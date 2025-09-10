Megvan a bűnbak, már a selejtezők alatt mennie kell a szövetségi kapitánynak?

Közel egy éve nem kapott ki a szerb válogatott, hét meccse volt veretlen, amikor az angolokat vendégül látta kedd este, a vb-selejtezők ötödik fordulójában. Ez persze jó sorozat, de közben a szlávok az említett meccsekből hármat nyertek csak meg, és a selejtezőket is döntetlennel kezdték, Albániában 0-0-val. Ezt követte két győzelem nem túl veretes ellenfelek, Andorra és Lettország ellen, Anglia azonban más súlycsoport, ez kedden már az első félidő alatt bebizonyosodott.

Dragan Sztojkovics távozását követelik a szerb szurkolók Fotó: AFP/Andrej Isakovic

„Sosem volt ilyen rossz a szerb válogatott”

Nyomasztó fölényben játszott Thomas Tuchel csapata, amely a szünet előtt „csak” kétgólos előnyt dolgozott ki, 71 százalékban birtokolta a labdát, és tíz lövéssel próbálkozott a kettő szerbbel szemben, amelyből egy sem talált kaput. A második félidőben sem változott a meccs képe, a statisztikák pedig annyiban, hogy az angolok ezúttal hármat vágtak, még többször vették célba a hazaiak kapuját, szerb támadásokról pedig nem lehetett beszámolni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy szomszédaink emberhátrányban futballoztak, Nikola Milenkovics azonnali piros lappal állt ki a 72. percben – két gólt ezután kaptak.

Hogy mennyire siralmas is volt a hazaiak produkciója, jól bizonyítja, hogy a szerb Zurnal.rs az 5-0 ellenére a kapust, Djordje Petrovicsot tartotta a csapat legjobbjának. Mint azt a szerző megjegyezte, semmit sem lehet felróni a hálóőrnek, aki több lövésnek is útját állta, a góloknál pedig nem lehet az ő nyakába varrni.

A hazai ötgólos vereség mélypont a szerb labdarúgás történetében, korábban sosem verték el ennyire otthon a válogatottat – Jugoszláviaként, illetve Szerbia és Montenegró név alatt sem. Még a Csehszlovákia elleni 2-6 1926-ban, valamint a Németországgal szembeni 1-5 1939-ben volt a negatív csúcs.

A kiütés után ellepték a szerb sajtót azon vélemények, hogy sosem látták még ilyen rossznak a válogatottat, amely mintha nem is futballt játszana. Azt is megállapították, most nem jó szerb szurkolónak lenni, de mint azt a csereként pályára lépett Alekszandar Mitrovics elmondta, a gyepen is legalább annyira rosszul érezték magukat a játékosok.