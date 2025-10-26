Ezer sebből vérzik a Barcelona, a „tolvaj” Real Madrid játékosai Yamalra vadásznak

Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Eljött a várva várt nap, ma délután 16.15-től rendezik a spanyol futball és a világ talán leghíresebb mérkőzését, az El Clásicót: a La Liga 10. fordulójában a Barcelona a Real Madrid vendége lesz. Hatalmas a feszültség mindkét táborban a rangadó előtt: a királyi gárdánál Lamine Yamal beszólása váltott ki nagy felháborodást, míg Thibaut Courtois a Barcelona elnökének, Joan Laportának üzengetett.

2025. 10. 26. 6:35
A Barcelona csillaga, Lamine Yamal sokakat magára haragított Madridban (Fotó: NurPhoto/Xavier Bonilla)
Mostanában a mérkőzéseit sorra nyerő Real Madridnál lehet inkább ok az örömre, hiszen a csapat két ponttal vezeti a tabellát a címvédő Barcelona előtt, ám a közelmúlt egymás elleni rangadóinak eredményeit nézve a katalánok bizakodhatnak a vasárnap délutáni mérkőzés (16.15. tv: Spíler2) előtt, hiszen a legutóbbi négy El Clásico mindegyikét ők nyerték, ráadásul az a csúfság is megesett a királyi gárdával, hogy 5-2-re, illetve otthon 4-0-ra kapott ki.

A Barcelona egyik kulcsjátékosa, Raphinha nem épült fel a Real Madrid elleni slágermeccsre
A Barcelona egyik kulcsjátékosa, Raphinha nem épült fel a Real Madrid elleni slágermeccsre (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

A Barcelona több támadóval sem számolhat

Hasonló kiütés ma nagy meglepetést jelentene, már csak azért is, mert a közelmúltban becsúszott a gránátvörös-kékeknek egy-két súlyos vereség , s a Barca „fél kerete” sérüléssel küzd, a támadószekcióból Robert Lewandowski, Dani Olmo, de még nagyobb baj, hogy a csapat egyik gólzsákja, a várakozásokkal szemben Raphinha sem épült fel időben , sőt, a válogatottszünetig nem is tér vissza. A piros lapja miatt a lelátóra üldözött vezetőedző, Hansi Flick a középpályán Gavira sem számíthat, valamint az első számú kapusra, Joan Garcíára sem, miközben egy másik hálóőr, Marc-André ter Stegen is sérült. Hétközben pedig Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Ferran Torres és Jules Koundé is kihagyott egy-két edzést vagy mérkőzést, utóbbi esetében kérdéses, hogy játszhat-e. Ha ott is lesz a pályán, nehéz feladat vár rá, hiszen az egyre jobb formába kerülő Vinícius Júniort kellene megállítania.

Xabi Alonso eközben jó híreket kapott az El Clásico előtt. – Szinte minden játékos, aki nem léphetett pályára a Juventus ellen, most ott van a keretben – ismertette a Barcelona elleni rangadó előtt a spanyol tréner, aki tehát Trent Alexander-Arnolddal, Dani Carvajallal, Dean Huijsennel és Dani Ceballosszal is számolhat.

A Real Madridnál dühösek Yamalra

Ahogy mindig, a bajnokság végkimenetelére és az átmeneti elsőségre hatással lévő rangadó előtt nagy a feszültség, ment az üzengetés. Joan Laporta, a Barcelona elnöke támogatta azt a kezdeményezést, hogy a csapat Villarreal elleni bajnokiját az Egyesült Államokban rendezzék meg, ám a Real Madridnál elítélték ezt a lehetőséget, többek között Thibaut Courtois is kritizálta a La Ligát és a rivális klub vezetőjét, hogy ilyesmi egyáltalán felmerült benne. Azóta kiderült, semmi sem lesz az egészből, de ami késik, nem múlik.

A találkozó előtti napokban a Barcelona tinisztárja, 

Lamine Yamal azzal borzolta a kedélyeket, hogy a Real Madridról viccelődve kijelentette, a klub nem tesz mást, mint panaszkodik és lop. 

Xabi Alonso nem akart belemenni az üzengetésbe, mondván, ha mindenre válaszolna, amit a Barca háza táján mondanak, akkor a végtelenségig a sajtóteremben kellene ücsörögnie. Majd hozzátette, úgyis az a fontos, ami a pályán történik. A Real Madrid öltözőjében nem fogadták ilyen higgadtan Yamal szavait. Tiszteletlennek tartják és szerintük butaságokat beszél, éppen ezért válogatottbeli csapattársa, Dani Carvajal a meccs lefújása után el akar beszélgetni a 18 éves fiatallal.

De mint az edzője, Carvajal is inkább a pályán venne elégtételt...

La Liga, 10. forduló

péntek:

  • Real Sociedad–Sevilla 2-1 (2-1)

szombat:

  • Girona–Real Oviedo 3-3 (0-1)
  • Espanyol–Elche 1-0 (0-0)
  • Athletic Bilbao–Getafe 0-1 (0-0)
  • Valencia–Villarreal 0-2 (0-1)

vasárnap:

  • Real Mallorca–Levante 14.00
  • Real Madrid–FC Barcelona 16.15 (tv: Spíler2)
  • Osasuna–Celta Vigo 18.30 (tv: Spíler2)
  • Rayo Vallecano–Alavés 21.00 (tv: Spíler2)

hétfő:

  • Real Betis–Atlético Madrid 21.00

 

