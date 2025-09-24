A Liverpool sztárja és edzője keményen kiosztotta a butaságot elkövető hőst + videó

A Szoboszlai Dominikot pihentető, Kerkez Milost csereként bevető Liverpool nem futballozott ugyan jól, de a továbbjutás így is összejött.

Ekitiké kiállítása miatt nehéz percek vártak a Liverpoolra (Fotó: Paul Ellis/AFP)

– Különösen az első félidőben be voltunk rozsdásodva a labdás játékban, a letámadásunk sem működött megfelelően. A szünet után kissé feljavultunk, de nem eléggé, ráadásul ajándékoztunk egy gólt nekik – nyilatkozta a lefújás után a Sky Sportsnak Andy Robertson, aki Alexander Isak első liverpooli góljáról és Hugo Ekitiké kiállításáról is beszélt.

– Boldog vagyok, hogy Isak megszerezte az első gólját, még rengetegszer be fog találni a Liverpoolban. Mindig az első a legnehezebb. Nekem úgy tűnt, hogy már elég fitt, de a stáb talán máshogy látja.

A Liverpoolnál nem örültek Ekitiké butaságának

A győztes találatot jegyző Ekitiké könnyen antihőssé válhatott volna, ugyanis a gólöröm közben levette a mezét, és így megkapta a második sárga lapját, amely miatt a Poolnak emberhátrányban kellett befejeznie a találkozót.

– Nagyon meglepődnék, ha ez ismét előfordulna. A gólszerzés után mindig túlcsordulnak az érzelmek, nyilvánvalóan megfeledkezett az első sárga lapjáról.

Az első is butaság volt, két ilyen ostobaság miatt kell őt nélkülöznünk szombaton. Nem volt túl okos a részéről, de tanulni fog belőle, és biztos vagyok benne, hogy nem csinálja többet.

Arne Slot sem volt boldog a kiállítás miatt.

– Remélem, nem fordul elő többet, de nem azért, mert második sárga lap volt. Talán kissé régimódi vagyok, anno én is szereztem néhány gólt, még ha nem is ilyen magas szinten. Ha kicseleztem volna három játékost, és úgy lőttem volna a felső sarokba – ami persze nem történt meg –, akkor belefér, hogy magamat helyezzem a középpontba. De ha olyat lövök, mint ma Ekitiké, akkor odafordulok Federico Chiesához, és őt dicsérem meg az érdemért. Butaságot csinált minden tekintetben, szerencsére a csapattársai kisegítették. Az eltiltást persze így is megkapja, és ez nem annyira ideális számunkra.

A francia támadó a kiállítás miatt kihagyni kényszerül a Vörösök szombati, Crystal Palace elleni bajnokiját. Bár Isak továbbra sincs százszázalékos állapotban, jó eséllyel a svéd pótolhatja majd az eltiltott futballistát.