Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

LiverpoolArne SlotbrentfordKerkez Milos

Arne Slot a kritikák kereszttüzébe került Kerkez Milos miatt – a válasz mindent elmond

A Liverpool péntek délelőtt megtartotta a szombati, Brentford elleni Premier League-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóját. Arne Slot az újabb sérültek mellett Kerkez Milosról is beszélt, a holland tréner azt is elárulta többek között, hogy miért a magyar válogatott balhátvéd játszik Andy Robertson helyett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 12:33
Kerkez Milossal szemben továbbra is él a bizalom Fotó: Ulrik Pedersen Forrás: NurPhoto
Arne Slot nincs könnyű helyzetben, ugyanis újabb sérültekkel bővült a Liverpool listája a Brentford elleni bajnoki meccs előtt.

Arne Slot helyzetét sérülések is nehezítik
Arne Slot helyzetét sérülések is nehezítik. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

– Jeremie Frimpong nem bevethető, biztosan nem játszik szombaton vagy akár a jövő héten. Az ilyen jellegű sérülésekből a felépülés egy ideig eltart. Alexander Isak esetében jobb a helyzet, de kérdéses, hogy bevethető lesz-e, ez később derül ki. Ryan Gravenberch helyzete hasonló, Frankfurtba sem utazott el, meglátjuk, hogyan lesz. Alisson nincs a keretben, neki több időre van szüksége – kezdte Arne Slot a sajtótájékoztatót.

 

Melyik a Liverpool legjobb kezdőcsapata?

Az utóbbi időben rengeteg szakértő állt elő azzal, kiknek kellene kezdeniük a Liverpoolban, a holland szakember azonban kijelentette, hogy a kezdőcsapat kijelölésénél több szempontot is figyelembe kell vennie.

– Ez nem csupán az új igazolásokról szól, hanem hogy rengeteg kiváló futballistánk van.

Hogy mi a legerősebb kezdőcsapat? Ez múlik az ellenfélen, a játékosok formáján, illetve a köztük lévő kémián.

– Nézzék meg a legnagyobb klubokat, több mint tizenegy játékosuk van, akik szóba jöhetnek minden mérkőzésen! Még a sorozatban megnyert hét meccs után is arra számítottam, hogy a nyári változások után idő kell az összeszokáshoz, normális, hogy akadnak nehézségek az idény folyamán ilyen téren is.

A Liverpool egymás után négy vereség után tudott ismét győzelmet ünnepelni a Frankfurt elleni 5-1-es BL-sikerrel, a nehéz időszakban főleg a negativitás került előtérbe. – Én nem ezt a szót használnám. Az emberek hajlamosak egyes dolgokra kiemelten koncentrálni. Nézzük meg a Frankfurt elleni második félidőt és a Manchester United elleni első játékrészt. Ugyanaz a kontroll jellemezte, de az eredmények más megvilágításba helyezik a történteket. Nyílt játékból mi alakítjuk ki a legtöbb helyzetet, ugyanakkor hátul túlságosan sokat is engedünk az én ízlésemnek, mert gyakran kell szaladnunk az eredmény után. A legnagyobb különbség az előző idényhez képest az ellenfelek stílusában van, az első hét bajnokin 178 hosszú labdával próbálkoztak ellenünk, az MU utána 59-cel. Ez nagy különbség az előző idény elejéhez képest.

 

Arne Slotot Kerkez Milosról is megkérdezték

A sajtótájékoztató végén szóba került Kerkez Milos is, aki az elmúlt időszakban rengeteg kritikát kapott, az eddigi bajnokikon mégis mindig ő kezdett a Frankfurt ellen nagyszerűen teljesítő Andy Robertson kárára.

– Azért döntöttünk mellette, mert rengeteg energiát hoz a mérkőzésekbe, folyamatosan ingázik a védekezés és a támadás között. Nagyon jól védekezik az egy az egy elleni szituációkban az ellenfelek szélsőivel szemben.

Az én szemszögemből kissé balszerencsés, hogy Cody Gakpónak az a legnagyobb erőssége, hogy befelé húz, majd kapura lő, de neki is felhoztuk már, hogy néhány ilyen esetben Milos jobb opció lett volna.

– Ez is egy példa arra, hogy fejlesztenünk kell a játékosok közötti kémiát. Összegezve ezekért igazoltuk le Milost, és ez jobb válasz a kérdésre, mintha Andy Robertsonnal hasonlítanám össze.

Premier League, 9. forduló:

péntek:

  • Leeds United–West Ham United 21.00 (tv: Match4)

szombat:

  • Chelsea–Sunderland 16.00 (tv: Spíler1)
  • Newcastle United–Fulham 16.00
  • Manchester United–Brighton 18.30 (tv: Spíler1)
  • Brentford–Liverpool 21.00 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Arsenal–Crystal Palace 15.00 (tv: Spíler1)
  • Aston Villa–Manchester City 15.00
  • Bournemouth–Nottingham Forest 15.00
  • Wolverhampton–Burnley 15.00
  • Everton–Tottenham 17.30 (tv: Spíler1)

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

