  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Akkorát hazudtak Szoboszlai Dominikről Angliában, hogy még igaz is lehet
Szoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

Akkorát hazudtak Szoboszlai Dominikről Angliában, hogy még igaz is lehet

Angliában felröppent a hír, hogy a Liverpool szerződést hosszabbítana Szoboszlai Dominikkel. A hírre hamar megérkezett a cáfolat, ám minden alapot nélkülöző felvetésről mégsem beszélhetünk. Szoboszlai új szerződése nagyon is benne van a pakliban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 12:45
Szoboszlai Dominik dörzsölheti a tenyerét, a Liverpool új szerződést adhat neki Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy angol X-oldalon terjedt el a hír, hogy a Liverpool annak ellenére is már most szerződést hosszabbítana Szoboszlai Dominikkel, hogy a magyar középpályás 2028-ig kötelezte el magát az Anfieldre. A liverpooli oldal a saját, exkluzív információjára hivatkozott.

Szoboszlai Dominik máris új szerződést kaphat a Liverpooltól
Szoboszlai Dominik máris új szerződést kaphat a Liverpooltól. Fotó: AFP/Darren Staples

Hamar megérkezett a cáfolat, az M4 Sport szerint az információ nem igaz, mint írják: „a felek jelenleg nem tárgyalnak új szerződésről, hiszen Szoboszlai Dominiknek még három évre szóló megállapodása van a klubbal”.

Hazudtak Szoboszlai Dominikről Angliában?

Két ellentétes információ áll szemben egymással, azt mégsem mondhatjuk, hogy Szoboszlai szerződéshosszabbítása minden alapot nélkülözne. Önmagában az a tény, hogy a 24 éves középpályás jelenlegi szerződése még 2028 nyaráig érvényes, egyáltalán nem ok arra, hogy ne lehetne már most új szerződésről beszélni.

Szoboszlai 2023 nyarán igazolt a Liverpoolba 70 millió euróért, akkor írta alá az öt évre szóló első szerződését a klubbal. Az eltelt két évben jelentősen megváltozott a helyzete a csapatban, ma már a Liverpool egyik legfontosabb labdarúgója.

Egy szerződésnek az időtartama csak az egyik fontos pontja, ám új szerződést nemcsak annak a közelgő lejárta miatt szokás kötni, hanem azért is, ha egy játékos ázsiója megnő, amit illik nagyobb fizetéssel, egyéb extrákkal honorálni. Szoboszlai esetében éppen erről lehet most szó.

A Liverpool ügyeiben hiteles magyar forrásnak számító PoolBarátok oldal már két hete jelezte, hogy Szoboszlai szerződéshosszabbítása aktuális téma lehet:

Ne lepődjetek meg, ha az ősz egy adott pontján felröppen majd a hír, hogy a klub egy új, hosszú távú szerződést kötne vele. Ez lenne a papírforma.

Szoboszlai a mostani idényben a Liverpool megkérdőjelezhetetlen húzóembere lett, jelölt volt augusztusban a hónap játékosa díjra a Premier League-ben és az övé lett a hónap legszebb gólja. Egyáltalán nem lenne meglepetés, ha a klub hamarosan az új (vezér)szerepéhez illő szerződést kínálna neki.

Szoboszlai már volt ilyen helyzetben, és a Liverpool igenis új szerződést akar

És még csak nem is most fordulna elő először hasonló Szoboszlaival. Lipcsében 2020 decemberében 2025 nyaráig írta alá az első szerződését, de mindössze fél évvel az érkezése után, 2021 májusában máris új szerződést kapott a német klubtól, ami már 2026-ig szólt. 

Ennyit arról, hogy ne kaphatna új szerződést a Liverpooltól csak azért, mert a jelenlegi még 2028-ig érvényes.

A Nemzeti Sport friss információja szerint bár a konkrét tárgyalások még nem kezdődtek meg, a Liverpool már jelezte, hogy szeretne hosszabbítani Szoboszlaival.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.