  • A Fradi megmentője megjárta a poklot, nem sokan maradtak volna az ő helyében
PesicsFradiRobbie KeanestatisztikájaGyőrtalálat

A Fradi megmentője megjárta a poklot, nem sokan maradtak volna az ő helyében

Ha valaki megérdemelte azt, hogy a Viktoria Plzen elleni meccset követően a levezetés közben a B közép a nevét skandálva ünnepelje, nos, az a Fradi szerb csatára. Alekszandar Pesics ugyanis megjárta már a poklot az Üllői úton, hiszen volt már sérült, számkivetett, a szurkolók célpontja, ám sosem adta fel, és egy ideje bizonyítja, góljai nélkülözhetetlenek a Ferencváros sikereihez. Az előző bajnokságban a győriek ellen szerzett gólja adott olyan lendületet neki, hogy a tavasz legeredményesebb csatára lett az FTC-ben, így vasárnap ismét a lassan bajnokesélyessé előlépő Győr ellen szerezhetné meg első idei bajnoki találatát.

Molnár László
2025. 09. 28. 5:59
Alekszander Pesics a legfontosabb Fradi-találatok szerzője
Alekszander Pesics a legfontosabb Fradi-találatok szerzője Fotó: Mirkó István
Amikor a csütörtök esti Európa-liga-alapszakaszbeli meccsen, egygólos hátrányban a pályára lépett a 82. percben a Viktoria Plzen ellen, csak azt lehetett látni az arcán, hogy elképesztően elszánt. Aztán a találkozó 94. percében megvillant Alekszandar Pesics, és újabb fontos találatával sokadszor bizonyította, nagyon értékes játékosa a Ferencvárosnak. Nem véletlen, hogy amikor a Fradi nyolcasa a lefújást követően a levezető edzését végezte, a B közép tagjai közül sokan nem mozdultak a helyükről, és ahányszor a szerb csatár odaért eléjük a sprintekből, hangosan ünnepelték, a nevét skandálva. Pesics pedig rettentően élvezte mindezt, minden alkalommal vezényelte az ünneplést, szinte fürdött a népszerűségben. Ha valaki, hát ő megérdemelte, hiszen amin a szerb játékos átment, amióta a Fradi játékosa, az alapján nem sokan választották volna azt az utat, amit ő. A fogát összeszorítva küzdeni és várni a lehetőségre, majd élni vele.

Varga Barnabás és Alekszandar Pesics a diósgyőri balhéjuk óta közösen küzdenek a Fradi minél jobb szerepléséért
Varga Barnabás és Alekszandar Pesics a diósgyőri balhéjuk óta közösen küzdenek a Fradi minél jobb szerepléséért    Fotó:  MTI

Pesics mindenkivel összeveszett, akivel csak tudott

A Fradi úgy igazolta le Pesicset a szerb Crvena zvezda csapatától 700 ezer euróért – a Transfermarkt adata alapján –, hogy mindenki tudta a Népligetben, nagyon jó csatár, de legalább annyira problémás is. Pesics megérkezése előtt összekapott egy volt FTC-játékossal, a német Marko Marinnal. Sajnos hamar megsérült, ugyanis az NK Rogaska elleni felkészülési meccsen egy párharcot követően a gyepen maradt, majd több hétig nem számíthatott rá a csapata, többek között a Klaksvík elleni rossz emlékű BL-selejtezőkön sem. Amikor visszatérhetett, góllal köszönt be a litván Zalgiris ellen – találata után elsírta magát –, és onnan kezdve Varga Barnabás alternatívájaként szinte tökéletes szezont futott, és a szerb Csukaricski ellen lőtt utolsó pillanatos győztes gólja jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Fradi továbbjusson a Konferencialiga csoportküzdelmeiből a tavaszi, egyenes kieséses szakaszba.

Pesics első Fradiban szerzett gólja a Zalgiris ellen, és az első könnyei zöld-fehérben:

Pesics első Fradi-szezonjának statisztikája

  • NB I: 18 meccsen 6 gól és 4 gólpassz – 951 játékperc
  • Magyar Kupa: 2 meccsen 2 gól és 2 gólpassz – 181 játékperc
  • Konferencialiga-selejtező: 2 meccsen 2 gól és 1 gólpassz – 66 játékperc
  • Konferencialiga-csoportmeccsek: 7 meccsen 3 gól – 332 játékperc
  • összesen: 29 meccsen 13 gól és 7 gólpassz – 1530 játékperc

Hogy ezek az adatok nem lettek sokkal jobbak, annak az volt az oka, hogy Pesics előbb Dibusszal, majd azt követően a Fradi akkor edzőjével, a szintén szerb Dejan Sztankoviccsal veszett össze. 

A Fradi közleményben tudatta, hogy a szerb csatár fegyelmi okokból meghatározatlan időre kikerült a csapat keretéből. Pesics az edzéseket sem látogathatta, a kerítésen túlról próbálta önmagát kondiban tartani, miközben másolta a csapattársait. A szerb lapoknak elárulta, 2,5-3 hónapig edzett egyedül, még egy kapus sem segíthetett neki.

 

Pesics esetleges kezdőbe jelölése jó húzás lehetne a győriek ellen Robbie Keane részéről
Pesics esetleges kezdőbe jelölése jó húzás lehetne a győriek ellen Robbie Keane részéről      Fotó: Mirkó István

Robbie Keane megtalálta a módját, hogy Pesics energiáit a csapat hasznára fordítsa

Ugyan Pascal Jansen megadta neki az esélyt – lőtte a gólokat az edzőmeccseken –, ám a holland is kitette a csapatból. Noha a szurkolók is a pokolba kívánták, ő újfent leszegte a fejét, és küzdött tovább. Érkezett Robbie Keane, és Pesics helyzete szinte egy csapásra megváltozott. 

A Fradi vasárnapi ellenfele, az ETO FC Győr ellen hosszú idő után betalált – újabb fontos gól, hiszen ezzel egyenlített ki a Ferencváros a találkozó hajrájában –, és ez a gól olyan energiákat szabadított fel benne, hogy a csapat legeredményesebb játékosa lett tavasszal. 

Aztán megint majdnem mindent elrontott a nagy bizonyítási vágytól fűtve, amikor a Diósgyőr ellen összekapott Varga Barnabással, hogy ki lője a megítélt büntetőt. Keane lecserélte, ekkor mindenki megint temetni kezdte Pesicset, ám az ír vezetőedző – kicsit talán önmagát látva a csatárban – megadta az esélyt neki, és a szerb élt is ezzel.

Pesics statisztikája a második Fradi-szezonjában

  • NB I: 21 meccsen 9 gól és 1 gólpassz – 928 játékperc
  • Magyar Kupa: 4 meccsen 2 gól és 1 gólpassz – 268 játékperc
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 4 meccsen 1 gólpassz – 237 játékperc
  • Európa-liga selejtező: 2 meccs – 115 játékperc 
  • Európa-liga csoportmeccsek: 3 meccs – 42 játékperc
  • összesen: 34 meccsen 11 gól és 3 gólpassz – 1590 játékperc

Ezúttal a nemzetközi kupákban megy jobban a csatárnak

Eljött az új szezon, és a szurkolók szinte azonnal elfelejtették, hogy az előző idényben mit köszönhetett a Fradi Pesicsnek: a szerb jelentősen hozzájárult ahhoz a góljaival – valamennyit tavasszal érte el –, hogy 36. alkalommal is bajnoki címet szerzett az FTC. Figyelemre méltó volt, hogy a bajnokikon gólképtelen csatárt újra megtalálták a Fradi-szurkolók – legalábbis a közösségi oldalakon kommentelők nagy része –, és amikor kiderült, hogy Varga helyett Pesics kezd a Noah elleni BL-selejtező hazai visszavágóján, mindennek elmondták a szerb csatárt, csak jó játékosnak nem. Aztán a támadó már az 50. másodpercben méltó választ adott, megszerezvén a vezetést csapatának.

Talán még sosem szereztem ilyen gyorsan gólt, de jókor jött, hogy ilyen gyors gólt szerezzek.

– Ha megnézzük az eredményt, akkor az látszik, hogy a támadójáték jól működött, ami nem mehetett volna a többiek nélkül, hátulról is nagyobb segítség kellett volna, mert szerettük volna hamarabb lezárni a mérkőzést, és talán ez eredményezte azt, hogy lehetőségeket adtunk az ellenfélnek. Lehet, furcsa amit mondok, de néha jobb 1-0-ra nyerni – állította Pesics a találkozó végén.

Ám félelmet nem ismerő játékába belesérült Pesics, így Robbie Keane hosszabb időn át nem számíthatott rá. A rutinos, 33 éves támadó azonban fogcsikorgatva megint visszaküzdötte magát a csapatba, és amikor beállt a 82. percben a Viktoria Plzen ellen az Európa-liga alapszakaszának nyitómeccsén, az ő fejese mentette meg a Fradit a vereségtől, azaz újabb fontos gólt szerzett.

– Mindig azt mondom, ha a csatár betalál, az nagyon jó neki, mivel megmarad az önbizalma, a magabiztossága. Nem kezdtünk jól, a piros lap is hátráltatott minket, 

de az öltözőben megbeszéltük, végig egységesnek kell lennünk, hogy megmutassuk, milyen fából faragtak minket. Hogy hittünk-e az egyenlítésben? Ha nem lenne bennem hit, akkor már abbahagytam volna a labdarúgást is.

Óriási a szurkolótábor, főleg az előző szezon óta ápolok velük jó kapcsolatot. Minden egyes pillanatot élvezni akarok a Ferencvárosnál – jelentette ki az M4 Sport kamerája előtt a meccs hőse.

Pesics statisztikája a jelenlegi szezonban

  • NB I: 4 meccs – 139 játékperc
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 4 meccsen 1 gól – 150 játékperc
  • Európa-liga-csoportmeccsek: 1 meccsen 1 gól – 12 játékperc
  • összesen: 9 meccsen 2 gól – 295 játékperc

Nagy kérdés, hogy Robbie Keane vajon a kezdőben vagy újra a csereként számol majd Pesiccsel. Mint fentebb írtuk, az előző szezonban a szerb támadót a győrieknek lőtt gól indította be, és az elszántságát látva, ha megint lehetőséget kap a vasárnapi, 18 órakor, Győrben kezdődő rangadón, mindent megtesz annak érdekében, hogy végre megszerezze idei első bajnoki gólját.

Az NB I 8. fordulójának eredményei, programja

Péntek:

  • Újpest–Nyíregyháza 2-2 (2-2), Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző. Játékvezető: Rúsz. Gólszerzők: Matko (17., 24.), illetve Babunski (12.), Májer (42.)

Szombat:

Vasárnap:

  • MTK Budapest–Kisvárda 14.15 (tv: M4 Sport+)
  • ETO FC–Ferencváros 18.00 (tv: M4 Sport)

 

