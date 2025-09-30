Klopp vallomása: Taxisofőrként végezhettem volna, mert nem vagyok zseni, mint Guardiola

Klopp pályafutását szinte hihetetlen intenzitással élte. Még 2001-ben azt mondta a feleségének (akkor még a barátnőjének), Ullának: 25 éven át „teljes gázzal” dolgozik, nem néz sem jobbra, sem balra. Klopp persze azzal is számot vetett, mi lesz, ha nem lesz sikerese. Ullának erre is volt válasza – olvasható a The Ahletic Jürgen Klopp-pal készített terjedelmes exkluzív interjújában. Hogy felcsigázzuk az érdeklődést, persze Ulla válaszára is fény derül.

Jürgen Klopp és Pep Guardiola nagy vetélytársak voltak a Premier League-ben, de Klopp tiszteli a spanyol edzőt Fotó: OLI SCARFF / AFP

Kloppnak látszólag nagy áldozatot kellett hoznia a karrierrét, az évek során a futball minden idejét felemésztette.

Klopp 25 éve: csak futball, semmi más

Közel 25 év alatt kétszer voltam esküvőn: az egyik az enyém volt, a másikon mostanában vettem részt. Moziban összesen négyszer jártam, abból mind a legutóbbi hetekben

— vallotta. Amikor új országokba, városokba utazott a csapataival, sosem látott belőlük semmit, csak a hotelt, a pályát és a stadiont.

Mindezt azonban sosem bánta meg. Úgy érzi, nem maradt le semmiről, hiszen sosem gondolt másra a futballon kívül.

– Semmit nem mulasztottam el, mert csak a futball létezett számomra – mondta.

A Liverpool felépítése és Szoboszlai választása

Az edzői hitvallás része volt, hogy nemcsak menedzselni akart, hanem építeni is. Dortmundban, majd Liverpoolban is olyan klubokat teremtett, amelyek hosszú távon fenntarthatóak. A Liverpool aranykorszakát részben az tette lehetővé, hogy a Barcelona óriási összegért megvette Philippe Coutinhót, így lehetett finanszírozni Virgil van Dijk és Alisson megszerzését.

Klopp vallja: a Red Bullnál mostani munkája is azért illik hozzá, mert egész karrierje során képes volt tehetségeket kinevelni, eladni, majd újjáépíteni a csapatot. Nem véletlen, hogy Liverpool több játékost is igazolt a Red Bull-klubokból, köztük Ibrahima Konatét, Sadio Manét és Szoboszlai Dominikot.

Jürgen Klopp tehát megerősítette, Szoboszlai Dominik az ő kérésére, az ő választásaként került a Liverpoolhoz, mert tökéletesen beleillett az általa preferált játékstílusba.

Klopp új élete a Red Bullnál

Most a Red Bull kötelékében találta meg az új kihívást. Itt is fontos szerepet játszik az átigazolásokban, játékosok meggyőzésében és a klub identitásának alakításában, de már más ritmusban. Van ideje moziba menni, családi programokra, sőt, arra is, hogy edzésekről néha korábban távozzon.