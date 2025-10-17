Hazugság terjed Barcelonában Yamalról: Flick alaposan kiosztotta az újságírókat

Hansi FlickBarcelonaLamine Yamal

Lamine Yamal spanyol hírek szerint a Barcelona legutóbbi BL-meccse, a Paris Saint-Germain elleni előtt késett az edzésről, de így is a kezdőben kapott helyet – noha ez szembemegy Hansi Flick vezetőedző elveivel. A pletykát már annyira felkapta a spanyol sajtó, hogy Flick maga reagált Yamal állítólagos késésére a hétvégi bajnoki előtti sajtótájékoztatón.

2025. 10. 17. 14:32
Hansi Flick nem volt boldog, amikor meghallotta a Yamalról szóló pletykákat
Hansi Flick nem volt boldog, amikor meghallotta a Yamalról szóló pletykákat Fotó: CRISTINA QUICLER Forrás: AFP
Lamine Yamal mielőtt megsérült volna – a mostani idényben már másodszor –, az utolsó meccsét a Paris Saint-Germain ellen játszotta a Bajnokok Ligájában. A 18 éves szélső viszont a címvédő elleni összecsapásra aligha emlékszik vissza jó szívvel, miután a francia csapat az utolsó pillanatban szerzett góllal fordított, s nyert a katalánok otthonában.

Lamine Yamal számára nem sült el jól a PSG elleni BL-meccs
Lamine Yamalnak nem sült el jól a PSG elleni BL-meccs. Fotó: NurPhoto

Hansi Flick szigorú szabálya, amely alól Lamine Yamal sem bújhatna ki

A spanyol sajtóban szárnyra kapott a hír, miszerint Yamal úgy kezdett a PSG elleni meccsen, hogy azt Hansi Flick hevesen ellenezte.

Ez így elsőre furcsán hangzik, de a háttérben az állhatott, hogy a fiatal spanyol késett a meccs előtti utolsó edzésről, ezért pedig büntetni szerette volna.

A német edző már egy éve, amikor megérkezett a csapathoz, szigorú szabályokat fektetett le. Ebből az egyik volt az, hogy ha késik a játékos, akkor csak a kispadon kezdhet a következő meccsen. Flick a szabályt csak a mostani idényben már két esetben alkalmazta.

  1. A La Liga negyedik fordulójában a Barca hazai pályán 6-0-ra győzte le a Valenciát, ugyanakkor az Aranylabda-szavazáson ötödik Raphinha csak a padon kezdett. Spanyol beszámolók szerint a késés állt emögött, noha Flick erre kitérő választ adott.
  2. Egy héttel később a spanyol bajnokság címvédője a Getafét mosta le a pályáról, ekkor viszont a pár nappal korábban a Newcastle United ellen duplázó Marcus Rashford találta magát a kispadon. Az ok? Ismét késés.

 

Fentről jött az utasítás a Barca edzőjének?

Gondolhatnánk, hogy akkor Yamal is hasonló sorsra jutott, de nem. Manu Carreno sportújságíró szerint maga Deco, a Barcelona sportigazgatója szólt Flicknek, hogy nevezze a kezdőbe a játékost. 

A német edző nem értett egyet a döntéssel, miután így Yamal csapattársai úgy gondolták, hogy a 18 éves tinivel kivételezne. 

A hírek szerint az öltözőben meg is jelentek az értetlenkedő hangok, emiatt pedig Flick Decóra volt dühös. 

 

Flick reagált a történtekre

A pénteki, Girona elleni bajnoki előtti sajtótájékoztatón az újságírók a német szakembert is kérdezték a pletykákról.

Hamisak azok a híresztelések, miszerint Yamal késett a PSG-meccs előtti edzésről. Aki ezt kitalálta, az hazudik

– zárta rövidre Flick, ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre több hír látott napvilágot, miszerint a Barcelonánál aggódnak Yamal viselkedése miatt. Emlékezetes történet volt a nyáron, hogy Yamal a 18. születésnapi bulijára a meghívottak között több törpe – többek között egy dominikai köztársaságbeli énekes, Chimbala – is volt, ez pedig nem mindenkinek tetszett. Yamalt fel is jelentették a történtek miatt.

Flick egyébként pénteken azt is mondta, hogy Yamal újra a társakkal edz, és szombaton a Girona ellen már játszhat is, ugyanakkor nem kilencven percet.

