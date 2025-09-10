Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Megvan a bűnbak, már a selejtezők alatt mennie kell a szövetségi kapitánynak?

Történelmi vereséget szenvedett el otthon a szerb labdarúgó-válogatott kedd este, az óriási fölényben játszó angolok 5-0-val tudták le a világbajnoki selejtezőt. A szerb sajtó és a szurkolók is forronganak, a drukkerek még a selejtezősorozat végét sem várnák meg, máris leváltanák a szövetségi kapitányt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 15:22
A szerbek nem tudták megállítani az angolokat Fotó: AFP/Oliver Bunic
Közel egy éve nem kapott ki a szerb válogatott, hét meccse volt veretlen, amikor az angolokat vendégül látta kedd este, a vb-selejtezők ötödik fordulójában. Ez persze jó sorozat, de közben a szlávok az említett meccsekből hármat nyertek csak meg, és a selejtezőket is döntetlennel kezdték, Albániában 0-0-val. Ezt követte két győzelem nem túl veretes ellenfelek, Andorra és Lettország ellen, Anglia azonban más súlycsoport, ez kedden már az első félidő alatt bebizonyosodott.

Dragan Sztojkovics távozását követelik a szerb szurkolók
Dragan Sztojkovics távozását követelik a szerb szurkolók Fotó: AFP/Andrej Isakovic

„Sosem volt ilyen rossz a szerb válogatott”

Nyomasztó fölényben játszott Thomas Tuchel csapata, amely a szünet előtt „csak” kétgólos előnyt dolgozott ki, 71 százalékban birtokolta a labdát, és tíz lövéssel próbálkozott a kettő szerbbel szemben, amelyből egy sem talált kaput. A második félidőben sem változott a meccs képe, a statisztikák pedig annyiban, hogy az angolok ezúttal hármat vágtak, még többször vették célba a hazaiak kapuját, szerb támadásokról pedig nem lehetett beszámolni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy szomszédaink emberhátrányban futballoztak, Nikola Milenkovics azonnali piros lappal állt ki a 72. percben – két gólt ezután kaptak.

Hogy mennyire siralmas is volt a hazaiak produkciója, jól bizonyítja, hogy a szerb Zurnal.rs az 5-0 ellenére a kapust, Djordje Petrovicsot tartotta a csapat legjobbjának. Mint azt a szerző megjegyezte, semmit sem lehet felróni a hálóőrnek, aki több lövésnek is útját állta, a góloknál pedig nem lehet az ő nyakába varrni.

A hazai ötgólos vereség mélypont a szerb labdarúgás történetében, korábban sosem verték el ennyire otthon a válogatottat – Jugoszláviaként, illetve Szerbia és Montenegró név alatt sem. Még a Csehszlovákia elleni 2-6 1926-ban, valamint a Németországgal szembeni 1-5 1939-ben volt a negatív csúcs.

A kiütés után ellepték a szerb sajtót azon vélemények, hogy sosem látták még ilyen rossznak a válogatottat, amely mintha nem is futballt játszana. Azt is megállapították, most nem jó szerb szurkolónak lenni, de mint azt a csereként pályára lépett Alekszandar Mitrovics elmondta, a gyepen is legalább annyira rosszul érezték magukat a játékosok.

Dragan Sztojkovics a bűnbak

Természetesen egy ekkora pofon után keresik a bűnbakokat, és a szurkolók és a sajtó szemében sem kérdés, hogy ez „a titulus” Dragan Sztojkovics szövetségi kapitányt illeti meg. Míg a játékosok közül senkit sem fütyültek ki, a trénernek lelkesen skandálta a közönség, hogy takarodjon a csapat éléről.

– Az embereknek joguk van arra, hogy kifejezzék a csalódottságukat. Én is csalódott vagyok a vereség miatt, ahogy ők is a meccs és a vereség miatt – reagált az edző.

Többek között a szerb Mozzartsport.com is felvetette, a következő vb-selejtezőn, októberben Albánia ellen vajon még Sztojkovics lesz-e a kapitány, de a portál szerint az edző egyelőre megússza a kirúgást, mivel egy hónap van hátra az említett meccsig, és nincs megfelelő szerb szakember a piacon.

Így a várakozások szerint Sztojkovics marad a helyén, ám nagyon össze kell kapnia a csapatát. Bár már egyenes ágon aligha jut ki Szerbia, amely egy meccsel kevesebbet játszva nyolc ponttal marad el a még hibátlan angoloktól, a második Albániával szemben azonban csak egy pont a lemaradása a csapatnak, miközben vesztett pontok tekintetében jobban áll. De még nehéz csatákat kell megnyernie a pótselejtezőt érő második hely elérésig: az albánok elleni hazai összecsapás mellett még Angliában is vár rájuk egy meccs…

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

