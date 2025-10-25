Volt csapattársa taszíthatja mélyebbre a gödörben lévő Szalah-t

Zsinórban négy vereség után szerdán a Liverpool – többek között Szoboszlai Dominik góljával és gólpasszával – 5-1-re kiütötte a halovány Eintracht Frankfurtot a Bajnokok Ligájában, de a fényes siker ellenére nincs minden rendben a klub háza táján. A csapatnak egyre több a sérültje, Alisson és Ryan Gravenberch után a németországi mérkőzésen Alexander Isak és Jeremie Frimpong is kidőlt a sorból. Alisson és Frimpong biztosan nem léphet pályára szombat este (21.00, tv: Spíler1) Brentfordban, a másik két futballista játéka pedig kérdéses. Az egyik nyári sztárigazolásnál, az eddig szenvedő Florian Wirtznél talán átszakadt a gát a frankfurti találkozón, ahol két gólpasszt is kiosztott, ám a tavalyi gólkirály, Mohamed Szalah továbbra sincs formában.

Caoimhín Kelleher tavaly még a Liverpool sikeréért küzdött, de ma este már a Brentford mezét húzza magára Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Slot nem aggódik Szalah miatt

A PL-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón éppen ezért az egyiptomi szélső volt az egyik fő téma. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elmondta, ő nem rágja magát túlságosan a 33 éves labdarúgó miatt, aki 29 góllal és 18 gólpasszal zárta az előző Premier League-idényt, az ősszel viszont a tizenkét tétmérkőzést figyelembe véve csak három gólnál és gólpassznál jár, ami tőle visszafogott teljesítmény. Már csak azért is, mert a büntetőket nem számítva a legutóbbi hét bajnokin nem talált be, ilyen gólínség pedig 2017 óta nem fordult elő vele.

– A legfontosabb, hogy mindig gólokat szerzett a Liverpoolban.

A legkevésbé sem aggódom amiatt, hogy Mo újra be fog-e találni. Ezt tette egész életében, és arra számítok, hogy a következő hetekben és hónapokban is így lesz. Gyakori a futballban, hogy a játékosok kihagynak helyzeteket, és ő is ember. De nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ő hibázik

– fogalmazott Slot, felhívva a figyelmet arra, hogy a nagy nyári megújulás is közrejátszhat Szalah visszaesésében: – (Alexander-Arnold hiánya – a szerk.) tényező lehet, hiszen a nyárig a teljes liverpooli karrierjében vele játszott, de így is voltak ígéretes helyzetei. Általánosságban a keretben történt nyári változások miatt mindenkinek újra meg kell találnia az összhangot egymással. Talán ennek is köze van hozzá.