Arda Güler a mostani kijelentésével nem csak Szoboszlainak küldött egyértelmű üzenetet

Toni Kroos 2024-es visszavonulása, míg Luka Modric 2025-ös távozása egy játékosnak nagyon jól jött a Real Madridban, mégpedig Arda Gülernek. A törökök 20 éves nagy reménységét mi elsősorban onnan ismerhetjük, hogy még márciusban csendre intette Szoboszlai Dominiket a két válogatott Nemzetek Ligája-pótselejtező budapesti visszavágóján. Güler a mostani idényben a Xabi Alonso vezette Királyi Gárda meghatározó játékosa lett, sokoldalúsága pedig a későbbiekben is aranyat érhet a madridi csapatnak.

Arda Güler kirobbanthatatlan a Real Madrid kezdőjéből (Fotó: Middle East Images/Gokhan Taner)

Arda Güler jó formája még inkább meghozta az önbizalmát

A török a mostani idényben mindössze egyszer, az Espanyol ellen állt be a kispadról, a többi találkozón az első perctől a pályán volt. Ez már önmagában nagy fegyvertény, és ha ehhez hozzávesszük, hogy 10 meccsen már hét gólban volt benne (három gól, négy gólpassz), akkor érthető, hogy a Real-szurkolók mellett a törökök is miért dörzsölik a tenyerüket. Az önbizalomtól duzzadó Güler a L'Éqiupnek adott interjút a minap.

Az első edzéstől kezdve tudtam, hogy vagyok olyan jó, hogy a Real Madridban játsszak.

Úgy gondolom, az edzések végén eleresztett lövéseimmel kiérdemeltem a tisztelet a csapaton belül. Ezek után a hétvégén is könnyebben kértem el a labdát, vagy álltam a labda mögé egy szabadrúgás esetében. De persze, ha Modric odajött, hogy ezt ő szeretne elrúgni, akkor átadtam neki a lehetőséget – kezdte a 20 éves Güler, majd elmondta, a kezdet a Real Madridnál nem volt ilyen egyszerű, hiszen az első szezonjában (2023/24) több mint száz napot kellett sérülés miatt kihagynia.

Güler először Carlo Ancelotti kezei alatt dolgozott a madridiaknál, az olasz a törököt is nagyra becsülte ittléte alatt.

Carlo a történelem egyik legjobb edzője. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a sajtónak azt mondta, hogy a világ egyik legjobb középpályása leszek

Arda Güler sikeres napokat zárt a török válogatottban: két meccs, két győzelem, egy gól és két gólpassz (Fotó: Anadolu/Ibrahim Yozoglu)

BL-győzelem Budapesten? Újabb sztár jelentkezett be

A Fenerbahce-nevelést arról is kérdezték, hogy mi a legnagyobb célja.

– 2024-ben nem nyertem meg a Bajnokok Ligáját a Real Madriddal, ezért más nem is lehetne a célom, mint a BL-serleg elhódítása. Ha ez összejönne, akkor a hazámban azt mondanák a gyerekek, akiknek a példaképük vagyok, „Ha Arda megcsinálta, akkor én is meg tudom csinálni" – utalt ezzel arra Güler, hogy amikor 2024-ben a Real a Borussia Dortmundot legyőzte a BL-fináléban, akkor a török egy percet sem játszott a győztes csapatban.