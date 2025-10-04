Nem sok jóra számíthat a lúzerek szombati csatájának a vesztese

Bizonyára kegyetlenül hangzik, de a lúzerek csatája következik. Természetesen az NB I 9. fordulójában több okból is a Ferencváros és a Paks vasárnapi mérkőzése áll a fókuszban, ám a szombati játéknap legérdekesebb meccsének az Újpest felcsúti fellépése ígérkezik, és némi gonoszsággal valóban okkal nevezhetjük ezt a lúzerek találkozójának az eddig látottak alapján. Egyvalami vitathatatlan: az Újpest és a Puskás Akadémia hívei csalódottan tekinthetnek vissza a bajnokságból eltelt két hónapra. Pedig ragyogóan indult az idény, mindkettő sikeresen rajtolt, aztán valami megtört, amit azóta sem sikerült helyrehozni. A helyzet már kritikussá vált mindkét klubnál, hetek óta megy a találgatás, hogy a vezetőedzők túlélik-e a következő fordulót.

Az Újpest egyelőre gyengén szerepel Damir Krznar vezetésével Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Különösen az újpestieknél zajlik látványosan a dráma. Tavasszal a szurkolók legnagyobb örömére sikerült lezárni a Roderick Dochatelettel fémjelzett időszakot, a roppant népszerűtlen belga üzletember eladta a klub tulajdonjogát a Molnak, és mindenki azt hitte, itt a tejjel-mézzel folyó Kánaán, és ezt a hitet az új vezetők is megerősítették az ígéreteikkel. Ratatics Péter elnök többször is határozottan kijelentette, hogy az Újpest a Ferencváros legnagyobb kihívója akar lenni a bajnoki címért zajló harcban, 2030-ra prognosztizálta az aranyérmet, ezt Hernádi Zsolt, a Mol elnöke megtoldotta azzal, hogy tíz év múlva a csapat a Bajnokok Ligája főtábláján vitézkedik majd.

Az Újpest gyorsan veszített a nézőszámban

A Diósgyőr elleni hazai nyitányra ki is ment több mint tízezer ember, és önfeledten ünnepelték a szebb jövő kábulatában a 3-1-es sikert. A 2. fordulóban a Győrött elért 1-1-es döntetlenen nem volt mit szégyellni, a következő három hazai meccsen mégis csökkent a nézőszám,

8650-en voltak a helyszínen szemtanúi a Pakstól elszenvedett 2-1-es vereségnek, majd 7800-an voltak tanúi a Kisvárda és az MTK elleni kudarcoknak, a legutóbb, a múlt hét végén pedig már csak 4430-an figyelték kedvenceik 2-2-re végződött vergődését a Nyíregyháza ellen.

Közben a csapat egy meccset meg tudott nyeri az akkor sereghajtó Zalaegerszeg otthonában – mindez azonban nyolc mérkőzésen mindössze nyolc pontot hozott a konyhára, otthon pedig egy győzelem mellett egy döntetlen és három vereség a mérleg.