A Fradi megmentője megjárta a poklot, nem sokan maradtak volna az ő helyében

Amikor a csütörtök esti Európa-liga-alapszakaszbeli meccsen, egygólos hátrányban a pályára lépett a 82. percben a Viktoria Plzen ellen, csak azt lehetett látni az arcán, hogy elképesztően elszánt. Aztán a találkozó 94. percében megvillant Alekszandar Pesics, és újabb fontos találatával sokadszor bizonyította, nagyon értékes játékosa a Ferencvárosnak. Nem véletlen, hogy amikor a Fradi nyolcasa a lefújást követően a levezető edzését végezte, a B közép tagjai közül sokan nem mozdultak a helyükről, és ahányszor a szerb csatár odaért eléjük a sprintekből, hangosan ünnepelték, a nevét skandálva. Pesics pedig rettentően élvezte mindezt, minden alkalommal vezényelte az ünneplést, szinte fürdött a népszerűségben. Ha valaki, hát ő megérdemelte, hiszen amin a szerb játékos átment, amióta a Fradi játékosa, az alapján nem sokan választották volna azt az utat, amit ő. A fogát összeszorítva küzdeni és várni a lehetőségre, majd élni vele.

Varga Barnabás és Alekszandar Pesics a diósgyőri balhéjuk óta közösen küzdenek a Fradi minél jobb szerepléséért Fotó: MTI

Pesics mindenkivel összeveszett, akivel csak tudott

A Fradi úgy igazolta le Pesicset a szerb Crvena zvezda csapatától 700 ezer euróért – a Transfermarkt adata alapján –, hogy mindenki tudta a Népligetben, nagyon jó csatár, de legalább annyira problémás is. Pesics megérkezése előtt összekapott egy volt FTC-játékossal, a német Marko Marinnal. Sajnos hamar megsérült, ugyanis az NK Rogaska elleni felkészülési meccsen egy párharcot követően a gyepen maradt, majd több hétig nem számíthatott rá a csapata, többek között a Klaksvík elleni rossz emlékű BL-selejtezőkön sem. Amikor visszatérhetett, góllal köszönt be a litván Zalgiris ellen – találata után elsírta magát –, és onnan kezdve Varga Barnabás alternatívájaként szinte tökéletes szezont futott, és a szerb Csukaricski ellen lőtt utolsó pillanatos győztes gólja jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Fradi továbbjusson a Konferencialiga csoportküzdelmeiből a tavaszi, egyenes kieséses szakaszba.

Pesics első Fradiban szerzett gólja a Zalgiris ellen, és az első könnyei zöld-fehérben:

Pesics első Fradi-szezonjának statisztikája

NB I: 18 meccsen 6 gól és 4 gólpassz – 951 játékperc

Magyar Kupa: 2 meccsen 2 gól és 2 gólpassz – 181 játékperc

Konferencialiga-selejtező: 2 meccsen 2 gól és 1 gólpassz – 66 játékperc

Konferencialiga-csoportmeccsek: 7 meccsen 3 gól – 332 játékperc

összesen: 29 meccsen 13 gól és 7 gólpassz – 1530 játékperc

Hogy ezek az adatok nem lettek sokkal jobbak, annak az volt az oka, hogy Pesics előbb Dibusszal, majd azt követően a Fradi akkor edzőjével, a szintén szerb Dejan Sztankoviccsal veszett össze.

A Fradi közleményben tudatta, hogy a szerb csatár fegyelmi okokból meghatározatlan időre kikerült a csapat keretéből. Pesics az edzéseket sem látogathatta, a kerítésen túlról próbálta önmagát kondiban tartani, miközben másolta a csapattársait. A szerb lapoknak elárulta, 2,5-3 hónapig edzett egyedül, még egy kapus sem segíthetett neki.