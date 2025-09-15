Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

Mégsem büntetés? A Barcelona edzője váratlan magyarázatot adott a furcsa döntésére

Kiütéses győzelemmel javított a Rayo Vallecano elleni döntetlen után a La Ligában a Barcelona, amely 6-0-ra legyőzte a Valenciát a Johan Cruyff Stadionban. A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick a lefújás után elárulta, miért hagyta ki a kezdőcsapatból Raphinhát, aki aztán csereként beállva duplával járult hozzá a sikerhez.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 7:10
Hansi Flick elégedett volt csapata teljesítményével (Fotó: NurPhoto/AFP/Urbanandsport)
A Barcelona közel sem a legerősebb csapatával állt fel a Valencia ellen , Lamine Yamal mellett például Gavi vagy Alejandro Balde is kihagyta sérülés miatt a meccset, míg Robert Lewandowski és Raphinha csupán a kispadon kapott helyett – igaz, aztán csereként beállva mindketten dupláztak.

Raphinha csereként is két gólt szerzett a Barcelona Valencia elleni meccsén, Hansi Flick is beszélt róla (Fotó: Urbanandsport/NurPhoto/AFP)

Hansi Flick Raphinha és Bardghji helycseréjéről

A 19 esztendős kuvaiti származású, de svéd utánpótlás-válogatott szélső, Roony Bardghji ezen meccsen mutatkozott be a katalánoknál – eddig nem tudták regisztrálni –, ráadásul rögtön a kezdőcsapatban. Egyes hírek szerint azért kapott lehetőséget a félidőben helyére beállt Raphinha helyett, mert a brazil elkésett az edzésről a héten, és Hansi Flick így büntette, a német szakember azonban máshogy indokolta a választását.

– Én döntöttem így. Roony nagyszerűen edzett, remek volt a hozzáállása és a mentalitása.

 Raphinha hosszú utat tett meg a válogatottszünetben, és bár neki is megfelelő a mentalitása, csupán tizenegy embert jelölhetek a kezdőcsapatba, miközben sokan vagyunk.

Ennyit mondhatok.

A Barcelona nagy visszatérője Marc Bernal volt

Flick hozzátette, rendkívül elégedett a teljesítménnyel, és már a mérkőzés eleje óta tetszett neki, amit látott.

– Megfelelő intenzitással, közösen játszottak a fiúk. Láthattuk, hogy a kezdőcsapat is kiválóan futballozott, és aztán a cserék révén még emeltük a színvonalat. Új kezdet volt ez a válogatott szünet után, Marc Bernal visszatérése is érzelmesre sikerült – utalt 18 éves játékosára, aki térdsérülése után, több mint egy év kihagyást követően játszhatott ismét.

Végezetül szóba került az összecsapásnak helyszínt adó Johan Cruyff Stadion – pontosabban, hogy a csapat még továbbra sem térhet vissza a Camp Nouba.

– Ismerjük a körülményeket, nincsenek kifogások. Ha itt kell játszanunk, megtesszük. A Camp Nouban pályára lépni fantasztikus lesz, de ki kell várnunk, és addig is megérteni a helyzetet. Minden mérkőzést meg akarunk nyerni – mondta Flick.

A Barcelona csütörtökön a Bajnokok Ligája új idényében is bemutatkozik, az első feladat a Newcastle lesz a St. James’ Parkban.

 

