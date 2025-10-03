Rendkívüli

AngliaJack GrealishJude BellinghamThomas Tuchel

Az angolok német szövetségi kapitánya beváltotta a fenyegetését

Továbbra is kitart az elvei mellett az angol labdarúgó-válogatott német szövetségi kapitánya. Thomas Tuchel szerint a csapategység a legfontosabb, ennek jegyében a következő két mérkőzésre is kihagyott több sztárt – Jude Bellinghamet, Phil Fodent és Jack Grealish-t –, igaz, Bukayo Saka visszatért a keretbe. Tuchel bátran kísérletezhet, hiszen Anglia nagy fölénnyel vezeti a világbajnoki selejtezők K csoportját, lényegében már vb-résztvevőnek tekinthető.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 12:30
Jude Bellingham és Jack Grealish ismét hoppon maradt (Fotó: AFP/Glyn Kirk)
A Tuchel által összeállított 24 fős keret a Wales elleni barátságos mérkőzésre és a Lettország elleni világbajnoki selejtezőre jó néhány meglepetést tartalmaz. Jude Bellingham, aki júliusi vállműtéte után csak szeptember 20-án játszott újra a Real Madrid színeiben, nem kapott meghívót. Ugyanez igaz Phil Fodenra, aki bár visszanyerte formáját a Manchester Cityben (2 gól, 2 gólpassz eddigi szezonjában), szintén kimaradt. Jack Grealish váratlan hiányzása még inkább feszültséget kelt, hiszen az Everton támadója eddig remekül teljesített, és népszerűen várták vissza a válogatottba.

Thomas Tuchel döntött, az angol válogatott keretéből ezúttal is hiányzik Jude Bellingham és Jack Grealish
Thomas Tuchel döntött, az angol válogatott keretéből ezúttal is hiányzik Jude Bellingham és Jack Grealish

Ezzel szemben Bukayo Saka ismét ott van a keretben, miután felépült és visszanyerte a formáját. Sérülés miatt hiányzik viszont Cole Palmer, Tino Livramento és Noni Madueke. Helyükre hívta be Tuchel Ruben Loftus-Cheeket, aki az előző körben Adam Wharton helyére került be, és Jarell Quansah is bizalmat kapott a védelemben a Bayer Leverkusenben nyújtott teljesítménye alapján.

Tuchel elvei megjelennek a csapatépítésben

Tuchel már korábban is jelezte, nem retten vissza a nagy nevek mellőzésétől: a Szerbia elleni 5-0-s győzelem idején is több kulcsjátékos hiányzott, mégis magabiztosan nyert az angol válogatott. 

Ez az elv jelenik meg a mostani keretben is:

  • A kapusmezőnyt nem változtatta meg – Henderson, Pickford és Trafford maradtak. 
  • A védelemben csak Quansah bekerülése okoz változást Livramento helyén, de a többi helyen stabil névsor maradt.
  • A középpályán Loftus-Cheek visszatérése az egyetlen változás Wharton helyett, mellette ott van Henderson, Rice, Anderson, Gibbs-White és Morgan Rogers is.
  • A támadó sorba Saka visszatér, a Barcelonában magára talált Rashford tartja helyét, továbbá Kane, Watkins és Gordon is szerepel.

Tuchel láthatóan abban hisz, hogy egy stabil, összeszokott keret nagyobb értéket képvisel, mintha automatikusan a sztároknak nyújtana lehetőséget.

Világbajnoki selejtezők, a K csoport állása

  1. Anglia – 15 pont / 5 meccs (13-0-s gólkülönbség)
  2. Albánia – 8/5 (5-3)
  3. Szerbia – 7/4 (4-5)
  4. Lettország – 4/5 (2-6)
  5. Andorra – 0/5 (0-10)



 

