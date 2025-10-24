Arne Slot a kritikák kereszttüzébe került Kerkez Milos miatt – a válasz mindent elmond

Arne Slot nincs könnyű helyzetben, ugyanis újabb sérültekkel bővült a Liverpool listája a Brentford elleni bajnoki meccs előtt.

Arne Slot helyzetét sérülések is nehezítik. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

– Jeremie Frimpong nem bevethető, biztosan nem játszik szombaton vagy akár a jövő héten. Az ilyen jellegű sérülésekből a felépülés egy ideig eltart. Alexander Isak esetében jobb a helyzet, de kérdéses, hogy bevethető lesz-e, ez később derül ki. Ryan Gravenberch helyzete hasonló, Frankfurtba sem utazott el, meglátjuk, hogyan lesz. Alisson nincs a keretben, neki több időre van szüksége – kezdte Arne Slot a sajtótájékoztatót.

Melyik a Liverpool legjobb kezdőcsapata?

Az utóbbi időben rengeteg szakértő állt elő azzal, kiknek kellene kezdeniük a Liverpoolban, a holland szakember azonban kijelentette, hogy a kezdőcsapat kijelölésénél több szempontot is figyelembe kell vennie.

– Ez nem csupán az új igazolásokról szól, hanem hogy rengeteg kiváló futballistánk van.

Hogy mi a legerősebb kezdőcsapat? Ez múlik az ellenfélen, a játékosok formáján, illetve a köztük lévő kémián.

– Nézzék meg a legnagyobb klubokat, több mint tizenegy játékosuk van, akik szóba jöhetnek minden mérkőzésen! Még a sorozatban megnyert hét meccs után is arra számítottam, hogy a nyári változások után idő kell az összeszokáshoz, normális, hogy akadnak nehézségek az idény folyamán ilyen téren is.

A Liverpool egymás után négy vereség után tudott ismét győzelmet ünnepelni a Frankfurt elleni 5-1-es BL-sikerrel, a nehéz időszakban főleg a negativitás került előtérbe. – Én nem ezt a szót használnám. Az emberek hajlamosak egyes dolgokra kiemelten koncentrálni. Nézzük meg a Frankfurt elleni második félidőt és a Manchester United elleni első játékrészt. Ugyanaz a kontroll jellemezte, de az eredmények más megvilágításba helyezik a történteket. Nyílt játékból mi alakítjuk ki a legtöbb helyzetet, ugyanakkor hátul túlságosan sokat is engedünk az én ízlésemnek, mert gyakran kell szaladnunk az eredmény után. A legnagyobb különbség az előző idényhez képest az ellenfelek stílusában van, az első hét bajnokin 178 hosszú labdával próbálkoztak ellenünk, az MU utána 59-cel. Ez nagy különbség az előző idény elejéhez képest.

Arne Slotot Kerkez Milosról is megkérdezték

A sajtótájékoztató végén szóba került Kerkez Milos is, aki az elmúlt időszakban rengeteg kritikát kapott, az eddigi bajnokikon mégis mindig ő kezdett a Frankfurt ellen nagyszerűen teljesítő Andy Robertson kárára.