicserélődött az Újpest, ugyanis 22 új játékos érkezett a klubhoz, összesen 6,2 millió euróért cserébe.

Az eredményekről pedig fentebb írtunk. Ráadásul míg a Fradi fogat csikorgatva ugyan, de betartja az MLSZ által foganatosított magyar- és fiatalszabályt, addig Újpesten még a bajnoki nyitány előtt közölték, tesznek az egészre, mert egyrészt ne a szabályok állítsák össze a kezdőcsapatot, másrészt ők év végén dobogón szeretnének végezni, amihez a legjobb játékosokra van szükségük a pályán. Nos, az eddigi eredmények alapján kijelenthető, ezt talán fiatal magyarokkal is elérték volna.

A legutóbbi, Kazincbarcika elleni vereség összefoglalója:

Az Újpest II még a felnőtt gárdánál is eredménytelenebb, tök utolsó az NB III-ban

Az újpesti szurkolóknak, ha vigasztalódni szeretnének az első csapat szereplése miatt, akkor egy dolgot biztosan nem szabad tenniük: megnézni, miként szerepel második csapatuk. Miként arra a Csakfoci is rámutatott, a lila-fehérek második garnitúrája ugyanis jelenleg az egész harmadosztály egyik leggyászosabb mérlegét produkálja, az Északnyugati csoport tabellájának a legvégén kullog.

Az újpestiek most épp abba az irányba haladnak, hogy jövőre már ne legyen NB III-as együttesük, ami több mint kínos lenne egy ilyen múltú csapatnak. Az Újpest II az idei szezonban finoman szólva sem találja a ritmust, még a botladozó főcsapatnál is jóval gyengébben muzsikál.

  • 8 meccs
  • 1 győzelem
  • 6 vereség
  • -11-es gólkülönbség
  • 4 ponttal az utolsó hely
  • a 64 harmadosztályú csapat rangsorában a 61. helyen állnak

Egy tény, minden első osztályú klub második csapatánál a játékosok fejlődése gyakran előrébb való az eredményeknél, ám ha kiesnek a harmadik volnalból, az szinte teljesen átíratná az utánpótlás-stratégiát, és az adott vármegyében való indulás nem éppen előremutató lépés lenne – különösen annak fényében, hogy korábban egy NB II-es fiókcsapat létrehozása is téma volt az Újpestnél.

Az Újpest egyre kínosabb helyzetbe kerül, de nem csak az NB I-ben, hanem a második csapatával az NB III-ban is
Az Újpest egyre kínosabb helyzetbe kerül, de nem csak az NB I-ben, hanem a második csapatával az NB III-ban is ( Fotó:  Nemzeti Sport/Török Attila)

A szurkolók kifejezték elégedetlenségüket, egyre türelmetlenebbek

A fentiek azért is rettentő kínosak, mert az Újpest vezetői kijelentették, nem tartják be az MLSZ által foganatosított magyar- és fiatalszabályt, mert a céljuk nem más, mint a bajnoki dobogó, illetve a nemzetközi kupákban való szereplés. A 2025/26-os bajnoki szezonra is alaposan megerősített Újpest tulajdonosai és klubvezetői még az első forduló előtt közölték, a céljaik elérése érdekében a saját útjukat járják, Ratatics Péter klubelnök után Benczédi Balázs ügyvezető igazgató megerősítette mindezt.

Határozott és tiszta az álláspontunk. Mi azt szeretnénk, hogy minden mérkőzésen a legjobb 11 játékos legyen a pályán, legyen ez magyar vagy külföldi. A magyarok ne azért szerepeljenek, mert pénzt akarunk keresni vagy megkapni akár az MLSZ-től, akár a módszertani központtól, hanem azért, mert az adott pozíción ő a legjobb 

– fogalmazott az M1 sporthíradójában Benczédi Balázs.

Forrnak az indulatok a Megyeri úton, ugyanis a lila-fehérek a bajnokságban nem villognak, míg a Magyar Kupában a másodosztályú Kecskemét ellen kiestek az első alkalommal, ahogy pályára léptek a sorozatban. Mindenesetre az Újpest fanatikusai nem így képzelték el a rajtot, legutóbb Kecskeméten és Kazincbarcikán is jelezték – nem éppen irodalmi stílusban –, hogy elegük van a csapat rémes teljesítményéből.

Az Újpest eredménysora a 2025/26-os szezonban

  • NB I
  • Diósgyőr 3-1
  • Győr 1-1
  • Paks 1-2
  • Kisvárda 0-1
  • Zalaegerszeg 4-1
  • MTK 1-2
  • Kazincbarcika 0-2
  • Magyar Kupa
  • Kecskemét 2-3

Úgy hírlik, hogy a lila-szimpatizánsok – akik még a Kazincbarcika elleni mezőkövesdi bajnokira is vagy 500-an elkísérték a csapatot – ismét felkeresnék a játékosokat az edzésen, hogy számon kérjék a gyenge teljesítményt. Legutóbb hasonlóra az MTK elleni 5-1-es hazai vereséget követően került sor, amikor a drukkerek az akkori vezetőedzőt, Bartosz Grzelakot, illetve a játékosait vonták kérdőre, hogy magyarázatot kérjenek a klubhoz méltatlan és elfogadhatatlan eredményre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

