Elfogyott a türelem: kifakadtak a Real Madridnál, a FIFA-hoz fordul a klub

Bár a Real Madrid 2-1-re megnyerte a Real Sociedad elleni összecsapást, a diadalt beárnyékolta Dean Huijsen piros lapja, amelyet az első félidőben, nyilvánvaló gólhelyzetben elkövetett szabálytalanság miatt kapott Xabi Alonso csapatának védője – legalábbis Jesús Gil Manzano játékvezető szerint.

Xabi Alonso alaposan kifakadt a Real Madrid győzelme után (Fotó: AFP/Ander Gillenea)

A Királyi gárdát irányító Xabi Alonso már másként látta az esetet, a 43 esztendős szakember szerint az eset legfeljebb sárga lapot ért volna.

– Éder Militao közel volt, ráadásul a labda nem volt kontroll alatt, és még hátravolt 40 méter a kapuig. Ez az én nézőpontom, a játékvezető viszont máshogy látta. A visszajátszás alapján sem változott a véleményem, és bár Gil Manzanótól kaptam magyarázatot, nem győzött meg. Ez a piros lap megváltoztatta az egész mérkőzést. Hatvan percen keresztül emberhátrányban kellett játszanunk. Tisztelem a játékvezetőket, de ezt nem tudom elfogadni – mondta Xabi Alonso a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, aki már az összecsapás alatt odaszólt a Manzanónak. –

Jesús, nem akarom, de rávesztek, hogy rosszra gondoljak. Nem láttátok, hogy Militao ott van mellette? Öt méterre az esettől! Ez a videó biztos, hogy megy a játékvezetői bizottsághoz!

A Real Madrid nem áll meg a szavaknál – a klub közölte: részletes dokumentációval fordul a FIFA-hoz, amelyben felsorolják az elmúlt idény és az új kiírás első fordulóinak súlyosan vitatható játékvezetői ítéleteit. Összehasonlításképpen azt is megemlítette a csapat, hogy míg a rivális Barcelona a XXI. század eddigi bajnoki mérkőzésein összességében 65-tel többször játszott emberelőnyben, mint -hátrányban, addig a Real ugyanebben az időszakban kettővel többször került hátrányba, mint előnybe.

A csomag tartalma: A 2024–2025-ös idény kiemelt vitatott esetei

A mostani bajnokság első 4 fordulójának játékvezetői hibái

A videobíró (VAR) következetlen használata

A madridi gólokat rendre érvénytelenítő döntések (pl. Mallorca elleni három meg nem adott találat, kettő VAR alapján)

A „frame-választás” – vagyis hogy a VAR milyen pillanatot választ visszajátszásra – rendszerint a Real Madridot sújtja.

A Real Madrid változást remél

A FIFA-nak korlátozott hatásköre van a nemzeti bajnokságok bíráskodásába való beavatkozásban, de egy ilyen formális panasz kiválthat vizsgálatot vagy egyeztetést a Spanyol Labdarúgó-szövetséggel (RFEF), illetve nyomást gyakorolhat a spanyol bírói testületre (CTA) a VAR-eljárások és szabályértelmezés átláthatóbbá tételére.