A Real Madrid sztárja Thomas Tuchelnek is üzenhetett a győztes góljával

Szerda este igazi slágermecset játszottak a Bajnokok Ligájában: a Real Madrid a Juventust fogadta. A gólnélküli első félidőt követően fokozták a tempót a spanyolok, és végül az 58. percben szerezték meg a vezetést. Vinícius Júnior a szólója után kapufát lőtt, a kipattanó Jude Bellingham lábához került, aki gyorsan reagált, és a hálóba passzolt. Mint később kiderült, ez a találat volt az egyetlen, ezzel el is dőlt a három pont sorsa. Xabi Alonso gárdája továbbra is százszázalékos, csakúgy mint az Arsenal, az Inter, a Bayern München és a Paris Saint-Germain. A Juventus még nyeretlen. Érdekesség, hogy a legutóbbi négy alkalomból háromszor (2013–2014, 2016–2017, 2017–2018), amikor a Real Madrid összekerült az olasz rekordbajnokkal a BL-ben, végül megnyerte a sorozatot.

Jude Bellingham góljával nyert a Real Madrid a Juvenus ellen. (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

Tuchel kirakta Jude Bellinghamet a válogatottból

Az angol középpályás számára nehezen indult az idény, ugyanis váll sérüléssel küzdött. Emiatt sem a Real Madridnál, sem a szeptember eleji világbajnoki selejtezőkre nem tudta vállalni a játékot.

A legutóbbi a válogatott szünetre már felépült Jude Bellingham, ám Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány úgy döntött, hogy nem számít rá. A Real Madrid játékosának hiánya nem okozott zavart az angoloknál, akik Wales ellen 3-0-ra, Lettország ellen pedig 5-0-ra nyertek. Döntését magyarázva Tuchel rejtélyesen dicsérte az angol válogatott, a keret csapatszellemét emelte ki. A szövetségi kapitány akkori elmondása szerint természetesen van visszaút a válogatottba Bellingham számára.

Kérdés, hogy a visszatérés eljön-e novemberben, amikor Anglia Szerbia és Albánia ellen lép pályára.

Magánéleti gondjai is akadnak az angolnak

Jude Bellingham számára a pályán és a pályán kívül is nehéz lehet az elmúlt időszak. A már említett sérülés és eredménytelenség mellett a Daily Mail információiból kiderült, hogy a szülei elválnak két évtized után. Erre utaló jel volt az is, amikor a Borussia Dortmundban játszó öccse, Jobe Athletic Bilbao elleni BL-meccsén a pár látványosan külön ült.

Az közismert, hogy a két Bellingham-testvér, Jude és Jobe számára a futball világában is rendkívül fontos szerepet töltenek be a szülők, hiszen ők irányítgatják karrierjüket.