Ezer sebből vérzik a Barcelona, a „tolvaj” Real Madrid játékosai Yamalra vadásznak

Mostanában a mérkőzéseit sorra nyerő Real Madridnál lehet inkább ok az örömre, hiszen a csapat két ponttal vezeti a tabellát a címvédő Barcelona előtt, ám a közelmúlt egymás elleni rangadóinak eredményeit nézve a katalánok bizakodhatnak a vasárnap délutáni mérkőzés (16.15. tv: Spíler2) előtt, hiszen a legutóbbi négy El Clásico mindegyikét ők nyerték, ráadásul az a csúfság is megesett a királyi gárdával, hogy 5-2-re, illetve otthon 4-0-ra kapott ki.

A Barcelona egyik kulcsjátékosa, Raphinha nem épült fel a Real Madrid elleni slágermeccsre (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

A Barcelona több támadóval sem számolhat

Hasonló kiütés ma nagy meglepetést jelentene, már csak azért is, mert a közelmúltban becsúszott a gránátvörös-kékeknek egy-két súlyos vereség , s a Barca „fél kerete” sérüléssel küzd, a támadószekcióból Robert Lewandowski, Dani Olmo, de még nagyobb baj, hogy a csapat egyik gólzsákja, a várakozásokkal szemben Raphinha sem épült fel időben , sőt, a válogatottszünetig nem is tér vissza. A piros lapja miatt a lelátóra üldözött vezetőedző, Hansi Flick a középpályán Gavira sem számíthat, valamint az első számú kapusra, Joan Garcíára sem, miközben egy másik hálóőr, Marc-André ter Stegen is sérült. Hétközben pedig Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Ferran Torres és Jules Koundé is kihagyott egy-két edzést vagy mérkőzést, utóbbi esetében kérdéses, hogy játszhat-e. Ha ott is lesz a pályán, nehéz feladat vár rá, hiszen az egyre jobb formába kerülő Vinícius Júniort kellene megállítania.

Xabi Alonso eközben jó híreket kapott az El Clásico előtt. – Szinte minden játékos, aki nem léphetett pályára a Juventus ellen, most ott van a keretben – ismertette a Barcelona elleni rangadó előtt a spanyol tréner, aki tehát Trent Alexander-Arnolddal, Dani Carvajallal, Dean Huijsennel és Dani Ceballosszal is számolhat.

A Real Madridnál dühösek Yamalra

Ahogy mindig, a bajnokság végkimenetelére és az átmeneti elsőségre hatással lévő rangadó előtt nagy a feszültség, ment az üzengetés. Joan Laporta, a Barcelona elnöke támogatta azt a kezdeményezést, hogy a csapat Villarreal elleni bajnokiját az Egyesült Államokban rendezzék meg, ám a Real Madridnál elítélték ezt a lehetőséget, többek között Thibaut Courtois is kritizálta a La Ligát és a rivális klub vezetőjét, hogy ilyesmi egyáltalán felmerült benne. Azóta kiderült, semmi sem lesz az egészből, de ami késik, nem múlik.