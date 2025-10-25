brentfordLiverpoolPremier ­League

Volt csapattársa taszíthatja mélyebbre a gödörben lévő Szalah-t

Bár szerdán a Bajnokok Ligájában javított a Liverpool, a Premier League-ben továbbra is siralmas a mérlege az elmúlt heteket tekintve, az angol bajnok három vereséggel a háta mögött vág neki a 9. fordulónak és a brentfordi túrának. Arne Slotnak nem lesz könnyű dolga a csapata összeállításán, több sérültje is van a Liverpoolnak, a tavalyi gólkirály, Mohamed Szalah nincs formában, miközben ma este egykori csapattársa eszén kell túljárnia.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 5:54
A Liverpool gólvágója, Mohamed Szalah nincs formában Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zsinórban négy vereség után szerdán a Liverpool – többek között Szoboszlai Dominik góljával és gólpasszával – 5-1-re kiütötte a halovány Eintracht Frankfurtot a Bajnokok Ligájában, de a fényes siker ellenére nincs minden rendben a klub háza táján. A csapatnak egyre több a sérültje, Alisson és Ryan Gravenberch után a németországi mérkőzésen Alexander Isak és Jeremie Frimpong is kidőlt a sorból. Alisson és Frimpong biztosan nem léphet pályára szombat este (21.00, tv: Spíler1) Brentfordban, a másik két futballista játéka pedig kérdéses. Az egyik nyári sztárigazolásnál, az eddig szenvedő Florian Wirtznél talán átszakadt a gát a frankfurti találkozón, ahol két gólpasszt is kiosztott, ám a tavalyi gólkirály, Mohamed Szalah továbbra sincs formában.

Caoimhín Kelleher tavaly még a Liverpool sikeréért küzdött, de ma este már a Brentford mezét húzza magára
Caoimhín Kelleher tavaly még a Liverpool sikeréért küzdött, de ma este már a Brentford mezét húzza magára Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Slot nem aggódik Szalah miatt

A PL-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón éppen ezért az egyiptomi szélső volt az egyik fő téma. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elmondta, ő nem rágja magát túlságosan a 33 éves labdarúgó miatt, aki 29 góllal és 18 gólpasszal zárta az előző Premier League-idényt, az ősszel viszont a tizenkét tétmérkőzést figyelembe véve csak három gólnál és gólpassznál jár, ami tőle visszafogott teljesítmény. Már csak azért is, mert a büntetőket nem számítva a legutóbbi hét bajnokin nem talált be, ilyen gólínség pedig 2017 óta nem fordult elő vele.

– A legfontosabb, hogy mindig gólokat szerzett a Liverpoolban. 

A legkevésbé sem aggódom amiatt, hogy Mo újra be fog-e találni. Ezt tette egész életében, és arra számítok, hogy a következő hetekben és hónapokban is így lesz. Gyakori a futballban, hogy a játékosok kihagynak helyzeteket, és ő is ember. De nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ő hibázik

– fogalmazott Slot, felhívva a figyelmet arra, hogy a nagy nyári megújulás is közrejátszhat Szalah visszaesésében: – (Alexander-Arnold hiánya – a szerk.) tényező lehet, hiszen a nyárig a teljes liverpooli karrierjében vele játszott, de így is voltak ígéretes helyzetei. Általánosságban a keretben történt nyári változások miatt mindenkinek újra meg kell találnia az összhangot egymással. Talán ennek is köze van hozzá.

 

A Liverpool egykori játékosai a csapat vesztét akarják

A nyári változások között említhetjük Caoimhín Kelleher távozását is, aki több játéklehetőség reményében Brentfordba igazolt. Az ír kapus Liverpoolban Alisson sérüléseinek idején léphetett főként pályára, és akkor sosem vallott szégyent. Bravúrokkal ma este éppen a vereségek után felállni készülő volt csapatát szomoríthatja, és persze Mohamed Szalah statisztikáit is tovább ronthatja, ha a lövései útjába áll.

Kellehert ebben a szintén exliverpooli középső védő, Sepp van den Berg is segítheti, aki a Vörösöknél alig kapott lehetőséget a bizonyításra, a Premier League tabelláján 13. Brentfordban viszont eddig minden mérkőzést végigjátszott.

Premier League, 9. forduló:

péntek:

  • Leeds United–West Ham United 2-1 (2-0)

szombat:

  • Chelsea–Sunderland 16.00 (tv: Spíler1)
  • Newcastle United–Fulham 16.00
  • Manchester United–Brighton 18.30 (tv: Spíler1)
  • Brentford–Liverpool 21.00 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Arsenal–Crystal Palace 15.00 (tv: Spíler1)
  • Aston Villa–Manchester City 15.00
  • Bournemouth–Nottingham Forest 15.00
  • Wolverhampton–Burnley 15.00
  • Everton–Tottenham 17.30 (tv: Spíler1)

 

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön pluszizgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekPerintfalvi Rita

Perintfalvi Rita megtörte a csendet, mindent bevallott, nincs több titok

Csépányi Balázs avatarja

Végre megtudtuk az igazságot!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu