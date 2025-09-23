Akkorát hazudtak Szoboszlai Dominikről Angliában, hogy még igaz is lehet

Egy angol X-oldalon terjedt el a hír, hogy a Liverpool annak ellenére is már most szerződést hosszabbítana Szoboszlai Dominikkel, hogy a magyar középpályás 2028-ig kötelezte el magát az Anfieldre. A liverpooli oldal a saját, exkluzív információjára hivatkozott.

Szoboszlai Dominik máris új szerződést kaphat a Liverpooltól. Fotó: AFP/Darren Staples

Hamar megérkezett a cáfolat, az M4 Sport szerint az információ nem igaz, mint írják: „a felek jelenleg nem tárgyalnak új szerződésről, hiszen Szoboszlai Dominiknek még három évre szóló megállapodása van a klubbal”.

Hazudtak Szoboszlai Dominikről Angliában?

Két ellentétes információ áll szemben egymással, azt mégsem mondhatjuk, hogy Szoboszlai szerződéshosszabbítása minden alapot nélkülözne. Önmagában az a tény, hogy a 24 éves középpályás jelenlegi szerződése még 2028 nyaráig érvényes, egyáltalán nem ok arra, hogy ne lehetne már most új szerződésről beszélni.

💣🇭🇺 EXCLUSIVE: Dominik Szoboszlai and #LFC in talks over contract extension. Current deal runs till 2028, 24y/o open to a new deal. Liverpool see him as vital and potential future captain. Szobo + family happy on Merseyside. Not advanced, but talks ongoing. W/ @KrrishFT. 🔴 pic.twitter.com/amWrp0ATo6 — Class Liverpool (@ClassLFC) September 21, 2025

Szoboszlai 2023 nyarán igazolt a Liverpoolba 70 millió euróért, akkor írta alá az öt évre szóló első szerződését a klubbal. Az eltelt két évben jelentősen megváltozott a helyzete a csapatban, ma már a Liverpool egyik legfontosabb labdarúgója.

Egy szerződésnek az időtartama csak az egyik fontos pontja, ám új szerződést nemcsak annak a közelgő lejárta miatt szokás kötni, hanem azért is, ha egy játékos ázsiója megnő, amit illik nagyobb fizetéssel, egyéb extrákkal honorálni. Szoboszlai esetében éppen erről lehet most szó.

A Liverpool ügyeiben hiteles magyar forrásnak számító PoolBarátok oldal már két hete jelezte, hogy Szoboszlai szerződéshosszabbítása aktuális téma lehet:

Ne lepődjetek meg, ha az ősz egy adott pontján felröppen majd a hír, hogy a klub egy új, hosszú távú szerződést kötne vele. Ez lenne a papírforma.

Szoboszlai a mostani idényben a Liverpool megkérdőjelezhetetlen húzóembere lett, jelölt volt augusztusban a hónap játékosa díjra a Premier League-ben és az övé lett a hónap legszebb gólja. Egyáltalán nem lenne meglepetés, ha a klub hamarosan az új (vezér)szerepéhez illő szerződést kínálna neki.

Szoboszlai már volt ilyen helyzetben, és a Liverpool igenis új szerződést akar

És még csak nem is most fordulna elő először hasonló Szoboszlaival. Lipcsében 2020 decemberében 2025 nyaráig írta alá az első szerződését, de mindössze fél évvel az érkezése után, 2021 májusában máris új szerződést kapott a német klubtól, ami már 2026-ig szólt.

Ennyit arról, hogy ne kaphatna új szerződést a Liverpooltól csak azért, mert a jelenlegi még 2028-ig érvényes.

A Nemzeti Sport friss információja szerint bár a konkrét tárgyalások még nem kezdődtek meg, a Liverpool már jelezte, hogy szeretne hosszabbítani Szoboszlaival.