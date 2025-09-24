A Liverpool támadója nem maradt csendben a súlyos kritikák után

Hugo Ekitiké belőtte a győztes gólt a Southampton elleni angol Ligakupa- meccsen, levette a Liverpool-mezt, s a nevét mutatta a lelátó felé. Csapattársa, Jeremie Frimpong hiába sürgette, hogy vegye vissza a felsőt, késő volt: villant a piros lap, miután Ekitiké korábban labdaelrúgásért már kapott egy sárgát a meccsen. Arne Slot vezetőedző és Andy Robertson sem kertelt a meccs után liverpooli részről, mindketten butaságnak nevezték a francia támadó tettét.

Hugo Ekitiké, a Liverpool futballistája a Southampton elleni ligakupameccsen kapott piros lap után a közösségi médiában kért elnézést (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Maga Ekitiké a közösségi médiában, Instagram-sztoriban reagált az esetre.

Mit posztolt Hugo Ekitiké a piros lapja után?

A szövegben a francia támadó nem tett utalást arra, hogy nem értene egyet a szabállyal, hogy mezlevételért, illetve labdaelrúgásért sárga lap jár.

– Annyira izgatott voltam, hogy hozzásegíthettem egy újabb győzelemhez a csapatot az otthonunkban, az első ligakupameccsemen…

Az érzelmeim elragadtak. Bocsánatot kérek a teljes Vörös családtól.

Köszönöm a szurkolóknak, hogy mindig támogatnak minket, és a csapattársaimnak, hogy bebiztosították ezt a győzelmet – írta Ekitiké.

Ekitiké játszhat a Liverpool következő ligakupameccsén

A sorozatban legközelebb október végén játszik a Liverpool, a következő ellenfelére a szerdai sorsoláson derül fény. A mostani piros lapja ellenére Ekitiké játszhat majd abban a fordulóban, az angliai rendszerben ugyanis a következő angliai tétmeccsen, a szombati, Crystal Palace elleni Premier League-találkozón tölti le az eltiltását.