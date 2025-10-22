Egyetlen villanás döntött a Real Madrid és a Juventus BL-rangadóján

A neveket elnézve rangadót rendeztek a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában, ám ha megnézzük a Real Madrid és a Juventus közelmúltbeli formáját, aligha találunk két olyan csapatot, amely ennyire ellentétes előjelekkel készülhetett az egymás elleni összecsapásra: a madridiak tíz győzelem mellett mindössze egyetlen vereséget szenvedtek el az idényben, a torinói sztárcsapat viszont hatmeccses nyeretlenégi szériával a háta mögött utazott Madridba, és igyekezett megszerezni az első győzelmét a Bajnokok Ligájában.

A Real Madrid megszenvedett a Juvetus ellen a győzelemért (Fotó: Burak Akbulut/Anadolu/AFP)

Xabi Alonso – aki Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba és Antonio Rüdiger sérülése, valamint Dani Carvajal eltiltása miatt gyakorlatilag egy komplett védősort nélkülözni kényszerült – kedvező előjelként könyvelhette el, hogy

a legutóbbi négy alkalomból háromszor (2013–2014, 2016–2017, 2017–2018), amikor a Real Madrid összekerült a Juventusszal a Bajnokok Ligájában, végül megnyerte a sorozatot.

Az ezúttal fekete szerelésben futballozó olaszok mindezek mellett jobban kezdtek, Pierre Kalulu lehetőségénél Raúl Asencio mentett becsúszva, míg Weston McKennie távoli lövésénél Thibaut Courtois-nak kellett résen lennie.

Apropó, ha már szóba került a belga kapus: Courtois minden sorozatot figyelembe véve a 300. tétmérkőzésén szerepelt a Real Madridban, ezzel Iker Casillas (725), Paco Buyo (456) és Miguel Ángel (346) után a negyedik helyen található a kapusok örökranglistáján a klubnál.

A hazaiak az első negyedórát követően indultak be, a szünetig 14-szer vették célba Michele Di Gregorio kapuját, bevenni azonban nem tudták, s ez ilyen sok próbálkozással még nem fordult elő az őszi szezon korábbi részében. A rengeteg lövés ellenére igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani a vendégek, s ez Igor Tudort is dicséri, aki a rossz eredmények után visszaváltott a háromvédős rendszerre, stabilizálva a védekezést.

Jude Bellingham lett a Real Madrid hőse

A fordulás után fokozta a tempót a Real, Di Gregoriónak többször is bravúrt kellett bemutatnia, az 58. percben viszont már ő is tehetetlen volt:

Vinícius Júnior a védők bolondítása után a hosszú, bal sarkot vette célba éles szögből, s bár a labda kipattant a kapufáról, az idényben első BL-meccsén kezdő Jude Bellingham reagált a leggyorsabban, előnyhöz juttatva a fővárosiakat (1-0).

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Dusan Vlahovics néhány perccel korábban hatalmas helyzetet hagyott ki, de úgy is írhatjuk, hogy Courtois mutatott be elképesztő bravúrt a szerb lövésénél.