Egyetlen villanás döntött a Real Madrid és a Juventus BL-rangadóján

A Real Madrid 1-0-ra legyőzte a Juventust a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A Jude Bellingham góljával diadalmaskodó Real Madrid a harmadik meccsét is megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatban, így három forduló után továbbra is százszázalékos.

2025. 10. 22. 22:54
Jude Bellingham gólja döntött Madridban Fotó: Thomas Coex Forrás: AFP
A neveket elnézve rangadót rendeztek a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában, ám ha megnézzük a Real Madrid és a Juventus közelmúltbeli formáját, aligha találunk két olyan csapatot, amely ennyire ellentétes előjelekkel készülhetett az egymás elleni összecsapásra: a madridiak tíz győzelem mellett mindössze egyetlen vereséget szenvedtek el az idényben, a torinói sztárcsapat viszont hatmeccses nyeretlenégi szériával a háta mögött utazott Madridba, és igyekezett megszerezni az első győzelmét a Bajnokok Ligájában.

A Real Madrid megszenvedett a Juvetus ellen a győzelemért
A Real Madrid megszenvedett a Juvetus ellen a győzelemért (Fotó: Burak Akbulut/Anadolu/AFP)

Xabi Alonso – aki Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba és Antonio Rüdiger sérülése, valamint Dani Carvajal eltiltása miatt gyakorlatilag egy komplett védősort nélkülözni kényszerült – kedvező előjelként könyvelhette el, hogy

a legutóbbi négy alkalomból háromszor (2013–2014, 2016–2017, 2017–2018), amikor a Real Madrid összekerült a Juventusszal a Bajnokok Ligájában, végül megnyerte a sorozatot.

Az ezúttal fekete szerelésben futballozó olaszok mindezek mellett jobban kezdtek, Pierre Kalulu lehetőségénél Raúl Asencio mentett becsúszva, míg Weston McKennie távoli lövésénél Thibaut Courtois-nak kellett résen lennie.

Apropó, ha már szóba került a belga kapus: Courtois minden sorozatot figyelembe véve a 300. tétmérkőzésén szerepelt a Real Madridban, ezzel Iker Casillas (725), Paco Buyo (456) és Miguel Ángel (346) után a negyedik helyen található a kapusok örökranglistáján a klubnál.

A hazaiak az első negyedórát követően indultak be, a szünetig 14-szer vették célba Michele Di Gregorio kapuját, bevenni azonban nem tudták, s ez ilyen sok próbálkozással még nem fordult elő az őszi szezon korábbi részében. A rengeteg lövés ellenére igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani a vendégek, s ez Igor Tudort is dicséri, aki a rossz eredmények után visszaváltott a háromvédős rendszerre, stabilizálva a védekezést.

Jude Bellingham lett a Real Madrid hőse

A fordulás után fokozta a tempót a Real, Di Gregoriónak többször is bravúrt kellett bemutatnia, az 58. percben viszont már ő is tehetetlen volt:

Vinícius Júnior a védők bolondítása után a hosszú, bal sarkot vette célba éles szögből, s bár a labda kipattant a kapufáról, az idényben első BL-meccsén kezdő Jude Bellingham reagált a leggyorsabban, előnyhöz juttatva a fővárosiakat (1-0).

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Dusan Vlahovics néhány perccel korábban hatalmas helyzetet hagyott ki, de úgy is írhatjuk, hogy Courtois mutatott be elképesztő bravúrt a szerb lövésénél.

A legnagyobb esély az egyenlítésre Lois Openda lehetősége volt, Asencio azonban bevetődve óriásit mentett, és ez három pontot ért csapatának.

Jude Bellingham idénybeli első gólja elegendőnek bizonyult, hogy a Real Madrid csatlakozzon a hozzá hasonlóan hibátlanul kezdő PSG, Bayern München, Inter, Arsenal kvartetthez, és így újabb lépést tett afelé, hogy az előző kiírással ellentétben ezúttal egyből a nyolcaddöntőbe jusson a sorozat rekordgyőztese. 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

  • Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3-1 (3-0), gólszerzők: Osimhen (3., 33.), Akgun (60.), ill. Helmersen (75.)
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3-1 (1-1), gólszerzők: Guruzeta (40., 88.), Navarro (70.), ill. Andrade (1.)
  • Chelsea (angol)–Ajax (holland) 5-1 (4-1), gólszerzők: Guiu (18.), Caicedo (27.), Fernández (45. – 11-esből), Estevao (45+6. – 11-esből), George (48.), ill. Weghorst (33. – 11-esből). Kiállítva: Taylor (15., Ajax)
  • Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 0-0 
  • Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1-5 (1-3), gólszerzők: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (33.), Van Dijk (39.), Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (75.)
  • Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia) 2-1 (0-1), gólszerzők: Santos (86.), Catamo (71.), ill. Paixao (14.). Kiállítva: Emerson (45+2., Olympique Marseille)
  • Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 0-0 
  • Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1-0 (0-0), gólszerző: Bellingham (58.)
  • Bayern München (német)–FC Bruges (belga) 4-0 (3-0), gólszerzők: Karl (5.), Kane (14.), Díaz (34.), Jackson (79.)

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

 

