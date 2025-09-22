Szoboszlai DominikTransfermarktLiverpool FC

Iszonyatosan alábecsülik Szoboszlai Dominikot a magyarsága miatt külföldön

Még mindig 80 millió euró Szoboszlai Dominik piaci értéke. A magyar futball szintjén ez is óriási, soha nem látott összeg, de látva a Liverpool sztárjának sorozatosan kiemelkedő teljesítményét, egyre inkább szemet szúr, hogy miért „csak” ennyi. Összehasonlítva Szoboszlai értékét más, jegyzettebb futballnemzetek játékosaiéval, arra következtethetünk, hogy a neve mellett szereplő magyar zászló miatt még mindig alábecsülik őt, hiába a Liverpool vezére. A szakma többre tartja Szoboszlait, Arne Slot szerint jóval többet ér, mint 100 millió euró.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 4:54
Szoboszlai Dominik ma már a Liverpool meghatározó vezére, de a piaci értéke még mindig nem éri el a legjobbakét (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)
Legutóbb márciusban frissítette Szoboszlai Dominik piaci értékét a széles körben elfogadott hivatkozási alapnak számító Transfermarkt, amely akkor 75 millió euróról 80 millióra emelte a magyar középpályás elméleti árát. Ezzel természetesen Szoboszlai messze a legértékesebb magyar futballista (toplista a cikk végén), de a Liverpool egyik legfontosabb vezéreként őt már a világ legjobbjaival kell összemérni. Ha pedig ezt tesszük, kezd nagyon szemet szúrni, hogy Szoboszlai méltó helye már a 100 milliós kategóriában lenne – és élhetünk a gyanúval, hogy ha nem magyar, hanem mondjuk angol vagy német lenne, már annyit is érne.

Szoboszlai Dominik ma már a Liverpool meghatározó vezére, de a piaci értéke ehhez képest nem magas (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Szoboszlait 2023 nyarán 70 millió euróért igazolta le a Liverpool. Akkoriban még csak 50 millió volt a piaci értéke a Transfermarkt szerint, de az angol klub kifizette a lipcsei szerződésében rögzített kivásárlási árát, ami több mint két évvel ezelőtt még egyfajta megelőlegezett bizalom is lehetett a Liverpoolt akkoriban irányító Jürgen Klopp részéről. A Transfermarkt ezután 2023 októberében követte le a kifizetett összeget, és emelte 70 millióra az értékét, miután látszott, hogy a Premier League-ben is egyből kezdőjátékos lett.

Azóta lassan eltelik két teljes év, és Szoboszlai értéke a kezdeti 70 millióhoz képest alig emelkedett (80 millióra), pedig igen látványos volt a magyar játékos fejlődése, ha a mostani teljesítményét összevetjük a 2023 őszivel.

Időközben Szoboszlai egyrészt már angol bajnok lett, az előző idényben kulcsembere volt a Premier League-ben az aranyérmet megszerző Liverpoolnak. Másrészt míg az első angliai idényében még hullámzott a teljesítménye, Kloppnál időszakosan a kezdőben is elvesztette a helyét, addig a mostani Arne Slot-féle Liverpool már elképzelhetetlen nélküle.

Szoboszlai helye már a Liverpool meghatározó vezérei között van

Ez számszerűen is alátámasztható. Mindössze négy Liverpool-játékos van, aki az idény eddigi mind a hét tétmeccsét végig a pályán töltötte:

  • Alisson, a kapus,
  • Virgil van Dijk, a csapatkapitány,
  • Mohamed Szalah, a gólkirály,
  • és Szoboszlai Dominik.

Önmagában a tény, hogy a magyar középpályás ebbe a körbe került, jól jelzi, hogy immáron a Liverpool legfontosabb vezérei közé tartozik. Nem véletlen, hogy Arne Slot már előre bejelentette, Szoboszlai a keddi, Southampton elleni Ligakupa-meccsen több más kulcsemberhez hasonlóan pihenőt kap, a holland edző az igazán fontos feladatokra tartalékolja őt.

Így emelkedett Szoboszlai piaci értéke a pályafutása latt
Így emelkedett Szoboszlai piaci értéke a pályafutása alatt (Fotó: Transfermarkt)

Szoboszlai teljesítménye a mostani idényben ugrásszerűen javult még az előző évadhoz képest is, amikor első magyarként lett bajnok a Premier League-ben. Minden megmozdulásán látszik, hogy duzzad az önbizalomtól, a társak pedig teljes mértékben megbíznak benne. Ma már a pontrúgásoknál is ő a viszonyítási pont.

Az eredménye? Az Arsenal ellen gyönyörű, győzelmet érő szabadrúgásgól a Premier League-ben, a múlt héten pedig az Atlético Madrid ellen ugyancsak győzelmet érő gólpassz szögletből a BL-ben.

Arne Slot: több mint 100 millió eurót ér – de akkor miért becsülik alá?

Szoboszlai Dominik játékát Arne Slot sem győzi dicsérni, nemrég a Liverpool edzője kijelentette, hogy ha holnap el akarnák adni a magyar játékost, akkor 100 millió fontot is kérhetnének érte. Az pedig jóval több, mint 100 millió euró (kb. 115 millió). 

A szakma szerint tehát ennyi lehetne Szoboszlai reális értéke. De akkor miért tartják még mindig 80 millión?

A kérdés még inkább jogosnak tűnik, ha megnézzük, más játékosok mennyibe kerülnek a Transfermarkt rangsorában. Csak a hasonló posztokon szereplő futballistákat nézve (ami a rendkívül komplex liverpooli mindenes esetében a védekezőbb és a támadóbb szellemű középpályások körét is lefedi), Szoboszlai holtversenyben a 12. legdrágább jelenleg a világon.

A világ legértékesebb középpályásai jelenleg:

  • Jude Bellingham (22 éves, angol, Real Madrid) 180 millió euró
  • Pedri (22, spanyol, Barcelona) 140 millió   
  • Florian Wirtz (22, német, Liverpool) 140 millió 
  • Jamal Musiala (22, német, Bayern München) 140 millió
  • Federico Valverde (27, uruguayi, Real Madrid) 130 millió
  • Cole Palmer (23, angol, Chelsea) 120 millió
  • Declan Rice (26, angol, Arsenal) 120 millió
  • Rodri (29, spanyol, Manchester City) 110 millió
  • Alexis Mac Allister (26, argentin, Liverpool) 100 millió 
  • Moisés Caicedo (23, ecuadori, Chelsea) 90 millió
  • Martin Ödegaard (26, norvég, Arsenal) 85 millió
  • Joao Neves (20, portugál, Paris Saint-Germain) 80 millió
  • Bruno Guimaraes (27, brazil, Newcastle United) 80 millió
  • Vitinha (25, portugál, Paris Saint-Germain) 80 millió
  • Szoboszlai Dominik (24, magyar, Liverpool) 80 millió

Forrás: Transfermarkt

Ugyanúgy 80 milliót ér a Newcastle United brazil középpályása, Bruno Guimaraes, vagy éppen a PSG két portugál játékosa, Joao Neves és Vitinha. Ami igazán fogós kérdés, hogy ugyancsak a Liverpoolból a két évvel idősebb argentin Alexis Mac Allister miért kerül 20 millióval többe a 24 éves Szoboszlainál.

S folytathatjuk a sort: az angol Declan Rice az Arsenalból miért ér 40 millióval többet, a Real Madrid uruguayi ásza, Federico Valverde 50 millióval többet és persze a liverpooli posztrivális, a német Florian Wirtz 60 millióval többet, mint Szoboszlai?

Szoboszlai Dominik hátránya az, hogy magyar?

Ezeket az óriási különbségeket semmi sem indokolja, a felsoroltak nem játszanak nagyobb, jobb csapatokban, nagyjából hasonló korúak és jelenleg egyikük sem fontosabb tagja a klubjának, mint Szoboszlai a Liverpoolnak. Ráadásul az, hogy a magyar játékos a jobbhátvédtől a védekező középpályáson át az irányítóig minden poszton kimagaslóan játszik, az olyan ritka érték, amit a piaci árnak extrán jutalmaznia kellene.

A magyar válogatott csapatkapitánya, de pont a magyarsága miatt értékelik le még mindig?
A magyar válogatott csapatkapitánya, de pont a magyarsága miatt értékelik le még mindig? (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Az egyetlen érdekes különbség, hogy Szoboszlai magyar, így egy olyan országot képvisel, amely egyrészt kicsi piacnak számít, másrészt az elmúlt évtizedekben nem volt a világ labdarúgásának meghatározó szereplője, szemben a felsoroltak nemzeteivel.

Persze nem tudhatjuk, hogy mennyi lenne Szoboszlai piaci értéke ma, ha nem magyar, hanem angol vagy német lenne, csak sejthetjük. 

Mindenesetre hamarosan úgyis el fogja érni a 100 millió eurós álomhatárt, ha így folytatja.

Kik a legértékesebb magyar futballisták?

  1. Szoboszlai Dominik (Liverpool) 80 millió euró
  2. Kerkez Milos (Liverpool) 45 millió
  3. Dárdai Bence (Wolfsburg) 12 millió
  4. Sallai Roland (Galatasaray) 10 millió
  5. Willi Orbán (RB Leipzig) 8 millió

Forrás: Transfermarkt

 

Nógrádi György
idezojelekEurópai Unió

Nógrádi György: A válságok folytatódnak

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az EU gőzerővel dolgozik az Oroszországgal szembeni újabb, 19. szankciós csomagon.

