Aggódhat Kerkez? Riválisa szinte tökéletes meccset játszott, Slotot is lenyűgözte

Szerda este a Liverpool rossz sorozata megszakadt, Arne Slot együttese a zsinórban elvesztett négy mérkőzés után nyert ismét. A Liverpool 5-1-es győzelmet aratott az Eintracht Frankfurt otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. A mérkőzés legjobbja volt az angol lapoknál Szoboszlai Dominik, a magyar középpályás góllal és gólpasszal vette ki a részét. Kerkez Milos viszont kimaradt a kezdőből, ráadásul Slot végig a kispadon hagyta a másik magyart. Posztriválisa, Andy Robertson pedig ki is használta ezt a lehetőséget.

Andy Robertson (balra) gólpasszt adott a Liverpool meccsén, Kerkez Milos ezt csak a kispadról nézhette Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Kerkez Milos csak a kispadot melegítette Frankfurtban

Arne Slot öt helyen is változtatott a Liverpool kezdőcsapatán szerda este, ezzel jelezve, a Manchester United elleni hétvégi vereség után új taktikai rendszert kell kipróbálni, ebben pedig Kerkez nem volt benne.

A Frankfurt elleni BL-meccs volt az első Kerkez liverpooli karrierjében, amikor végig a kispadon maradt. A BL-ben pedig már a második meccs, amikor helyette Andy Robertson kezdett. A válogatott szünetben arról írtunk is, hogy rövidtávon az lehet a kifizetödő Slotnak és a Liverpoolnak, ha Robertson kezd.

A 31 éves bal-bekk pedig sokaknál bejátszotta magát a kezdőbe a mérkőzésen, amelyen az első vendéggólnál parádés gólpasszt adott a saját tizenhatosáról – mindezzel javított is, mert a frankfurti gólnál az ő lábai között ment el a labda.

A The Mirror a meccs után azt írta, hogy „Kerkeznek meg kell küzdenie azért, hogy Robertson helyett visszatérhessen a kezdőcsapatba. A Vörösök hétvégén a Brentford ellen játszanak idegenben, ez alapesetben egy lehetőség lenne a magyarnak, hogy megmutassa támadó erényeit, de Slotnak Robertson miatt el kell gondolkodnia mindezen."

Andy Robertson szenzációs meccséről írnak Liverpoolban

Kerkez szempontjából a liverpooli lapok sem írnak sokkal jobbakat a 20 éves játékos esélyeiről.

Thisisanfield.com: Robertson 7-es értékelést kapott, majd ezt írták róla: „ Szüksége volt a játékpercekre, a frankfurti gól pedig jót tett az ő játékának is. Személyes ügynek tekintette a kapott gólt, és ezt követően a saját javára fordította a hibáját. Jó pozíciókat vett fel, az Ekitike-nek adott passza remek volt, és tökéletes pillanatban érkezett. Gyors helyzetfelismerés a veterán játékostól."

Liverpoolecho.co.uk: Robertson szintén 7-es osztályzatot kapott, és a portál kiemelte, több mint eleget tett azért, hogy megtartsa a helyét kezdőben, mint balhátvéd.