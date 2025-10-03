Az angolok német szövetségi kapitánya beváltotta a fenyegetését

A Tuchel által összeállított 24 fős keret a Wales elleni barátságos mérkőzésre és a Lettország elleni világbajnoki selejtezőre jó néhány meglepetést tartalmaz. Jude Bellingham, aki júliusi vállműtéte után csak szeptember 20-án játszott újra a Real Madrid színeiben, nem kapott meghívót. Ugyanez igaz Phil Fodenra, aki bár visszanyerte formáját a Manchester Cityben (2 gól, 2 gólpassz eddigi szezonjában), szintén kimaradt. Jack Grealish váratlan hiányzása még inkább feszültséget kelt, hiszen az Everton támadója eddig remekül teljesített, és népszerűen várták vissza a válogatottba.
Ezzel szemben Bukayo Saka ismét ott van a keretben, miután felépült és visszanyerte a formáját. Sérülés miatt hiányzik viszont Cole Palmer, Tino Livramento és Noni Madueke. Helyükre hívta be Tuchel Ruben Loftus-Cheeket, aki az előző körben Adam Wharton helyére került be, és Jarell Quansah is bizalmat kapott a védelemben a Bayer Leverkusenben nyújtott teljesítménye alapján.
Tuchel elvei megjelennek a csapatépítésben
Tuchel már korábban is jelezte, nem retten vissza a nagy nevek mellőzésétől: a Szerbia elleni 5-0-s győzelem idején is több kulcsjátékos hiányzott, mégis magabiztosan nyert az angol válogatott.
Ez az elv jelenik meg a mostani keretben is:
- A kapusmezőnyt nem változtatta meg – Henderson, Pickford és Trafford maradtak.
- A védelemben csak Quansah bekerülése okoz változást Livramento helyén, de a többi helyen stabil névsor maradt.
- A középpályán Loftus-Cheek visszatérése az egyetlen változás Wharton helyett, mellette ott van Henderson, Rice, Anderson, Gibbs-White és Morgan Rogers is.
- A támadó sorba Saka visszatér, a Barcelonában magára talált Rashford tartja helyét, továbbá Kane, Watkins és Gordon is szerepel.
Tuchel láthatóan abban hisz, hogy egy stabil, összeszokott keret nagyobb értéket képvisel, mintha automatikusan a sztároknak nyújtana lehetőséget.
Világbajnoki selejtezők, a K csoport állása
- Anglia – 15 pont / 5 meccs (13-0-s gólkülönbség)
- Albánia – 8/5 (5-3)
- Szerbia – 7/4 (4-5)
- Lettország – 4/5 (2-6)
- Andorra – 0/5 (0-10)