A pénzéhesnek tartott Donnarumma elárulta, miért váltott + videó

Megtörte a csendet a Paris SG-ből a Manchester City-hez igazolt olasz kapus. Gianluigi Donnarumma az utolsó pillanatokban hagyta el a Bajnokok Ligája-győztes franciákat, hogy kipróbálja magát az angol Premier League-ben. A 26 éves labdarúgó ódákat zeng a City edzőjéről, Pep Guardioláról, és szeretne nagy címeket nyerni új csapatával, a klub szimbólumává válna. Donnarumma szerint kapusposzton jó tesz majd a versenyhelyzet.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 11. 22:06
Gianluigi Donnarumma signs for Manchester City at Manchester City Academy on September 10, 2025 in Manchester, England. (Photo by Lexy Ilsley/Manchester City FC)
Gianluigi Donnarumma (balra) új kihívások előtt áll Fotó: Lexy Ilsley Forrás: Manchester City FC
Az átigazolási időszak végén váltott váratlanul klubot a korábban a Milantól botrányosan távozó olasz kapus. Gianluigi Donnarumma 2021-ben szerződése lejártával ingyen hagyta el és szurkolók szerint cserben az AC Milant. Ezúttal komoly összeget, mintegy 30 millió eurót kapott érte a Paris SG a Manchester City-től.

Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma (balra felül) kapott már ízelítőt angol csapatok játékerejéből Fotó: Yoan Valat / MTI/EPA

Gianluigi Donnarumma nem önszántából hagyta el a párizsiakat, akiknél a klubvilágbajnoki ezüstérem után egész egyszerűen nem számolt vele Luis Enrique vezetőedző. Nem tudni, hogy tényleg szakmai okokból vagy esetleg tudta, hogy az olasz amúgy is távozni készül. Mindenesetre nem okozott gondot a 26 éves olasz kapusnak, hogy komoly csapatot találjon. Az Edersontól elköszönő Manchester City tárt karokkal fogadta.

Nagyon boldog és izgatott vagyok, hogy itt lehetek a világ egyik legjobb klubjánál. A Manchester City-nek nagy történelme van, és győzelemre éhes. Tudom, hogy nagy a felelősséggel jár, de büszke vagyok arra, hogy segíthetek a csapatnak közös sikereket elérni 

jelentette ki székfoglalójában Donnarumma, aki hétfőn még Debrecenben játszott az olasz válogatott színeiben, s csak most csatlakozott új klubjához.

–  Most már teljes mértékben az új kihívásomra koncentrálok, hogy történelmet írjak itt, és a város, valamint a klub szimbólumává váljak. De mindenekelőtt azért, hogy büszkévé tegyük a szurkolókat, és sok trófeát nyerjünk együtt. Örülök a döntésemnek.

Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma négyszeres francia bajnokként és Bajnokok Ligája-győztesként érkezett Pep Guardiola átalakuló, megújuló csapatához, hogy az angol bajnokságban is kipróbálja magát.

– Mindig is arról álmodoztam, hogy a Premier League-ben játszhatok, mivel ez a világ legjobb bajnoksága. Egy játékos számára azt hiszem, hogy az itt elért eredmények jelentik a karrierje maximumát, ezért nagyon örülök, hogy itt lehetek. Abban a klubban védhetek, amely annyira vágyott arra, hogy leigazoljon, és remélem, hogy vissza tudom fizetni a bizalmát. 

Az a tény, hogy itt akart látni, okot ad a büszkeségre. Szerintem egy futballista számára az a legjobb, ha Pep Guardiola edzi. Alig várom, hogy követhessem az útmutatásait

  – fogalmazott Donnarumma, aki szerint kapusposzton jó tesz majd a versenyhelyzet James Trafforddal, Stefan Ortega Morenóval és Marcus Bettinellivel.

Gianluigi Donnarumma botránya

Korábbi csapatváltása nem aratott osztatlan sikert. Az AC Milan saját nevelésű, már 16 évesen bizalmat kapott kapusa csúnyán távozott Milánóból. Gyakorlatilag úgy hagyta faképnél 2021-ben a Rossonerit, hogy szerződése lejártával nem tudott vagy akart megegyezni anyaegyesületével, amely pénzt sem kapott érte. Donnarummának ellenben busás pénz ütötte a markát az arab tulajdonú PSG-nél. 

Az AC Milan szurkolói az arcjegyével ellátott bankjegyekkel árasztották el a pályát, amikor az általuk csak "Dollárrummára" keresztelt egykori kedvencük a San Siróban lépett pályára. 

A párizsi szerződéssel egyébként nem csupán anyagilag, szakmailag is jól járt. A Manchester City-vel pedig reményei szerint újra Európa tetejére juthat, és a bankszámlája miatt sem kell majd aggódnia.

 

