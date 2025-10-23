Kerkez MilosLiverpoolBajnokok LigájaAndy RobertsonArne Slot

Aggódhat Kerkez? Riválisa szinte tökéletes meccset játszott, Slotot is lenyűgözte

Kerkez Milos a szerdai Liverpool-győzelemből nem tudta kivenni a részét, ugyanis Arne Slot döntése értelmében végig a kispadon ült a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Kerkez helyett a csapatkapitány-helyettes, Andy Robertson kezdett a védelem bal oldalán, a skót pedig a gólpassza mellett is remekül mozgott az 5-1-es vendéggyőzelemmel végződő meccsen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 6:49
Kerkez Milos először nem játszott a Liverpool meccsén a mostani idényben
Kerkez Milos először nem játszott a Liverpool meccsén a mostani idényben Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: Middle East Images
Szerda este a Liverpool rossz sorozata megszakadt, Arne Slot együttese a zsinórban elvesztett négy mérkőzés után nyert ismét. A Liverpool 5-1-es győzelmet aratott az Eintracht Frankfurt otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. A mérkőzés legjobbja volt az angol lapoknál Szoboszlai Dominik, a magyar középpályás góllal és gólpasszal vette ki a részét. Kerkez Milos viszont kimaradt a kezdőből, ráadásul Slot végig a kispadon hagyta a másik magyart. Posztriválisa, Andy Robertson pedig ki is használta ezt a lehetőséget

Andy Robertson (balra) gólpasszt adott a Liverpool meccsén, Kerkez Milos ezt csak a kispadról nézhette
Andy Robertson (balra) gólpasszt adott a Liverpool meccsén, Kerkez Milos ezt csak a kispadról nézhette  Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Kerkez Milos csak a kispadot melegítette Frankfurtban

Arne Slot öt helyen is változtatott a Liverpool kezdőcsapatán szerda este, ezzel jelezve, a Manchester United elleni hétvégi vereség után új taktikai rendszert kell kipróbálni, ebben pedig Kerkez nem volt benne. 

A Frankfurt elleni BL-meccs volt az első Kerkez liverpooli karrierjében, amikor végig a kispadon maradt. A BL-ben pedig már a második meccs, amikor helyette Andy Robertson kezdett. A válogatott szünetben arról írtunk is, hogy rövidtávon az lehet a kifizetödő Slotnak és a Liverpoolnak, ha Robertson kezd.

A 31 éves bal-bekk pedig sokaknál bejátszotta magát a kezdőbe a mérkőzésen, amelyen az első vendéggólnál parádés gólpasszt adott a saját tizenhatosáról – mindezzel javított is, mert a frankfurti gólnál az ő lábai között ment el a labda.

A The Mirror a meccs után azt írta, hogy Kerkeznek meg kell küzdenie azért, hogy Robertson helyett visszatérhessen a kezdőcsapatba. A Vörösök hétvégén a Brentford ellen játszanak idegenben, ez alapesetben egy lehetőség lenne a magyarnak, hogy megmutassa támadó erényeit, de Slotnak Robertson miatt el kell gondolkodnia mindezen."

Andy Robertson szenzációs meccséről írnak Liverpoolban

Kerkez szempontjából a liverpooli lapok sem írnak sokkal jobbakat a 20 éves játékos esélyeiről. 

  • Thisisanfield.com: Robertson 7-es értékelést kapott, majd ezt írták róla: Szüksége volt a játékpercekre, a frankfurti gól pedig jót tett az ő játékának is. Személyes ügynek tekintette a kapott gólt, és ezt követően a saját javára fordította a hibáját. Jó pozíciókat vett fel, az Ekitike-nek adott passza remek volt, és tökéletes pillanatban érkezett. Gyors helyzetfelismerés a veterán játékostól."

Liverpoolecho.co.uk: Robertson szintén 7-es osztályzatot kapott, és a portál kiemelte, több mint eleget tett azért, hogy megtartsa a helyét kezdőben, mint balhátvéd.

Andy Robertson statisztikái a Frankfurt ellen:

  • 3 labdaszerzés
  • 84/95  passz (88 százalék)
  • 5/10 hosszú indítás
  • 1 kulcspassz
  • 2/5 földön megnyert párharc
  • 2 szabálytalanság

A Liverpool szombaton a bajnokságban is javítana, szombaton 21 órától Londonban, a Brentford ellen lép pályára. Arne Slot helyzete nem könnyű a kezdőcsapatot illetően, mert a Vörösök úgy nyertek szerdán, hogy Kerkez mellett Mohamed Szalah is csak a kispadon volt, és láthatóan nem hiányzott a rossz formában lévő egyiptomi a kezdőből. Kerkeznek némiképp jó hír lehet, hogy a Brentford elleni meccs után szerdán, október 29-én a csapat a Ligakupában is érdekelt lesz, így a következő két meccs valamelyikén minden bizonnyal kezdeni fog.

Arne Slot sajtótájékoztatója a mérkőzés után:

