Mély gödörben az Újpest: „Már az első félidőben elveszítettük ezt a találkozót”

Derekas Zoltán és Szabó Alex góljával kétszer is vezetett a Kecskemét, ám Horváth Krisztofer, majd Iuri Medeíros találatával még egalizáltak a vendégek. Az Újpest FC hosszabbításra mentette a kecskeméti kupameccset, de a ráadásban Bánó-Szabó Bence döntött, a KTE 3-2-re nyert, így továbbjutott, és a 16 közé jutásért a harmadosztályban szereplő Tiszafüreddel játszhat.

Érthető a kitörő kecskeméti öröm, az esélyesebb Újpest elleni siker továbbjutást ért a kupában (Fotó: facebook.com/kecskemetite)



Az Újpest volt a gyengébb csapat

A tulajdonosváltás utáni második szezonban már merészebb terveket szövögető Újpest számára nagy pofon volt a kiesés, a vezetőedző, Damir Krznar nem is leplezte csalódottságát, amikor értékelte a történteket.

Én úgy gondolom, hogy már az első félidőben elveszítettük ezt a találkozót, két rögzített helyzetből kaptunk gólt, és úgy érzem, hogy egy komoly csapat ilyet nem engedhet meg magának, főleg akkor, ha egy osztállyal alacsonyabb ellenféllel játszik. Ezzel nem szeretném megsérteni az ellenfelünket, pusztán arról van szó, hogy mi voltunk a gyengébbek, és sokkal inkább oda kellett volna figyelni ezekre a rögzített helyzetekre. Nincs sok időnk, és bízom benne, hogy nagyon hamar magunkra találunk

– idézte a Csakfoci a szerb tréner M4 Sportnak adott nyilatkozatát.

Az Újpest vezetőedzője, Damir Krznar nem lehet elégedett csapata teljesítményével (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Csak a kemény munka segíthet

Az Újpest a válogatott szünetet megelőzően az NB I-ben sem szerepelt túl jól, két győzelem mellett egy döntetlen és három vereség, hét pont a mérleg. Mindez jelenleg a tabella hetedik helyére elég. Az újpestiek szeptember 20-án, szombaton az utolsó helyezett Kazincbarcika vendégei lesznek, Krznar szerint azonban ez nem is annyira könnyű párosítás.

Valóban nem könnyű feladat, hiszen most egy mély gödörbe kerültünk, muszáj azonban ebből minél előbb magunkra találnunk. Nem segít a sorsolás sem, mert megint egy idegenbeli mérkőzés következik, de nem bújhatunk el és nem menekülhetünk el ez elől, muszáj, hogy felemelt fejjel tovább dolgozzunk. Ezek szerint kaptunk egy ilyen fenéken billentést, amit most meg kell emésztenünk, de keményen kell dolgoznunk azon, hogy ezen túllépjünk

– magyarázta a tréner.