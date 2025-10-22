Szoboszlai DominikLiverpoolBajnokok LigájaEintracht Frankfurt

Szoboszlai megszólalt a BL-meccs előtt: „Ilyen még sosem történt a karrieremben"

Szoboszlai Dominik, a Liverpool Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája meccse előtt a sajtótájékoztatón válaszolt volna az újságírói kérdésekre, de a repülőgép műszaki hibája miatt erre nem került sor. A Liverpool stábja azonban a reptéren feltett pár kérdést a várakozó Szoboszlainak, amelyben nemcsak a szerdai ellenfélről, hanem az elmúlt négy elvesztett meccs is szóba került.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 5:03
Szoboszlai Dominik sem tapasztalt még ilyet, ami a Liverpoollal történt az elmúlt négy meccsen
Szoboszlai Dominik sem tapasztalt még ilyet, ami a Liverpoollal történt az elmúlt négy meccsen Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Szerdán a Liverpool az Eitrnacht Frankfurt otthonában javítana a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik körében. Ugyanakkor az elmúlt négy meccsét elvesztő Liverpool útja a vártnál hosszabbra sikeredett Németországba. Arne Slot együttesének a gépe műszaki hiba miatt több óra késéssel hagyta el Liverpoolt , nem sokkal este 11 óra előtt szállt le Frankfurtban, így a keddi sajtótájékoztató elmaradt – amelyen Slot mellett éppen Szoboszlai Dominik vett volna részt.

Szoboszlai Dominik kedden még Liverpoolban edzett, szerdán már Németországban lép pályára
Szoboszlai Dominik kedden még Liverpoolban edzett, szerdán már Németországban lép pályára  Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominiknak is új helyzet, ami Liverpoolban van

A magyar válogatott csapatkapitánya azonban így sem kerülte ki a médiamegjelenést. Szoboszlai még a liverpooli reptéren válaszolt pár kérdésre, az interjú a klub honlapján olvasható. Szoboszlai az elején reagált is arra, hogy a Manchester United ellen elvesztett meccs már zsinórban a negyedik volt. 

Azt hiszem, ilyen még soha nem történt a karrieremben, hogy négyszer egymás után kikaptunk.

Sok megbeszélésünk volt, sokat beszélgettünk egymással, de a legfontosabb, hogy együtt maradjunk. Mert jó időkben könnyű együtt maradni, de amikor nehéz helyzet van, akkor igazán fontos, hogy egységesek legyünk – kezdte Szoboszlai, majd hozzátette, a kemény munkával a szerencse is az ő oldalukon fog állni a jövőben. Itt arra utalhatott a magyar játékos, hogy vasárnap Cody Gakpo a gólja mellett háromszor is eltalálta a kapufát.

Szoboszlai kiemelte, ez egy kivételes BL-idény neki és Kerkez Milosnak, miután a döntőt Budapesten rendezik 2026-ban.

– Mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk. Most Frankfurtba utazunk, és készen kell állnunk. Számomra pedig különösen különleges ez a BL-szezon, mert – ahogy tudod – a döntőt Budapesten rendezik. De hosszú az út odáig, sok dolgunk van még: tanulni, változtatni, és egyszerűen magunkra kell koncentrálnunk.

Szoboszlaiéknak őrült szurkolókra kell készülniük

A 24 éves középpályás jól ismeri az Eintracht Frankfurt stadionját, ugyanis korábban még az RB Leipzig játékosaként megannyi meccset játszott itt. Nála talán csak Hugo Ekitiké tud többet a frankfurtiakról, a francia nyáron éppen a német együttestől igazolt Angliába.

Hihetetlen szurkolóik vannak. Egy futballimádó városról van szó, és sokszor játszottam ellenük – voltak jó, de kevésbé jó emlékeim is. Kiváló csapatuk van, és nagyon jó edzőjük, akit még a lipcsei időkből ismerek 

– mondta Szoboszlai, majd Ekitiké visszatérésére is kitért. – Mindig különleges érzés. Főleg ahogyan Hugo távozott – talán két szezon után még nem lehet legendának nevezni, de a szurkolók így tekintettek rá. Ő szerette őket, ők is szerették őt – és ez a legfontosabb kapcsolat a játékos, a klub és a szurkolók között. Fantasztikus érzés visszatérni oda, ahol még mindig szeretnek, még ha már nem is ott játszol. De remélem, hogy holnap nekünk segít, nem nekik.

A Liverpool szerdán 21 órakor lép pályára az Eintracht Frankfurt ellen a BL-ben. Szoboszlaira ismét fontos szerep várhat a kezdőben, főleg, hogy a holland középpályás, Ryan Gravenberch sérülés miatt nem lesz bevethető. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

