Hol maradt a logika? Guardiola most nagyon elszámolhatta magát

A modern korban a futballklubok szinte végtelen lehetőségek között mozognak: fejlett analitikai rendszerek, adatvezérelt döntéshozatali módszerek, a világ bármely szegletéből elérhető játékosmegfigyelés, emellé pedig olyan financiális háttér társul, amely korábban elképzelhetetlen lett volna. Papíron minden adott ahhoz, hogy a klubvezetők a lehető leglogikusabban és legfelelősségteljesebben döntsenek. Ennek ellenére az átigazolási piacon rendre felbukkannak olyan trendek, amelyek erősen megkérdőjelezhetők, és pontosan szembemennek azzal, hogy ma már mennyire sok perspektívából vizsgálható meg előzetesen egy igazolás. 2025 nyarán az egyik legfeltűnőbb új irányvonal a kapusok szerződtetésében rajzolódott ki.

Djordje Petrovics is azon kapusok közé tartozik, akik klubot váltottak idén Fotó: AFP/Sebastien Bozon

Új trend a kapusigazolások terén

Régóta fogják a fejüket a szakértők, amikor a döntéshozók egyetlen alapszintű mutató alapján vállalnak komoly kockázatot, miközben a piac és a rendelkezésre álló elemzési eszközök sokkal árnyaltabb képet adhatnának egy játékos valódi szintjéről. A korábbi, sokáig kulcsfontosságúnak tartott védési hatékonyság helyett most egy fejlettebb mutató, az úgynevezett PSxG± került a középpontba. Ez azt méri, mennyivel teljesít jobban vagy rosszabbul egy hálóőr a kapujára érkező várható gólokhoz képest – és az elmúlt hónapokban hirtelen az egyik legnépszerűbb hivatkozási alappá vált.

Ez első ránézésre előrelépésnek tűnik: a klubok végre a rendelkezésükre álló adathalmaz mélyebb rétegeit kezdték el kiaknázni. Csakhogy

a PSxG± mutató kifejezetten ingadozó és megbízhatatlan, ha a jövőre próbálunk belőle következtetni. A kapusoknál gyakran előfordul, hogy egy-egy idényben kiugró számokat hoznak, míg máskor negatívba fordul a teljesítményük. Márpedig amikor egy klub kapust szerződtet, a jövőbe fektet – csakhogy mindezt a múlt alapján teszi. És idén több klub is olyan hálóőrt igazolt le jelentős összegért, aki egyetlen szezonban produkált látványosan jó mutatókat, miközben a hosszabb távú mintázatok vagy a játék más aspektusai alig igazolták volna a befektetést.

Ingadozó teljesítmények, ingadozó mutatók

Az idei nyár során a legdrágábban értékesített kapus között több olyan játékos is akadt, aki saját bajnokságában a legnagyobb felülteljesítők közé tartozott. Négy hálóőr is volt, aki tíznél is több góltól mentette meg csapatát a várható adatokhoz képest – csakhogy ha egy évvel korábbra tekintünk vissza, egészen más értékeket látunk.