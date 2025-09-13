Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

Gulácsi PéterWilli OrbánRB LeipzigBundesliga

Gulácsi kendőzetlen őszinteséggel beszélt a győzelem után, a társainak is egyértelműen üzent

Gulácsi Péter és Willi Orbán is dicsérő szavakat kapott az RB Leipzig mainzi győzelme után. Ole Werner együttese próbálja feledtetni a Bayern München elleni 6-0-s idénykezdést, amely Gulács Péter szerint is borzalom volt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 20:27
Gulácsi Péternek kevés dolga volt szombaton Mainzban
Fotó: DPA/Uwe Anspach
Már a múlté a Bayern München elleni 6-0-s vereség az RB Leipzignek. Erről Gulácsi Péter beszélt szombaton, miután a magyar kapus csapata a bajorok elleni kiütéses vereség után mindkét meccsét megnyerte a Bundesligában, ráadásul a Heidenheim és a Mainz ellen sem kapott gólt.

Gulácsi Péter zsinórban a második meccsén nem kapott gólt
Fotó: DPA/Uwe Anspach

Gulácsi Péter: Látszik, hogy mekkora potenciál van a srácokban

– Nem ma játszottunk a legjobban, ezt kár lenne tagadni, de nagyon okosan futballoztunk, remekül felkészültünk az ellenfélből. Nem akartunk a Mainz kellemetlen játékába belemenni. A csapatmunkát ma ki kell emelnem, a srácok rengeteget futottak, a jó védekezésnek ez volt az alapja – kezdte Gulácsi Péter a mainzi győzelem után a német sajtónak, majd a bajnokság rajtjáról beszélt. – Tudjuk, hogy nem kezdtünk jól a bajnokságot Münchenben, de ez a mostani két mérkőzés után már a múlté. Látszik, hogy nagy potenciál van a csapatban. A sikerekkel javult a hangulat az öltözőben, jobban lehet dolgozni. Az ilyen mérkőzések nagyon-nagyon fontosak, és sokat lehet belőlük tanulni. 

Az elmúlt idényben ritkán sikerült ilyen stabil teljesítményt nyújtani, főleg védekezésben és küzdeni tudásban

– tette hozzá Gulácsi. Sokatmondó szavak, főleg az előző évadban látott Leipzig után. Akkor a csapat hullámzó teljesítményének súlyos ára lett, hiszen a magyaros gárda idén egyik európai kupasorozatban sem indult.

Willi Orbán a levegőben verhetetlen volt szombaton
Fotó: DPA/Uwe Anspach

Willi Orbán volt a legjobb szombaton

Ole Werner, a vendégek vezetőedzője is a csapatmunkát említette, amely megkönnyítette Gulácsi dolgát. 

– Ami különösen tetszett, az az, hogy 1-0-s vezetésnél sem engedtünk tiszta helyzetet az ellenfélnek. Így Gulácsinak nem kellett a második félidőben nagy bravúrt bemutatnia. Ez mutatja, milyen jól védekeztünk. Hatalmas lépést tettünk ma előre.

A német lapok emellett kiemelik Willi Orbánt, aki remekül irányította a védelmet. A levegő ura volt szombaton a magyar védő, 11 fejpárbajából nyolcat megnyert, míg a földi párharcoknál 3/3 volt a mutatója. Az eredmenyek.com honlapon nem véletlenül ő lett a meccs embere 8.8-as értékeléssel.

Mindeközben a mainziak rendkívül frusztráltak, ugyanakkor sejtik, hogy mi áll a gyenge támadójáték mögött.

– Összességében jelenleg nem vagyunk elég jók. Nincs akkora mélység a keretünkben, hogy három sorozatban is részt vehessünk – kezdte a hazaiak középpályása, Nadiem Amiri, aki utalt arra, hogy a klub a Konferencialigában is érdekelt. – Ma legyőzhettük volna a Lipcsét, még akkor is, ha nem játszottunk jól. Az előző idényben volt egy játékosunk, aki 18 gólt szerzett, az ő hiányát minél előbb orvosolnunk kell.

Amiri itt Jonathan Burkardtról beszélt, aki az előző évadban hatodik Mainznak kulcsembere volt a 18 góljával, de a nyáron az Eintracht Frankfurt leigazolta.

Az RB Leipzig egy hét múlva azt a Kölnt fogadja, amely egy őrült meccset játszott Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg otthonában.

