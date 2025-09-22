Iszonyatosan alábecsülik Szoboszlai Dominikot a magyarsága miatt külföldön

Legutóbb márciusban frissítette Szoboszlai Dominik piaci értékét a széles körben elfogadott hivatkozási alapnak számító Transfermarkt, amely akkor 75 millió euróról 80 millióra emelte a magyar középpályás elméleti árát. Ezzel természetesen Szoboszlai messze a legértékesebb magyar futballista (toplista a cikk végén), de a Liverpool egyik legfontosabb vezéreként őt már a világ legjobbjaival kell összemérni. Ha pedig ezt tesszük, kezd nagyon szemet szúrni, hogy Szoboszlai méltó helye már a 100 milliós kategóriában lenne – és élhetünk a gyanúval, hogy ha nem magyar, hanem mondjuk angol vagy német lenne, már annyit is érne.

Szoboszlai Dominik ma már a Liverpool meghatározó vezére, de a piaci értéke ehhez képest nem magas (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Szoboszlait 2023 nyarán 70 millió euróért igazolta le a Liverpool. Akkoriban még csak 50 millió volt a piaci értéke a Transfermarkt szerint, de az angol klub kifizette a lipcsei szerződésében rögzített kivásárlási árát, ami több mint két évvel ezelőtt még egyfajta megelőlegezett bizalom is lehetett a Liverpoolt akkoriban irányító Jürgen Klopp részéről. A Transfermarkt ezután 2023 októberében követte le a kifizetett összeget, és emelte 70 millióra az értékét, miután látszott, hogy a Premier League-ben is egyből kezdőjátékos lett.

Azóta lassan eltelik két teljes év, és Szoboszlai értéke a kezdeti 70 millióhoz képest alig emelkedett (80 millióra), pedig igen látványos volt a magyar játékos fejlődése, ha a mostani teljesítményét összevetjük a 2023 őszivel.

Időközben Szoboszlai egyrészt már angol bajnok lett, az előző idényben kulcsembere volt a Premier League-ben az aranyérmet megszerző Liverpoolnak. Másrészt míg az első angliai idényében még hullámzott a teljesítménye, Kloppnál időszakosan a kezdőben is elvesztette a helyét, addig a mostani Arne Slot-féle Liverpool már elképzelhetetlen nélküle.

Szoboszlai helye már a Liverpool meghatározó vezérei között van

Ez számszerűen is alátámasztható. Mindössze négy Liverpool-játékos van, aki az idény eddigi mind a hét tétmeccsét végig a pályán töltötte:

Alisson, a kapus,

Virgil van Dijk, a csapatkapitány,

Mohamed Szalah, a gólkirály,

és Szoboszlai Dominik.

Önmagában a tény, hogy a magyar középpályás ebbe a körbe került, jól jelzi, hogy immáron a Liverpool legfontosabb vezérei közé tartozik. Nem véletlen, hogy Arne Slot már előre bejelentette, Szoboszlai a keddi, Southampton elleni Ligakupa-meccsen több más kulcsemberhez hasonlóan pihenőt kap, a holland edző az igazán fontos feladatokra tartalékolja őt.