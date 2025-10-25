Szoboszlai Dominikot cseppet sem foglalkoztatja, ami Liverpoolt is lázban tartja a jeles napon

Szoboszlai Dominik születésnapja ünnepnap a szurkolók számára is. A magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool FC középpályása évről évre előrelép a pályafutásában, s az elmúlt esztendőben a magánéletében is jelentős változások történtek, megnősült, kislánya született.

Remélhetőleg nem éri hideg zuhany a születésnapján Szoboszlai Dominikot (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Szoboszlai Dominik melós napja

Komoly kommentáradat vette kezdetét, miután a Liverpool FC boldog születésnapot kívánt magyar sztárjának.

A 2000. október 25-én született játékost elárasztják a jókívánságokkal, újabb szabadrúgásgólokat remélnek tőle, s benne látják a Vörösök következő csapatkapitányát.

A bejegyzés kapcsán az Origo emlékeztet: a születésnapját minden jel szerint munkával tölti majd, mivel magyar idő szerint szombaton 21.00-kor a Liverpool a Brentford otthonában lép majd pályára a Premier League-ben. A Vörösök számára kulcsfontosságú lenne egy győzelem a bajnokságban, mivel a legutóbbi három PL-meccsükön egyaránt kikaptak, és jelenleg a harmadikok a tabellán az Arsenal és a Manchester City mögött. Mint lapunk megírta, sérülések hátráltatják Arne Slot csapatát, amelynek korábbi kapusával, Caoimhín Kelleherrel is meg kell majd küzdenie.

Lépésről lépésre

Maga Szoboszlai Dominik sem tulajdonít túl nagy jelentőséget a 25. születésnapjának, legalábbis Instagram-sztorijában egyetlen esemény, a Brentford elleni bajnoki mérkőzés szerepel.

A Premier League-ben eddig 77 mérkőzésen 10-10 gólt és gólpasszt szorgoskodott össze úgy, hogy Jürgen Kloppnál sokszor védekező középpályást, újabban Arne Slotnál jobboldali védőt játszik.

A Székesfehérvárról indult, az édesapja vezette Főnixből magasra jutó játékos 16 évesen bemutatkozott az osztrák másodosztályban, 17 évesen debütált az élvonalban, majd lett négyszeres bajnok és háromszoros kupagyőztes a Salzburg színeiben. Alig töltötte be a 20. életévét, amikor sérülése ellenére leigazolta az RB Leipzig, amellyel kétszer nyert Német Kupát. Évtizedekkel a nagy előd, Détári Lajos után gólt szerzett a döntőben. A Liverpool 70 millió euróért vette meg a játékjogát 2023 nyarán, azóta is töretlen a karrierje.