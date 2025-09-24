Liverpool FCHugo Ekitiképiros lap

A Liverpool támadója nem maradt csendben a súlyos kritikák után

A Liverpool a vártnál szorosabb meccsen, 2-1-es győzelemmel jutott tovább a másodosztályú Southampton ellen az Angol Ligakupában. Arne Slot több kulcsembert pihentetett – Szoboszlai Dominik sem játszott –, csapata a hajrában Hugo Ekitiké góljával nyerte meg a meccset. Ekitiké mégsem lett pozitív hős, a találatot meze levételével ünnepelte, amiért megkapta a második sárga lapját, a kiállítás után pedig a liverpooli kritikákat. A francia futballista az Instagramon reagált az esetre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 6:44
Ekitiké az egész stadionnak megmutatta a nevét, hogy ő az, aki a Liverpool játékosai közül piros lapot kap a Southampton elleni ligakupameccsen (Fotó: AFP/Paul Ellis)
Hugo Ekitiké belőtte a győztes gólt a Southampton elleni angol Ligakupa- meccsen, levette a Liverpool-mezt, s a nevét mutatta a lelátó felé. Csapattársa, Jeremie Frimpong hiába sürgette, hogy vegye vissza a felsőt, késő volt: villant a piros lap, miután Ekitiké korábban labdaelrúgásért már kapott egy sárgát a meccsen. Arne Slot vezetőedző és Andy Robertson sem kertelt a meccs után liverpooli részről, mindketten butaságnak nevezték a francia támadó tettét.

Hugo Ekitiké, a Liverpool futballistája a Southampton elleni ligakupameccsen kapott piros lap után a közösségi médiában kért elnézést
Hugo Ekitiké, a Liverpool futballistája a Southampton elleni ligakupameccsen kapott piros lap után a közösségi médiában kért elnézést (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Maga Ekitiké a közösségi médiában, Instagram-sztoriban reagált az esetre.

Mit posztolt Hugo Ekitiké a piros lapja után?

A szövegben a francia támadó nem tett utalást arra, hogy nem értene egyet a szabállyal, hogy mezlevételért, illetve labdaelrúgásért sárga lap jár.

– Annyira izgatott voltam, hogy hozzásegíthettem egy újabb győzelemhez a csapatot az otthonunkban, az első ligakupameccsemen… 

Az érzelmeim elragadtak. Bocsánatot kérek a teljes Vörös családtól.

Köszönöm a szurkolóknak, hogy mindig támogatnak minket, és a csapattársaimnak, hogy bebiztosították ezt a győzelmet – írta Ekitiké.

Ekitiké játszhat a Liverpool következő ligakupameccsén

A sorozatban legközelebb október végén játszik a Liverpool, a következő ellenfelére a szerdai sorsoláson derül fény. A mostani piros lapja ellenére Ekitiké játszhat majd abban a fordulóban, az angliai rendszerben ugyanis a következő angliai tétmeccsen, a szombati, Crystal Palace elleni Premier League-találkozón tölti le az eltiltását.

 

