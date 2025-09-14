Real Madridla ligaFIFAXabi Alonsojátékvezetés

Elfogyott a türelem: kifakadtak a Real Madridnál, a FIFA-hoz fordul a klub

A Real Madrid hivatalosan is panaszt nyújt be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA), miután a klub szerint az elmúlt idényben és a 2025–2026-os évad első mérkőzésein is súlyosan hátrányos játékvezetői döntések érték a csapatot. A hab a tortán a Real Sociedad elleni találkozón született kiállítás volt, amit a Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso is hevesen kritizált.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 8:33
A játékosok hiába tiltakoztak a kiállítás miatt (Fotó: AFP/Ander Gillenea)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a Real Madrid 2-1-re megnyerte a Real Sociedad elleni összecsapást, a diadalt beárnyékolta Dean Huijsen piros lapja, amelyet az első félidőben, nyilvánvaló gólhelyzetben elkövetett szabálytalanság miatt kapott Xabi Alonso csapatának védője – legalábbis Jesús Gil Manzano játékvezető szerint.

Xabi Alonso alaposan kifakadt a Real Madrid győzelme után
Xabi Alonso alaposan kifakadt a Real Madrid győzelme után (Fotó: AFP/Ander Gillenea)

A Királyi gárdát irányító Xabi Alonso már másként látta az esetet, a 43 esztendős szakember szerint az eset legfeljebb sárga lapot ért volna.

– Éder Militao közel volt, ráadásul a labda nem volt kontroll alatt, és még hátravolt 40 méter a kapuig. Ez az én nézőpontom, a játékvezető viszont máshogy látta. A visszajátszás alapján sem változott a véleményem, és bár Gil Manzanótól kaptam magyarázatot, nem győzött meg. Ez a piros lap megváltoztatta az egész mérkőzést. Hatvan percen keresztül emberhátrányban kellett játszanunk. Tisztelem a játékvezetőket, de ezt nem tudom elfogadni – mondta Xabi Alonso a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, aki már az összecsapás alatt odaszólt a Manzanónak. –

Jesús, nem akarom, de rávesztek, hogy rosszra gondoljak. Nem láttátok, hogy Militao ott van mellette? Öt méterre az esettől! Ez a videó biztos, hogy megy a játékvezetői bizottsághoz!

A Real Madrid nem áll meg a szavaknál – a klub közölte: részletes dokumentációval fordul a FIFA-hoz, amelyben felsorolják az elmúlt idény és az új kiírás első fordulóinak súlyosan vitatható játékvezetői ítéleteit. Összehasonlításképpen azt is megemlítette a csapat, hogy míg a rivális Barcelona a XXI. század eddigi bajnoki mérkőzésein összességében 65-tel többször játszott emberelőnyben, mint -hátrányban, addig a Real ugyanebben az időszakban kettővel többször került hátrányba, mint előnybe.

A csomag tartalma:

  • A 2024–2025-ös idény kiemelt vitatott esetei
  • A mostani bajnokság első 4 fordulójának játékvezetői hibái
  • A videobíró (VAR) következetlen használata
  • A madridi gólokat rendre érvénytelenítő döntések (pl. Mallorca elleni három meg nem adott találat, kettő VAR alapján)
  • A „frame-választás” – vagyis hogy a VAR milyen pillanatot választ visszajátszásra – rendszerint a Real Madridot sújtja.

A Real Madrid változást remél

A FIFA-nak korlátozott hatásköre van a nemzeti bajnokságok bíráskodásába való beavatkozásban, de egy ilyen formális panasz kiválthat vizsgálatot vagy egyeztetést a Spanyol Labdarúgó-szövetséggel (RFEF), illetve nyomást gyakorolhat a spanyol bírói testületre (CTA) a VAR-eljárások és szabályértelmezés átláthatóbbá tételére.

A Real Madrid most először tesz hivatalos lépést a nemzetközi színtéren, hogy felhívja a figyelmet a szerintük rendszerszintű játékvezetői problémákra, Xabi Alonso heves reakciója pedig jól mutatja: a klubnál elfogyott a türelem. A legnagyobb kérdés jelen esetben, hogy vajon lesz-e bármilyen következménye annak, ha a világ egyik legnagyobb klubja nyíltan kérdőjelezi meg a spanyol bajnokság sportszerűségét.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu