Reszkethetnek az újpesti játékosok, nagyon berágtak a szurkolók

Úgy tűnik, hogy Megyeren nem valósul meg Puskás Ferenc mondása, miszerint „nagy pénz, nagy foci”. Mióta az Újpest tulajdonosa a MOL-csoport lett, pénzhiányra nem hivatkozhatnak a lila-fehérek, érkeztek a különböző, sokat ígérő igazolások is, ám a mutatott teljesítmény pont ellentétes az előzőekhez képest. A bajnokságban finoman szólva is bukdácsol a csapat, míg a hétvégén a Magyar Kupa idei kiírásában már az első meccsükön kiszálltak a sorozatból, miután hosszabbításban 3-2-re kikaptak Kecskeméten. A tulajdonosváltás utáni második szezonban már merészebb terveket szövögető Újpest számára nagy pofon volt a kiesés, a vezetőedző, Damir Krznar nem is leplezte csalódottságát, közölte, már az első félidőben elveszítették a meccset. Mint elárulta, bízik abban, hogy rövidesen kilábalnak a gödörből.

Az Újpest a gyenge bajnoki szereplést követően a Magyar Kupából is azonnal kiesett (Fotó: Árvai Károly)

Az Újpest szurkolóknál elszakadt a cérna, válogatott sértéseket vagdostak a játékosok fejéhez

A fanatikusok viszont sokkal keményebben fogalmazták meg a véleményüket, mint a vezetőedző. Akik ebben a meglehetősen őszies időjárásban is elkísérték a csapatot Kecskemétre, a lefújást követően nem tartották magukban a véleményüket. A fanatikusok nem éppen irodalmi stílusban kérték számon a csapat teljesítményét, szégyennek és gyalázatosnak nevezték a játékosok hozzáállását, és természetesen számon kérték a kupából való kiesést. A Régi és új iskola Újpest Facebook-oldalára feltett videón jól hallatszik, hogy a dühös szurkolók le akarták vetetni a játékosokkal a mezt, illetve felharsant a Krznar takarodj! felszólítás is.

Az Újpest statisztikája 2025/26-os szezonban NB I

Diósgyőr 3-1

Győr 1-1

Paks 1-2

Kisvárda 0-1

Zalaegerszeg 4-1

MTK 1-2

Magyar Kupa

Kecskemét 2-3

Ugyan a szurkolók mindenképpen le akarták vetetni a mezt a játékosokról, akik odamentek a lila tábor elé, hallgattak egy darabig, majd anélkül, hogy eleget tettek volna a fanatikusok kérésének, mezben vonultak be az öltözőbe.

A szimpatizánsok ezen nagyon felháborodtak, és úgy hírlik, ismét felkeresnék a csapatot az edzésen, hogy számon kérjék a gyenge teljesítményt.

Legutóbb hasonlóra az MTK elleni 5-1-es hazai vereséget követően került sor, amikor a drukkerek az akkori vezetőedzőt, Bartosz Grzelakot, illetve a játékosait keresték fel, hogy magyarázatot kérjenek a klubhoz méltatlan és elfogadhatatlan eredményre.