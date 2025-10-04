NB IÚjpestPuskás Akadémia

Nem sok jóra számíthat a lúzerek szombati csatájának a vesztese

A labdarúgó NB I 9. fordulójában a Ferencváros és a Paks meccse a sláger, de lesz más érdekes találkozó is. A legérdekesebbet talán hívhatjuk a lúzerek csatájának is, hiszen két olyan csapat játszik egymással a Puskás Akadémia és az Újpest mérkőzésén, amelyek nagy reményekkel és jól kezdték el a bajnokságot, ám azóta szinte elfelejtettek nyerni, és eddig nagy csalódást okoztak a szurkolóiknak.

Pajor-Gyulai László
2025. 10. 04. 6:25
Az újpesti játékosok rendszeresen járnak rapportra a szurkolókhoz a meccsek után a gyenge teljesítmény miatt. Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bizonyára kegyetlenül hangzik, de a lúzerek csatája következik. Természetesen az NB I 9. fordulójában több okból is a Ferencváros és a Paks vasárnapi mérkőzése áll a fókuszban, ám a szombati játéknap legérdekesebb meccsének az Újpest felcsúti fellépése ígérkezik, és némi gonoszsággal valóban okkal nevezhetjük ezt a lúzerek találkozójának az eddig látottak alapján. Egyvalami vitathatatlan: az Újpest és a Puskás Akadémia hívei csalódottan tekinthetnek vissza a bajnokságból eltelt két hónapra. Pedig ragyogóan indult az idény, mindkettő sikeresen rajtolt, aztán valami megtört, amit azóta sem sikerült helyrehozni. A helyzet már kritikussá vált mindkét klubnál, hetek óta megy a találgatás, hogy a vezetőedzők túlélik-e a következő fordulót.

Az Újpest vezetőedzője, Damir Krznar eddig csalódást okozott
Az Újpest egyelőre gyengén szerepel Damir Krznar vezetésével  Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Különösen az újpestieknél zajlik látványosan a dráma. Tavasszal a szurkolók legnagyobb örömére sikerült lezárni a Roderick Dochatelettel fémjelzett időszakot, a roppant népszerűtlen belga üzletember eladta a klub tulajdonjogát a Molnak, és mindenki azt hitte, itt a tejjel-mézzel folyó Kánaán, és ezt a hitet az új vezetők is megerősítették az ígéreteikkel. Ratatics Péter elnök többször is határozottan kijelentette, hogy az Újpest a Ferencváros legnagyobb kihívója akar lenni a bajnoki címért zajló harcban, 2030-ra prognosztizálta az aranyérmet, ezt Hernádi Zsolt, a Mol elnöke megtoldotta azzal, hogy tíz év múlva a csapat a Bajnokok Ligája főtábláján vitézkedik majd.

Az Újpest gyorsan veszített a nézőszámban

A Diósgyőr elleni hazai nyitányra ki is ment több mint tízezer ember, és önfeledten ünnepelték a szebb jövő kábulatában a 3-1-es sikert. A 2. fordulóban a Győrött elért 1-1-es döntetlenen nem volt mit szégyellni, a következő három hazai meccsen mégis csökkent a nézőszám,

 8650-en voltak a helyszínen szemtanúi a Pakstól elszenvedett 2-1-es vereségnek, majd 7800-an voltak tanúi a Kisvárda és az MTK elleni kudarcoknak, a legutóbb, a múlt hét végén pedig már csak 4430-an figyelték kedvenceik 2-2-re végződött vergődését a Nyíregyháza ellen.

Közben a csapat egy meccset meg tudott nyeri az akkor sereghajtó Zalaegerszeg otthonában – mindez azonban nyolc mérkőzésen mindössze nyolc pontot hozott a konyhára, otthon pedig egy győzelem mellett egy döntetlen és három vereség a mérleg.

Érthető, hogy a csapat szurkolói becsapva érzik magukat. Bár 2030, a bajnoki arany ígérete messze van, ennél azért rövid távon is többet vártak az új tulajdonostól és az új vezetőedzőtől, Damir Krznartól, valamint természetesen a nyáron alaposan átalakított kerettől.

 A jelenlegi szereplés köszönőviszonyban sincs a reményekkel, a nemzetközi szereplés emlegetése a bajnokság egynegyede után inkább mosolyt fakaszt, mint komoly esélyt sejtetne.

És mindez úgy történik, hogy a klubot nem érdekli az úgynevezett fiatalszabályból bezsebelhető pénz, nem tartja be a magyar játékosok is fiatalok szerepeltetésére vonatkozó ajánlást.

Szánalmas a hagyományos színjáték

Ezzel együtt rendkívül szánalmas és jelentős szerepzavarokról árulkodó az a színjáték, amely már hagyománnyá válik az Újpest meccsei után, és a múltja évekre nyúlik vissza: a csapat nem nyer, sőt, majd a lefújás után a játékosok lehajtott fejjel a szurkolókhoz sétálnak, tűrik, hogy szétalázzák őket, csatlakozik a vezetőedző, aki teátrálisan magára vállalja a felelősséget, majd megnevezi, a meccs melyik időszakát látta a jövőt tekintve előremutatónak, ezután mindenki megy a dolgára.

Damir Krznar sorsa a hírek szerint a Nyíregyháza elleni mérkőzéstől függött, de ez vagy nem volt igaz, hiszen nincs hír a menesztéséről, vagy már az egy pont is megmentette a horvát vezetőedzőt – erről senki sem beszél, nincs sem cáfolat, sem megerősítés. 

A Nyíregyháza-meccs után mindenesetre szinte elégedettnek és büszkének tűnt, mondván: „A teljesítményünk bizakodásra ad okot, de természetesen egyáltalán nem vagyunk elégedettek, mert látjuk, sokat kell még dolgoznunk.”

Nem tudni, hogy mennyi múlik a szombat délután 17 órakor kezdődő felcsúti mérkőzésen, mindenesetre a klub nem szokta gyorsan kiakolbólítani a vezetőedzőit, a legutóbb például Bartosz Grzelakot is márciusban még megerősítette a posztján az új vezetőség, dacolva a szurkolói akarattal. Az más kérdés, hogy május elején aztán menesztette, jelezve, hogy a türelem azért nem végtelen.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A Puskás Akadémia sem lehet büszke az első nyolc forduló egészére, de az Újpest mérlegénél az övé sokkal mutatósabb. Az első két meccsét megnyerte hazai pályán az újonc Kazincbarcika, illetve a Nyíregyháza ellen, és bár ezt követően kikapott Kisvárdán, utána legyőzte a Ferencvárost a Groupama Arénában, és úgy tűnt, az előző bajnokság ezüstérmese önmagához méltóan szerepelhet. 

Azóta viszont a csapat elfelejtett nyerni, Felcsúton szenvedett vereséget a Debrecentől és az ETO FC-től, idegenben a Pakstól, és mindössze egy Diósgyőrött elért döntetlennel szerzett pontot. Az Újpest és a Puskás Akadémia szurkolótáborát nem érdemes összehasonlítani, így utóbbi szereplése nem ver akkora cunami nagyságú hullámokat, mint a Megyeri úton.

Ugyanakkor a csapat kerete van annyira erős, hogy a vezetés többet reméljen a jelenlegi szereplésnél, az legutóbbi négy találkozón begyűjtött egyetlen pont igen csak szerény zsákmány.

Nem véletlen, hogy a felcsúti klubról is felröppentek hírek a lehetséges edzőváltásról. Hornyák Zsolt 2019. májusában érkezett a Puskás Akadémia élére. A jelenlegi mezőnyben nincs senki, aki nála hosszabb ideje irányíthatná a csapatát, járt a mélyben és a magasban is,

csak az mondhatja meg, hogy a játékosoknak új impulzusra van szükségük, akik közelről látják a mindennapokat, mindenesetre a Magyar Nemzet információi szerint eddig szó sem esett a menesztéséről a klubon belül.

 Maga a vezetőedző nyilatkozta, hogy az öltöző sem állt még össze a nyári változások után, az pedig látszik, hogy az öt magyar egy időben szerepeltetésére sem született még meg az üdvözítő megoldás.

 

Most semmit sem számít a papírforma

Ez a két csapat, a Puskás Akadémia és az Újpest most szombaton egymással csap össze és próbál valahogyan kikecmeregni a gödörből. Ez az a helyzet, amelyben nem érdemes a papírformával foglalkozni, semmi értelme esélyeket latolgatni, mert egyik együttes sem működik kiszámíthatóan, egyik sem képes mostanában a benne rejlő lehetőségeket tükröző teljesítményre. Ha az egyikből végre kijön az igazi tudás, akkor simán nyerhet, ha mindkettőt görcsbe rántja az utóbbi fordulók terhe, akkor jöhet a szerencse, szóval lehetetlen megmondani, mi lesz a vége, nincs olyan érv, amelyet ne kontrázhatna meg egy ellenérv. Az viszont biztos, hogy a vesztes nem sok jóra számíthat, és különösen sok további türelemben nem reménykedhet.

NB I, 9. forduló:

péntek:
Kazincbarcika–MTK 3-1 (3-0)

szombat:
Nyíregyháza–ZTE 14.15
Puskás Akadémia–Újpest 17.00
Debrecen–ETO 19.30

vasárnap:
Ferencváros–Paks 16.30
Kisvárda–Diósgyőr 19.00


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMagyarország

Szőlő utca: gyújtópont az anarchiához

Pindroch Tamás avatarja

A szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu