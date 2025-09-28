Hornyák Zsolt elemezte a Puskás Akadémia válságát és beszólt Bognár Györgynek

Izgalmas, színvonalas mérkőzésen a hajrában, a 87. és a 89. percben rúgott gólokkal fordított a Paks a Puskás Akadémia ellen és nyert végül 3-2-re a labdarúgó NB I 8. fordulójának szombati rangadóján. Bognár György szerint a csapata megérdemelt győzelmet aratott, Hornyák Zsolt nem egészen így látta, szerinte a Paks a második félidőben antifutballal kerekedett felül.

Gyurkits Gergő két gólt szerzett a Paks-Puskás Akadémia meccsen, amit másként látott a két edző, Bognár György és Hornyák Zsolt Fotó: Nemzeti Sport

– Maximálisan kijárt (a győzelem), mindenki jól szórakozhatott ezen a meccsen, jó iramú volt, ráadásul még nyertünk is. Megérdemelten – kezdte a nyilatkozatát Bognár György, majd a VAR döntéseit elemezte, amelyek szerinte a Puskás Akadémiának kedveztek.

Bognár György Böde korai becsérélését emelte ki

– Totya nem tud annyi gólt rúgni, hogy egyet megadjanak – jegyezte meg Bognár György arra célozva, hogy Tóth Barnabás két gólját is utólag elvették. Arra nem tért ki viszont, hogy a paksi egyenlítést, Gyurkits 11-esét véleményes döntés előzte meg, Lenzsér akadt fenn Markgráfon, amit úgy is értékelhetünk, hogy ráugrott a felcsúti játékosra.

Bognár György szerint az volt a döntő momentum, hogy Böde Dánielt ezúttal nem csupán az utolsó fél órára, hanem már a szünetben becserélte. Ezúttal is kiemelte, szerinte Tóth és Böde együtt olyan fizikummal rendelkezik, hogy azt a nyomást az ellenfelek védői szinte képtelenek kibírni.

Hornyák Zsolt a Paksról: Felrugdalták a labdákat

Hornyák Zsoltnak erről a taktikai húzásról más a véleménye.

Korábban kezdték el felrugdalni a labdákat, a második félidőben foci már nem is volt, csak magas labdák és küzdés

– így jellemezte a Puskás Akadémia edzője a Paks játékát.

Hornyák Zsolt kiemelte, az még csak-csak benne van, hogy a fiatalszabályos Markgráf hibázik, az már sokkal kevésbé, hogy olyan rutinos játékos, mint Golla a harmadik gól előtt „olyan térbe lépett ki, amit inkább zárni kellett volna”.

Hogyan tovább, Puskás Akadémia? Hornyák Zsolt eltökélt

A Puskás Akadémia nem játszott rosszul, sőt, végül mégis kikapott. Az NB I-ben a legutóbbi négy mérkőzéséből egy döntetlen mellett hármat is elvesztett, ráadásul a Vasassal szemben a Magyar Kupából is kiesett. A jó bajnoki rajt után ez bizony már válság. Egyesek már két hete a felcsúti vezetőedző távozásáról pletykáltak, aki a legrégebb óta, immár hat éve dolgozik ugyannnál a csapatnál az NB I-ben. Ennek aligha lehet alapja, Hornyák Zsolt tegnap sem megtörten, sokkal inkább a rá jellemző határozottsággal értékelt. Szerinte a Pakson látott játékra lehet alapozni, kiemelte Németh András gólját, ami a meccs fényes pontja volt, csak éppen a hibákat ki kell emelni.